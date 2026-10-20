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Mario Pergolini reveló cuál es el hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales: “Mi mujer me lo agradece”

Durante una charla distendida en Otro Día Perdido, el conductor contó que ese gesto forma parte de su dinámica matrimonial y desató risas junto a sus compañeros

Mario Pergolini reveló que se quita las medias antes de la intimidad con su esposa Dolores Galán (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)
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Mario Pergolini sorprendió a sus compañeros de ciclo al revelar un hábito íntimo durante una charla distendida en Otro Día Perdido (Eltrece). En medio de una conversación sobre salud sexual junto a Evelyn Botto y Agustín “Rada” Aristarán, el conductor contó que siempre se saca las medias antes de tener relaciones con su esposa, Dolores Galán, un gesto que, según aseguró, ella le agradece especialmente.

El tema surgió a partir de un intercambio sobre distintas afecciones físicas que suelen generar incomodidad en la intimidad de pareja. “Yo paro, yo me saco siempre las medias. Mi mujer me lo agradece, que es lo primero que hago”, explicó Pergolini, entre risas de sus compañeros de panel. El conductor aprovechó para reflexionar sobre cómo cambian las dinámicas de pareja con el paso del tiempo y la convivencia. “Cuando estás casado es todo medio una charla: ‘Che, ¿qué tal ahora?’, ‘bueno, sí’. Empezás a desvestirte lentamente mientras hablás de los pibes”, agregó, en tono humorístico.

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Rada coincidió con la importancia del gesto y remarcó que se trata de un detalle no menor dentro de la intimidad de pareja. “La sacada de medias es fundamental. Hay que sacarse las medias, por favor”, sostuvo el artista durante la charla. Pergolini profundizó en el tema y reconoció su particular incomodidad frente a la situación contraria. “Odio dormir y sentir que el otro tiene medias. Sobre todo si es hombre, porque no me gusta dormir con hombres”, lanzó, lo que generó nuevas risas en el estudio.

evelyn botto mario pergolini
El conductor describió cómo cambian las conversaciones y los hábitos sexuales con el paso de los años de convivencia matrimonial

Evelyn Botto aportó su mirada sobre el fenómeno desde una perspectiva más amplia, al señalar que muchas personas optan por mantener las medias puestas durante la intimidad por inseguridades relacionadas con sus pies. “Por eso la gente intima con medias, porque tiene los dedos así”, explicó la panelista, en referencia a distintas afecciones estéticas que suelen generar vergüenza. La conversación había comenzado minutos antes, cuando el equipo abordó con naturalidad temas vinculados a la salud íntima, entre ellos los hongos vaginales y la onicomicosis, una infección en las uñas. “Antes no hablábamos de eso”, señaló Pergolini sobre la apertura actual para tratar este tipo de temas en televisión, a lo que Botto respondió: “Eso está bien. Que lo hablen está perfecto”.

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La espontaneidad con la que Pergolini se refirió a su vida íntima contrasta con el hermetismo que mantiene respecto de su matrimonio con Dolores Galán, con quien está casado desde 1990 y con quien formó una familia que se mantuvo históricamente alejada de la exposición mediática. La pareja se conoció a fines de los años 80, cuando el conductor daba sus primeros pasos en la radio con apenas 26 años y ella tenía 18.

Gala Fundación Paolini y desfile Laurencio Adot
Mario Pergolini y Dolores Galán comenzaron su noviazgo a finales de los años ochenta y contrajeron matrimonio en 1990

Galán, psicóloga de profesión, construyó su carrera por fuera del ambiente del espectáculo y ejerce en el ámbito de la clínica privada, además de participar en capacitaciones sobre infancia y adolescencia. En distintas entrevistas, Pergolini reconoció el rol que cumplió su esposa a la hora de equilibrar su exposición pública con una vida familiar alejada de las cámaras.

El matrimonio tiene tres hijos, Tomás, Valentina y Matías, que crecieron lejos del ojo mediático pese a la exposición constante de su padre. Tomás se dedica actualmente a los medios de comunicación, Valentina transitó distintos proyectos artísticos vinculados a la actuación y a la música, y Matías se desempeña como DJ. Pese a la notoriedad del conductor, la pareja eligió siempre mantener su vínculo en un perfil bajo, con escasas apariciones públicas conjuntas, entre ellas una visita al Teatro Colón para presenciar un espectáculo homenaje a Astor Piazzolla, en enero de este año.

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