“Solo falta retirar los cuerpos”: Restos de madre e hija asesinadas en Costa Rica serán repatriadas a Nicaragua

Jasmina López y su hija Valeska Valdez perdieron la vida tras un ataque en su hogar. (Cortesía: Redes sociales)

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En medio de una profunda consternación y un dolor irreparable, los familiares de Yasmina y su pequeña hija Valeska, de tan solo 10 años, afinan los últimos detalles legales y administrativos en Costa Rica para repatriar los restos mortales de ambas hacia su país natal, Nicaragua.

Luego del trágico suceso ocurrido en el sector de Bellavista, en Liberia, Guanacaste, los allegados de las víctimas han vivido jornadas desgarradoras para completar el retiro de los cuerpos y brindarles una cristiana sepultura en la tierra que las vio nacer.

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Desde muy temprano este martes 19 de octubre, parientes cercanos acompañados por doña Damaris, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Barrio San Roque, realizaron una exhaustiva gira por diversas dependencias públicas.

Las gestiones iniciaron en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuaron en el Juzgado Contravencional para solicitar las autorizaciones de entrega y se extendieron hasta la morgue del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde el personal funerario coordina el traslado trasatlántico y terrestre.

El destino final de ambas víctimas será el municipio de Siuna, ubicado en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una zona distante a la que solo se puede acceder tras un extenuante trayecto. Según estimaciones preliminares de los allegados, el viaje por carretera desde territorio costarricense tomará alrededor de ocho a nueve horas.

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En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Entre el dolor de la pérdida y la solidaridad de la comunidad de Liberia, los familiares de Yasmina López y de su pequeña hija Valeska preparan el viaje de regreso a su natal Nicaragua.

Tragedia en Bellavista: así habrían ocurrido los hechos

Según las investigaciones preliminares que adelanta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se desencadenaron el pasado 17 de octubre, mientras la madre de 40 años y su hija de 10 años dormían en su vivienda localizada en Bellavista de Liberia. El principal sospechoso, habría atacado a ambas víctimas provocándoles heridas mortales con un objeto punzocortante.

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Las autoridades forenses analizan en la sede del OIJ si el arma empleada fue un cuchillo o un machete, conforme se determinen las características de las lesiones. La dinámica posterior al crimen ha generado un profundo desconcierto entre los investigadores.

Tras el ataque, el sospechoso acudió a la vivienda de una vecina del barrio para solicitarle que alertara a las autoridades, alegando haber encontrado los cuerpos sin vida de su esposa e hija. Sin embargo, cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron al inmueble, el sujeto ya se había esfumado sin dejar rastro ni señal alguna de su paradero.

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Una testigo declaró que el sospechoso se comunicó por teléfono para pedir la intervención policial en el levantamiento de las víctimas.. (Noticias Trivisión)

Antecedentes que han trascendido sugieren que la relación estuvo marcada por episodios previos de agresividad. Entre la información que evalúa el OIJ figura una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de la tragedia, donde el hombre habría golpeado fuertemente a Yasmina en la cabeza utilizando una pala.

Sospechoso continúa prófugo y despliegan operativo policial

Las hipótesis policiales no descartan que el sujeto haya cruzado de manera irregular la frontera norte para ocultarse en suelo nicaragüense. No obstante, las fuerzas de seguridad de Costa Rica mantienen un intenso despliegue operativo en toda la zona norte del país para descartar cualquier punto de fuga y lograr su captura.

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Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, enfatizó que no descansarán hasta poner al sospechoso a la orden de los tribunales. Además, las autoridades han establecido retenes de seguridad, revisiones a autobuses, motocicletas y vehículos particulares, así como rastreos minuciosos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas.

Mientras las autoridades continúan tras la pista del presunto agresor, la comunidad liberiana y los familiares despiden con profundo dolor a Yasmina y Valeska, cuyo trágico final reaviva el clamor social por poner alto a la violencia machista.