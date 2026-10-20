Protestas en Europa: las causas económicas detrás del creciente malestar social

El costo de vida y el acceso a la vivienda impulsan las protestas sociales en distintos países de Europa

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Las protestas que se registran en distintos países europeos exponen un malestar que va más allá de los reclamos puntuales. El costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre laboral alimentan el descontento, especialmente entre quienes encuentran cada vez más obstáculos para independizarse y construir un futuro económico estable.

Para Andrea Falcone, abogada previsional especializada en impacto demográfico, estas tensiones también deben analizarse a la luz de los cambios en la estructura poblacional y el mercado laboral. En diálogo con Infobae a la Tarde, advirtió que la caída de la natalidad, el aumento de la longevidad y la inteligencia artificial están modificando las oportunidades de las nuevas generaciones y la relación entre trabajadores activos y jubilados.

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“Europa hace muchos años, casi te diría más de cien, que está perdiendo bono demográfico, donde va cayendo la natalidad y a la vez le va creciendo la longevidad”, explicó.

Vivienda y riqueza: las barreras para los jóvenes

La dificultad para comprar una casa propia condiciona la independencia económica y posterga decisiones familiares. Falcone vinculó ese escenario con la concentración del patrimonio en las generaciones mayores y la demora en la transferencia de las herencias.

Las personas mayores de 45 años concentran el 75% de la riqueza mundial y retrasan el traspaso de bienes hacia los jóvenes (AP Foto/Thibault Camus)

“Lo que está pasando es que el 75% de la riqueza mundial está concentrada en las personas mayores de 45 años”, afirmó. Según su análisis, la mayor expectativa de vida retrasa el traspaso de bienes y dificulta que las generaciones más jóvenes accedan a ese patrimonio.

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En la Argentina, agregó, los salarios bajos y la falta de estabilidad económica limitan las posibilidades de adquirir una vivienda. Esa situación también repercute en los proyectos familiares, porque muchas personas postergan la decisión de tener hijos hasta alcanzar mayor estabilidad profesional y financiera.

La inteligencia artificial y las dificultades para conseguir empleo

El avance de la inteligencia artificial suma obstáculos para quienes buscan ingresar al mercado laboral. Según Falcone, la automatización está reemplazando tareas básicas que antes permitían a los jóvenes adquirir experiencia y avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad.

“Esa puerta la tienen cerrada hoy los más jóvenes, porque esos puestos de ingreso donde se entrenarían ya están reemplazados por la inteligencia artificial”, advirtió.

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La especialista también señaló que la desvinculación de trabajadores experimentados reduce las oportunidades de transmitir conocimientos dentro de las organizaciones. Así, los jóvenes encuentran más dificultades para iniciar sus carreras, mientras que los adultos mayores enfrentan obstáculos para prolongar las propias.

La especialista Andrea Falcone advirtió que la caída de la natalidad y la mayor longevidad modifican la estructura poblacional europea (Infobae en Vivo)

Esta combinación, sostuvo, puede profundizar las tensiones entre generaciones y obliga a revisar las formas de capacitación y organización del trabajo en una sociedad más longeva.

La advertencia sobre el futuro de las jubilaciones

El envejecimiento poblacional también presiona a los sistemas previsionales de reparto, que utilizan los aportes de los trabajadores activos para financiar los haberes de los jubilados. Cuando disminuye la cantidad de aportantes en relación con los beneficiarios y se extiende el período de retiro, el financiamiento se vuelve más complejo.

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En ese contexto, Falcone lanzó una advertencia sobre el futuro previsional de las nuevas generaciones: “Si naciste después del año 97, no vas a vivir de tu jubilación. Yo te diría que si naciste después del año 70 no vas a vivir de tu jubilación”.

La especialista se refirió a la posibilidad de que los haberes públicos no alcancen para sostener el nivel de vida durante la vejez, no a una desaparición automática del derecho a jubilarse. Por eso, planteó la necesidad de planificar el retiro con anticipación y complementar los ingresos previsionales mediante herramientas de ahorro e inversión.

“Los sistemas de reparto no van a poder sostenernos a todos”, afirmó, al defender la necesidad de ampliar las alternativas de financiamiento para la etapa posterior a la vida laboral.

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La automatización con inteligencia artificial reemplaza los puestos de ingreso que permitían la capacitación de los jóvenes en las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las respuestas al cambio demográfico

Falcone sostuvo que la adaptación requiere revisar las políticas previsionales, fortalecer la prevención sanitaria y generar oportunidades para que los adultos mayores puedan continuar trabajando.

También mencionó las hipotecas inversas como una alternativa para quienes poseen una vivienda, pero necesitan ingresos adicionales para afrontar sus gastos cotidianos. Estos mecanismos permiten obtener recursos a partir del valor de una propiedad bajo determinadas condiciones.

“A muchas personas mayores les falta flujo, no les falta stock”, explicó, en referencia a quienes tienen un patrimonio inmobiliario, pero carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades diarias.

En el ámbito laboral, propuso impulsar modalidades flexibles que permitan a profesionales experimentados asesorar a empresas y transmitir sus conocimientos. Para la especialista, el Estado puede facilitar las condiciones para desarrollar estas alternativas.

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La caída de la natalidad, la mayor longevidad y la transformación tecnológica plantean desafíos que atraviesan el empleo, la vivienda y la protección social. Para Falcone, enfrentarlos exige revisar tanto las decisiones individuales como las políticas públicas: “El riesgo está si pensamos seguir jugando con las mismas reglas cuando el mundo cambió”, concluyó.

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