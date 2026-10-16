Dieron a conocer 11 sanciones a integrantes de All Boys tras el escándalo con el “celuVAR”

Lamolina explica que le avisó un asistente que no fue penal

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La AFA confirmó 11 sanciones para All Boys por los incidentes registrados el 12 de octubre en el estadio Islas Malvinas, durante el empate ante Godoy Cruz por la Primera Nacional. El fallo del Tribunal de Disciplina (Expediente 100070) incluyó suspensiones para integrantes del plantel, cuerpo técnico y auxiliares.

El entrenador Fabián Nardozza recibió un partido de suspensión, aunque podrá reemplazarlo por una multa de 840 mil pesos, equivalente a 21 valores de entrada. La misma alternativa fue aplicada a los preparadores físicos Ignacio Javier Cardoso y Maximiliano Ezequiel Luzzi, además de los auxiliares Emiliano Alexis Díaz y Luis Brandán. Los jugadores Matías Ezequiel Rodríguez y Lionel Román Jara fueron sancionados con dos fechas, al igual que el ayudante de campo Marcelo Alberto Pascutti, el kinesiólogo Agustín Prego y el auxiliar Héctor Capurro. El defensor Iván Matías Zafarana deberá cumplir una jornada de suspensión.

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Todo se originó el lunes pasado en Floresta, en el duelo entre All Boys y Godoy Cruz que bajó el telón de la fecha 33 de la Primera Nacional. El árbitro Nicolás Lamolina anuló un penal tras una interrupción de 23 minutos y luego de que jugadores y un ex dirigente del Albo le mostraran la repetición en teléfonos celulares. La rectificación ocurrió pese a que la categoría no cuenta con VAR, el único sistema oficial habilitado por la FIFA para revisar jugadas.

Polémica jugada de penal sancionada en el partido entre All Boys y Godoy Cruz

La controversia mayor llegó a dos minutos del final. El árbitro entendió que Iván Zafarana había derribado dentro del área a Axel Rodríguez, sancionó penal para Godoy Cruz y expulsó con roja directa al defensor de All Boys por considerar que había evitado una ocasión manifiesta de gol. El contacto, sin embargo, se había producido fuera del área. Los futbolistas y el cuerpo técnico local rodearon a Lamolina para protestar, mientras Zafarana regresó al campo con un teléfono celular para enseñarle la jugada. Capurro, ex dirigente de los de Floresta, también le acercó su dispositivo al juez. El DT Nardozza fue expulsado durante las protestas.

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Lamolina sostuvo inicialmente la sanción, aunque finalmente anuló el penal y reanudó el juego con un tiro libre frontal para Godoy Cruz. El equipo mendocino ejecutó una combinación corta, pero el arquero local contuvo el remate y despejó el rebote. La interrupción entre el cobro inicial y la ejecución del tiro libre duró 23 minutos, con discusiones entre los dos planteles y deliberaciones de la terna arbitral. El árbitro explicó que uno de sus asistentes le había advertido que la infracción ocurrió fuera del área, aunque la corrección se produjo después de que le exhibieran las imágenes en dos teléfonos.

A través de un comunicado oficial, la Dirección Nacional de Arbitraje presidida por Federico Beligoy informó: “Nicolás Lamolina sanciona erróneamente un tiro penal a favor de la visita y se produjo un tumulto generalizado, dilatando la reanudación del encuentro. En ese momento se comunica con el árbitro asistente 1, Agustín Méndez, quien correctamente le informa que, desde su inmejorable perspectiva en línea perpendicular con el área de meta, la falta existió pero la misma se produjo fuera del área penal. Una vez concluido el tumulto, y bajo las directrices de trabajo en equipo, resolvió sancionar correctamente y conforme a lo sucedido, tiro libre directo fuera del área penal. Queda expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa a la mencionada en el comunicado”.

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Los 11 suspendidos de All Boys por el Tribunal de Disciplina de la AFA:

1°) Se suspende por dos partidos al jugador Matías Ezequiel Rodríguez, del Club All Boys. Arts. 13 1. e) y 12 3. del Código Disciplinario.-

2°) Se suspende por dos partidos al jugador Lionel Román Jara, del Club All Boys. Arts. 13 1. e) y 12 3. del Código Disciplinario.-

3°) Se suspende por dos partidos al personal auxiliar Héctor Capurro, del Club All Boys. Art. 12 3. del Código Disciplinario.-

4°) Se suspende por dos partidos al kinesiólogo Agustín Prego, del Club All Boys. Art. 12 3. del Código Disciplinario.-

5°) Se suspende por un partido al jugador Iván Matías Zafarana, del Club All Boys. Art. 12 3. del Código Disciplinario.-

6°) Se suspende por dos partidos al director técnico Marcelo Alberto Pascutti, del Club All Boys. Arts. 13 1. c) y 24 del Código Disciplinario.-

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7°) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al preparador físico Ignacio Javier Cardoso, del Club All Boys. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-

8°) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al personal auxiliar Emiliano Alexis Díaz, del Club All Boys. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-

9°) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al preparador físico Maximiliano Ezequiel Luzzi, del Club All Boys. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-

10°) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al director técnico Jorge Fabián Nardozza, del Club All Boys. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-

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11°) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al personal auxiliar Luis Brandán, del Club All Boys. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-