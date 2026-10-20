La polémica actitud de la China Suárez y Mauro Icardi en sus vacaciones en México: “Medio mala onda”

Luego de unos días en Miami, la parea volvió a cambiar de destino (Video: Intrusos-América TV)

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Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez se instalaron desde el fin de semana en el complejo hotelero Xcaret, en Playa del Carmen, junto a los tres hijos de la actriz —Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña— y la madre de ella, según reveló Intrusos (América TV). La estadía en México, que siguió a una escala en Miami, quedó marcada por la ausencia de las hijas del futbolista y por una escena de tensión captada por testigos dentro del mismo complejo.

El conductor Rodrigo Lussich confirmó al aire la composición del grupo: “Rufina y Amancio y Magnolia con Icardi, por supuesto, y la madre de la China”, detalló. El plan original del viaje contemplaba sumar también a Francesca e Isabella, las dos hijas que el delantero tiene con Wanda Nara, tanto en la escala de Miami como en Xcaret. Sin embargo, esa posibilidad no se concretó. Adrián Pallares fue directo al explicar el motivo: “Obvio, que Wanda no le firmó el permiso”. Lussich reforzó ese punto al precisar que el paquete turístico contratado incluía a las nenas entre los huéspedes previstos.

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El destino elegido no es nuevo para la actriz. Según la panelista Natalie Weber, Suárez viaja con frecuencia al complejo porque recibe canjes allí. “Ella suele ir, va bastante, fue bastantes veces porque le dan canje en Xcaret a ella”, explicó. Marcela Tauro, que dijo conocer el lugar desde joven, lo describió con un detalle propio: “Un lago que te rejuvenece”. Lussich sumó otra referencia al hablar de los cenotes, las formaciones naturales de agua dulce que caracterizan a la zona: “Esos lugares que dice Cami, donde entre rocas te tirás ahí, que son piletas naturales”.

El momento de mayor tensión del viaje surgió del testimonio de una persona hospedada en el mismo complejo. Lussich introdujo el relato con cautela y aclaró que la fuente era “gente que está conviviendo allí”. De acuerdo con ese testigo, la actriz de En el Barro (Netflix) se mostró visiblemente molesta con los chicos en un momento del día. “Venía muy enojada retando a los pibes”, reprodujo el conductor. Paula Varela acotó: “Alguna cagada se han mandado”.

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"Mi VS Ángel", escribió Mauro en la primera foto que compartió de Suárez

La escena, según la misma fuente, incluyó también a Icardi, que caminaba delante del grupo con gesto de fastidio. “Mauro caminando fastidiado adelante. Fastidiado. Medio mala onda él”, describió Lussich, quien evitó repetir textualmente una expresión que, según dijo, utilizó la madre de la actriz en ese momento. Pallares vinculó el episodio con la exposición mediática constante que atraviesa la pareja y recordó una situación reciente en la que la China Suárez fue cuestionada por sacarse una fotografía en un local comercial. “La otra vez se saca una foto en una tienda y después la que la saca la verduguea por la foto que se saca también”, comentó.

Varela coincidió con esa lectura: “La gente es mala también”, dijo, mientras Pallares remarcó que se trata de una pareja “muy, muy mirada” en todos los ámbitos públicos que frecuenta.

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El viaje, además, tuvo un costado profesional. Weber precisó que el traslado a México respondió a un objetivo vinculado a la carrera futbolística de Icardi: “Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones con dos clubes mexicanos”, reveló. La panelista no quiso identificar a las instituciones involucradas y, ante la consulta directa de Lussich, respondió: “No, no, aún no”. Pallares destacó las ventajas económicas que ofrece la liga de ese país para un jugador con el perfil del delantero. “México es un muy buen lugar para Mauro, porque hay plata”, señaló, y agregó: “Se hace dinero, familia. No estás tan afuera del mundo del fútbol, no es como irte a Medio Oriente”.

Suárez se mostró relajada bajo el sol de México (Instagram)

En medio de esa polémica, el delantero eligió sus redes sociales para mostrar un costado distinto del viaje: compartió dos fotografías de la China Suárez en la pileta del complejo donde se aloja la familia en México. Las imágenes la muestran en bikini, sentada junto al borde del agua, con las sombrillas y los techos de paja característicos del predio como fondo.

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En una de las postales, tomada de cerca, Icardi sumó la leyenda “My VS Angel”, una referencia al pasado desfile de Victoria’s Secret, que fue tema de conversación en las redes sociales. La segunda fotografía, de cuerpo entero junto al agua, repite esa misma etiqueta sin otro texto adicional.