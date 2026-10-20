Brasil respondió los insultos de Milei a Lula en X: “Es una declaración antidemocrática y desequilibrada”

El presidente argentino Javier Milei acusó a Luiz Inácio Lula da Silva en la red social X de preparar un presunto robo de la elección. (Presidencia)

Guardar

Brasil respondió a los últimos mensajes que el presidente Javier Milei escribió en la red social X contra Lula. Lo hizo mediante un comunicado que calificó las expresiones del presidente argentino como una “declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”. La Cancillería brasileña sostuvo que las acusaciones sobre un posible fraude en las elecciones constituyen un intento “inaceptable” de injerencia extranjera antes de la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre.

El mandatario argentino había cuestionado a Luiz Inácio Lula da Silva en X y expresó que esperaba que “su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”. El mensaje fue publicado mientras el presidente brasileño busca un cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

PUBLICIDAD

La respuesta diplomática se produjo el martes 20 de octubre, cinco días antes de la votación decisiva. Brasil afirmó que la definición del futuro político del país corresponde exclusivamente a sus ciudadanos y que estos se expresarán en las urnas “sin ningún tipo de injerencia externa”.

Milei acompañó su publicación con un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendía reducir la jornada laboral de seis a cinco días. Durante esa intervención, el mandatario brasileño planteó que una mujer no puede trabajar seis días semanales y descansar uno, porque esa jornada suele quedar destinada a limpiar el hogar.

PUBLICIDAD

El presidente argentino calificó a su par de “progre machirulo”. Luego agregó: “Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.

La Cancillería de Brasil calificó las declaraciones de Javier Milei como un intento inaceptable de injerencia extranjera antes del balotaje presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cancillería de Brasil consideró que los insultos estaban dirigidos contra el Poder Judicial y el sistema de votación electrónica del país y advirtió que representan “un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño”. El comunicado oficial señaló que Milei reiteró versiones difundidas por quienes perdieron los comicios y organizaron un intento fallido de golpe militar cuatro años atrás.

El gobierno brasileño defendió la fiabilidad de su mecanismo electoral y aseguró que el sistema electrónico es “demostrablemente seguro”. Añadió que nunca registró irregularidades y que ya fue validado por observadores electorales internacionales durante la primera vuelta.

PUBLICIDAD

La elección del domingo definirá la presidencia entre Lula, del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En esa primera instancia, celebrada el 4 de octubre, el aspirante del Partido Liberal obtuvo 47,03 % de los votos, mientras que Lula reunió 45,16 %.

El respaldo de Milei al candidato brasileño se manifestó desde aquella jornada. Tras conocerse los resultados, el jefe de Estado argentino escribió que cuando “pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha”, los mercados celebran con grandes subas.

Durante el primer debate televisado entre los dos candidatos, celebrado el domingo anterior, Lula vinculó a Bolsonaro con Milei y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El cruce se produjo en una campaña atravesada por las referencias a la política exterior y por la relación de ambos postulantes con dirigentes de otros países.

PUBLICIDAD

La confrontación entre Milei y Lula se arrastra desde el inicio de sus mandatos y estuvo marcada por descalificaciones personales del presidente argentino. En julio, Milei llamó al mandatario brasileño “presidiario” y “ladrón”, expresiones que derivaron en la convocatoria a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países representan las mayores economías del Mercosur. La disputa entre sus presidentes se desarrolla, por lo tanto, en medio de una relación bilateral de peso estratégico para la región.