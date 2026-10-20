Boca Juniors buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

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“Dios me puso ahí”: fue quien le dejó su lugar a Maradona el día de su debut y desde hace 42 años trabaja en una inmobiliaria Rubén Giacobetti fue reemplazado por el Diez el día de su presentación en Argentinos, hace 50 años. Luego enfrentó a Beckenbauer y Cruyff en Estados Unidos, pasó por Italia y se retiró a los 28 años. “Lo de Diego me lo van a recordar, es un orgullo”, subraya