Deportes

Boca Juniors buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena perdió 0-1 la ida en Buenos Aires y necesita ganar en el Maracaná. Transmiten ESPN y DSports a las 21.30

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11:52 hsHoy

La curiosa historia que une a Juan Román Riquelme con el presidente del Vasco da Gama

Ambos fueron futbolistas y se enfrentaron por los cuartos de la Libertadores 2001 que alzó el Xeneize. El brasileño quiere curar su herida

Pedrinho y Riquelme en Vasco da Gama-Boca (2001)

Pedrinho y Juan Román Riquelme, presidentes del Vasco da Gama y Boca Juniors, van por la gloria internacional con sus respectivos clubes en esta edición de la Copa Sudamericana. En vísperas de la definición de la serie que su primer capítulo en la Bombonera y tuvo como ganador (1-0) al conjunto carioca, vale repasar la historia que une a los ex futbolistas devenidos en dirigentes de las instituciones en las que son ídolos.

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11:13 hsHoy

Posibles formaciones:

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

11:12 hsHoy

A qué hora jugarán Vasco-Boca:

El duelo se pondrá en marcha a las 21.30 con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y se podrá seguir por ESPN y DSports.

11:10 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la revancha por una de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

Vasco da Gama vs Boca Juniors (Lautaro Blanco REUTERS/Agustin Marcarian)
Vasco da Gama vs Boca Juniors (Lautaro Blanco REUTERS/Agustin Marcarian)

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