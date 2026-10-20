La emotiva despedida de Susana Giménez a Antonio Grimau: “Te recordaré siempre como un actor brillante”

El actor falleció este martes a los 82 años y la histórica conductora se despidió en sus redes sociales (Video: Instagram)

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Antonio Grimau, el actor argentino con más de seis décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció a los 82 años. El intérprete, cuyo nombre real era Antonio Rebolini, padecía una Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID), una afección que compromete el tejido pulmonar y que derivó en el cuadro respiratorio por el cual fue hospitalizado.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia a través de un comunicado en el que destacó la relevancia de su legado. “A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, señaló la entidad, que también envió un mensaje al entorno cercano del actor: “Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”.

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Horas después de conocerse el deceso, Susana Giménez publicó una historia en Instagram con una fotografía de ambos sobre el escenario, tomada durante una función en la que se los ve junto a otra actriz, con el público en primer plano y un decorado de estilo clásico de fondo. “Mi querido Antonio, que horrible fue enterarme de tu partida esta mañana”, escribió la diva. “Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema siempre una sonrisa cariñosa”, agregó, antes de cerrar con una frase breve: “Te vamos a extrañar querido amigo. Descansa en paz”.

El mensaje que publicó Susana por la muerte de Antonio

El vínculo entre Grimau y Giménez se remonta a 1974, cuando compartieron el elenco de “La Mary”, película protagonizada también por Carlos Monzón. Aquella participación marcó el debut cinematográfico del actor. Casi cinco décadas después, en 2022, ambos volvieron a coincidir en Punta del Este, Uruguay, donde Grimau se sumó al elenco de Piel de Judas, la comedia con la que Giménez concretó su regreso a los escenarios.

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En esa puesta, el actor interpretó a Alexis Bruker, un violinista vanidoso que en la trama aparecía como esposo del personaje de Giménez. El elenco se completó con los actores uruguayos Patricia Álvarez López y Sebastián Slepovich. La obra volvió a presentarse en el Enjoy de Punta del Este durante la temporada 2023-2024, en el mismo período en que la conductora anunció su despedida de los escenarios teatrales.

Susana y Antonio en el saludo final de Piel de Judas, junto a Julieta Nahir Calvo y David Masajnik en Uruguay

El nombre de Giménez se sumó a una larga lista de actores y famosos que se despidieron del actor. Entre las primeras voces del medio que lo recordaron estuvo Moria Casán, quien habló de la muerte de Grimau durante su programa La Mañana con Moria, por El Trece. La conductora dio al aire la confirmación del fallecimiento difundida por la Asociación de Actores. “Creo que todos los que tuvimos el gusto de conocerlo, yo no he trabajado con él, pero sí ha trabajado mi hija. Es una persona encantadora, un actor increíble, una persona que seguramente se va a extrañar mucho. Actores de raza, gente increíble, hermosa, hermosos compañeros, hermosas personas”, expresó mientras todavía se refería al artista en tiempo presente.

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Un mensaje junto a una fotografía de Grimau fue publicado por el Multiteatro, el espacio teatral que conduce Carlos Rottemberg, en su cuenta oficial. “Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro”, detalló. “Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza”, concluyó.

También se destacó la despedida de Lucía Galán, quien acababa de llegar a México cuando se enteró de la noticia y se comunicó telefónicamente con Puro Show (El Trece). “Me quedé realmente muy, muy shockeada. Muy, muy shockeada”, contó al aire, antes de añadir: “Acabo de aterrizar y prender el teléfono y ver”.

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El actro falleció a los 82 años y la cantante contó cómo fue trabajar todo a codo en Hello Dolly (Video: Puro Show-El Trece)

“Compartimos telenovelas juntos: Soy Gitano, después, este, Hello, Dolly”, recordó, al definirlo como “un compañero maravilloso”, de “buen humor” y “siempre sonriendo”. Según agregó, era “una persona realmente muy querible”, que la asistía constantemente durante su primera experiencia fuerte en comedia musical”.

En A la Barbarossa (Telefe), Osvaldo Santoro, amigo y colega del actor, le dedicó una despedida al aire. “De alguna manera, ciertamente previsible, dado el deterioro de alguna manera de este último tiempo de Antonio. Pero, sin embargo, con su espíritu maravilloso de su profesión, que la amó hasta el último momento, a pesar de todo, en esa obra que hicimos junto a Osvaldo Laport”.

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“Fue realmente una maravilla de trabajo que él hizo y un ser entrañable, pues yo lo conozco de hace mucho tiempo. Desde anoche estamos con este tema y bueno, era previsible el desenlace”, añadió Santoro.