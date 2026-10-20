El entrenador más joven de la Premier League se casó a escondidas con una estrella de telenovelas: el detalle que lo delató

Fabian Hürzeler contrajo matrimonio en secreto con la actriz Anna Karolin Berger durante la fecha FIFA de octubre. En la foto se ve a la pareja durante un partido de la selección de Alemania en el Mundial 2026 (Instagram)

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Un anillo en el dedo anular izquierdo que se detectó durante la goleada 5-0 del Brighton & Hove sobre el Crystal Palace por la Premier League fue el disparador de una noticia que causó furor en el fútbol europeo. El alemán Fabian Hürzeler, el entrenador más joven en la liga de Inglaterra, confirmó lo que varios medios sospechaban y se casó en secreto con la actriz Anna Karolin Berger durante la fecha FIFA de octubre.

La boda, según publicó el diario Bild, se celebró “en secreto” durante el receso internacional de tres semanas, lejos de las cámaras y sin comunicado público. Ni Hürzeler (33 años), ni Berger (34) dieron a conocer la noticia en sus redes sociales. De acuerdo con el medio alemán, la pareja reveló su noviazgo con fotografías de unas vacaciones en la isla de Mauricio que compartieron en sus perfiles públicos. Desde entonces fueron vistos juntos en partidos del Mundial 2026 y en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, aunque mantuvieron un perfil discreto sobre los detalles de la relación.

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La pareja confirmó su vínculo a través de fotografías de unas vacaciones en la isla de Mauricio y asistió a eventos deportivos internacionales (Instagram)

La actriz, que desde 2025 interpreta a la diseñadora de joyas Larissa Mahnke en la exitosa telenovela alemana Sturm der Liebe (Tormenta de amor), compartió en agosto una foto desde el Amex Stadium de Brighton durante la goleada 4-0 sobre el Aston Villa en la primera fecha de la Premier League. “No te preocupes, soy arquera”, escribió en el pie de la imagen, en un juego de palabras futbolístico.

La pareja mantuvo una relación a distancia condicionada por sus respectivos compromisos profesionales: él, al frente del Brighton & Hove en la costa sur de Inglaterra desde 2024; ella, frente a las cámaras en Múnich. La distancia, sin embargo, no impidió que Berger asistiera a varios encuentros de los Seagulls en el estadio cada vez que su agenda se lo permitía.

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Fabian Hürzeler y Anna Karolin Berger durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 (Instagram)

El casamiento coincide además con el mejor momento deportivo de Hürzeler en el fútbol inglés. Brighton acumula cinco victorias, un empate y una sola derrota en la Premier League, con una diferencia de goles de 23-5 que lo ubica tercero en la tabla, sólo detrás del Manchester City y el Arsenal. Entre esos resultados destaca el contundente 3-0 sobre los Gunners como local.

Con 33 años, el técnico nacido en Houston, Estados Unidos, y criado en Múnich ya había hecho historia al convertirse en el entrenador titular más joven de la Premier League cuando asumió el cargo. Antes, había logrado el ascenso del St. Pauli a la Bundesliga.

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El rendimiento del germano-estadounidense no pasa inadvertido en el fútbol internacional. Según Daily Mail, Hürzeler figura como uno de los principales candidatos para reemplazar a Michael Carrick en el Manchester United, club que atraviesa su peor arranque de temporada desde 1986-87 con apenas siete puntos. Antes de esa vinculación, tanto el Tottenham Hotspur como el Bayer Leverkusen ya habían sondeado su situación durante el verano. Su continuidad en Brighton, no obstante, parece asegurada a mediano plazo: en mayo renovó contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Un anillo en la mano del entrenador durante la victoria de Brighton sobre Crystal Palace reveló el casamiento de la pareja (Instagram)

Más allá de los resultados, el sello táctico de Hürzeler transformó al Brighton en uno de los equipos más atractivos de Europa. Los Seagulls lideran la Premier League en recuperaciones de pelota en el último tercio del campo, con un promedio de 7,2 por partido, gracias a una presión alta implacable que el propio entrenador definió como “vieja escuela” tras la goleada al Arsenal. El esquema, un 4-2-3-1 flexible con marcación individual en la presión, convierte a cada jugador en un recuperador voraz sin importar su posición original. El veterano Pascal Groß, con tres goles y cuatro asistencias, es el cerebro del sistema: baja a la línea defensiva para iniciar la jugada, aparece como mediapunta para crear peligro y lidera el pressing en campo rival. Con 65% de posesión promedio, tres vallas invictas y 23 goles en siete fechas —la tercera mejor cifra en Europa, sólo detrás del Real Madrid y el Barcelona—, el Brighton de Hürzeler se consolidó como un equipo al que, en palabras de su entrenador, resulta “horrible enfrentar”.

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