El asma no es solo cosa de la infancia: por qué puede debutar después de los 20

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que inflama y estrecha las vías aéreas por donde circula el aire en los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que inflama y estrecha las vías aéreas, los conductos por los que el aire entra y sale de los pulmones. Esa inflamación puede volverlas más sensibles frente a determinados estímulos y favorecer la acumulación de mucosidad, lo que dificulta una respiración normal.

Durante un episodio de síntomas, las vías respiratorias pueden estrecharse aún más a causa de un broncoespasmo, que es la contracción de los músculos que rodean los bronquios. De acuerdo con la Universidad del Sur de California, esta enfermedad puede provocar tos persistente, silbidos al respirar, falta de aire, opresión en el pecho y expulsión de flema.

PUBLICIDAD

La Cleveland Clinic indicó que los síntomas pueden aparecer o intensificarse por alergias, humo, aire frío, actividad física, infecciones respiratorias, estrés, olores fuertes o contaminantes presentes en el ambiente. Su frecuencia e intensidad varían según cada caso, por lo que reconocer qué situaciones los desencadenan es parte de la evaluación y del control médico de la enfermedad.

El asma puede aparecer en la adultez

El asma puede comenzar por primera vez después de los 20 años, incluso en personas sin antecedentes conocidos durante la infancia. La doctora Santhi Kumar, especialista en medicina pulmonar y cuidados intensivos de la Universidad del Sur de California, explicó que, en algunos casos, los síntomas pueden corresponder a una enfermedad que no había sido advertida antes. Sin embargo, también existen casos de inicio genuino en etapas posteriores de la vida.

PUBLICIDAD

La aparición del asma en la adultez puede ocurrir después de los 20 años y presenta un curso más persistente que la variante infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista indicó que el comienzo suele estar relacionado con la interacción acumulada entre susceptibilidad individual, exposiciones ambientales y factores vinculados con el estilo de vida. La European Respiratory Society señaló que esta forma del cuadro puede diferenciarse de la infantil porque se asocia con menor frecuencia a alergias y puede presentar un curso más persistente.

Las exposiciones en el trabajo figuran entre los factores que se analizan ante un diagnóstico reciente. Según Kumar, entre el 5% y el 20% de los nuevos casos de asma en adultos se atribuyen a factores ocupacionales. La Cleveland Clinic incluyó entre las posibles exposiciones al serrín, la harina, los pegamentos, el látex, los materiales de construcción y ciertos productos químicos.

PUBLICIDAD

El humo del tabaco, el vapeo, la contaminación ambiental y el contacto continuado con irritantes también se relacionan con la aparición de signos. La entidad europea indicó que el tabaquismo activo y pasivo constituye un factor de riesgo. La doctora Kumar añadió que algunas exposiciones son puntuales e intensas, mientras que otras se acumulan a través de los años.

La exposición activa o pasiva al humo del tabaco y al vapeo incrementa los riesgos de desarrollar la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de peso y la obesidad integran los factores asociados. Keck Medicine de la Universidad del Sur de California indicó que la obesidad puede elevar entre 30% y 50% el riesgo de desarrollar asma. La relación puede ser más marcada en personas de mediana edad, en especial mujeres, de acuerdo con la especialista.

PUBLICIDAD

El diagnóstico reúne información sobre antecedentes clínicos, síntomas, tareas laborales, posibles desencadenantes y resultados de pruebas de función pulmonar. La clínica estadounidense explicó que la espirometría mide cómo circula el aire por los pulmones y puede ayudar a distinguir el asma de otras afecciones. Según Kumar, cuando existe una sospecha de alergias o de un desencadenante puntual, el equipo médico puede sumar pruebas complementarias.

Cómo reducir el riesgo de crisis

No todos los casos de asma pueden prevenirse, ya que intervienen factores personales y ambientales. Sin embargo, las fuentes coinciden en que reducir el contacto con irritantes conocidos forma parte del control de la enfermedad y puede ayudar a limitar la aparición o el empeoramiento de los síntomas.

PUBLICIDAD

El tratamiento combina el control de desencadenantes con el uso de inhaladores, corticoides o terapias biológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic recomendó identificar los desencadenantes individuales. Entre los más frecuentes incluyó alérgenos como polen, ácaros, moho y caspa de animales, además del aire frío, el ejercicio intenso, las infecciones respiratorias, los olores fuertes y el estrés. Llevar un registro de los síntomas puede aportar información útil para reconocer patrones y compartirlos en una consulta médica.

La reducción de la exposición al humo es una de las medidas señaladas por las instituciones consultadas. La doctora Rachel Taliercio, neumóloga de la entidad sanitaria, afirmó que tanto el cigarrillo como el vapeo pueden dificultar el control del asma. La institución también incluyó al humo de segunda y tercera mano entre los posibles desencadenantes respiratorios.

PUBLICIDAD

En los trabajos con presencia de polvo, sustancias químicas u otros materiales irritantes, Kumar indicó que una evaluación detallada de las tareas y exposiciones permite detectar posibles factores que afectan la respiración. El uso de elementos de protección puede contribuir a mitigar los síntomas en determinadas circunstancias, de acuerdo con la especialista, aunque su implementación depende de cada actividad y de la orientación profesional.

La identificación y reducción del contacto con irritantes ambientales ayuda a limitar la aparición de crisis respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del peso es otro aspecto mencionado por la Universidad del Sur de California. La institución incluyó el mantenimiento de un peso saludable entre los hábitos que pueden acompañar el tratamiento, junto con el descanso suficiente y la reducción del estrés. Estas medidas no reemplazan la evaluación clínica ni la medicación indicada para cada caso.

PUBLICIDAD

La Cleveland Clinic señaló que la actividad física puede formar parte de una rutina adecuada a la situación de cada persona, con asesoramiento médico cuando exista asma inducida por el ejercicio. En esos casos, la entidad recomendó evaluar el nivel de actividad, realizar calentamiento y contar con la medicación prescrita.

El tratamiento del asma combina el control de desencadenantes y el uso correcto de los fármacos indicados. La clínica estadounidense mencionó inhaladores de mantenimiento, inhaladores de rescate, nebulizadores, corticoides y terapias biológicas para determinados cuadros graves. La elección depende de la evaluación médica, la frecuencia de los síntomas y la respuesta al tratamiento.

PUBLICIDAD