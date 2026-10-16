La tasa aeroportuaria para vuelos regionales de hasta 1.000 kilómetros bajó un 56 por ciento

Un viajero sostiene su equipaje frente a un ventanal de la terminal de un aeropuerto mientras un avión despega al fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, mediante la Resolución 69/2026, amplió de 300 a 1.000 kilómetros el alcance de la Tasa de Uso Aeroportuario Regional, una medida que reduce el costo de los vuelos internacionales de corta distancia con países limítrofes. La tarifa, incorporada al precio del pasaje, pasará de USD 57 a USD 25,16 para los servicios alcanzados por el nuevo radio.

La rebaja nominal será de USD 31,84 por pasajero embarcado, equivalente al 55,9% de la Tasa de Uso Aeroportuario Internacional. El esquema busca mejorar las condiciones para sostener y desarrollar rutas directas entre provincias argentinas y ciudades de países vecinos.

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La noticia llega luego de que la autoridades subiera las tasas para los vuelos de cabotaje, semanas atrás.

Un radio de 1.000 kilómetros para conexiones con países vecinos

La ampliación incorpora vuelos hacia Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil dentro del universo que puede acceder a la tarifa regional. El nuevo umbral contempla tanto la creación de servicios como la reducción de tasas en rutas ya operadas y la consolidación de conexiones estacionales.

El aeropuerto de Ezeiza

Uruguay permite observar la dimensión del cambio: Montevideo reúne 18 combinaciones potenciales con aeropuertos argentinos dentro del radio establecido, mientras que Punta del Este concentra otras 16. Se trata de posibilidades geográficas y no de anuncios de nuevas rutas.

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Desde Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Formosa, General Pico, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, San Fernando, San Luis, Santa Rosa, Viedma, Villa Mercedes y Bahía Blanca podrían evaluarse conexiones con Montevideo bajo la nueva tasa.

En el caso de Punta del Este, las ciudades incluidas son Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, General Pico, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, San Fernando, Santa Rosa, Viedma, Villa Mercedes y Bahía Blanca.

La apertura efectiva de esos mercados dependerá de que exista demanda suficiente y de las evaluaciones comerciales y operativas de las compañías aéreas. La reducción tarifaria permite reconsiderar trayectos de corta distancia que antes resultaban menos competitivos.

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La tarifa, incorporada al precio del pasaje, pasará de USD 57 a USD 25,16 para los servicios alcanzados por el nuevo radio

El radio ampliado también habilita conexiones internacionales directas desde el interior argentino sin necesidad de realizar escala o enlace en Buenos Aires. Esa alternativa podría facilitar el acceso de visitantes extranjeros a destinos provinciales y reforzar flujos transfronterizos vinculados por actividades económicas, turismo, vínculos familiares y culturales.

Durante los últimos dos años, el mercado aerocomercial argentino incorporó 57 rutas: 50 internacionales y siete de cabotaje. Los vuelos internacionales directos desde el interior, sin escala en Buenos Aires, crecieron 38% interanual.

La Argentina fue el país de Sudamérica con mayor aumento de vuelos internacionales en 2025, con una suba de 18,5%. La extensión de la tasa regional procura distribuir una mayor proporción de ese tráfico entre distintos aeropuertos y destinos del país.

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Terminales, pistas y balizamiento para una red con más conexiones

Las inversiones aeroportuarias previstas entre 2027 y 2031 sumarán USD 1.500 millones para acompañar una eventual expansión de la red. Aeropuertos Argentina financiará el programa con aportes propios y recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Una imagen de la terminal porteña de Aeroparque

El plan del mayor operador aeroportuario del país prevé ampliar o renovar terminales en 14 aeropuertos del interior: Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. Las intervenciones abarcarán unos 35.000 m².

Las obras incluirán trabajos en pistas, pavimentos y sistemas de balizamiento. El programa contempla 450.000 m² de asfalto, 80.000 m² de pavimentos de hormigón, 70.000 m³ de movimiento de suelos y más de 3.000 nuevas balizas.

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Las terminales de Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael ya se encuentran en obra. Esos trabajos forman parte de la infraestructura destinada a acompañar una mayor cantidad de operaciones si las aerolíneas incorporan rutas y frecuencias.

Las inversiones aeroportuarias previstas entre 2027 y 2031 sumarán USD 1.500 millones

En Ezeiza se proyectan una nueva terminal de arribos internacionales y otra para vuelos domésticos. Aeroparque contará con ampliaciones en sus sectores nacional e internacional.

Entre ambos aeropuertos de Buenos Aires se construirán más de 60.000 m² de nuevas terminales y se renovarán otros 15.000 m². La reducción de la tasa busca disminuir un componente del precio de los vuelos regionales, mientras que las obras apuntan a ampliar la capacidad de la red aeroportuaria.

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