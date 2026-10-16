Colombia restablece la venta de electricidad a Ecuador mientras la sequía amenaza a las hidroeléctricas

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Reuters

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes 16 de octubre que Colombia reanudó la venta de electricidad a su país, después de varias semanas de suspensión de las exportaciones. La decisión permite incorporar energía adicional al sistema ecuatoriano en medio de una reducción de las reservas hídricas que ha obligado al Gobierno a restringir el suministro a sectores industriales para evitar apagones generalizados.

“Gracias, Abelardo de la Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, escribió Noboa en su cuenta de X, en referencia al presidente colombiano. El mandatario agregó que Ecuador corresponderá al respaldo recibido cuando Colombia atraviese dificultades similares.

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Según la información publicada por el diario La Hora, los registros del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) mostraban durante la mañana del viernes una importación de 347 megavatios (MW) procedentes de Colombia. Esta potencia representa aproximadamente el 6% de la demanda máxima ecuatoriana y constituye un aporte para compensar parcialmente la disminución de generación hidroeléctrica.

Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La reanudación ocurre después de que Colombia suspendiera las exportaciones comerciales el pasado 7 de septiembre para priorizar su abastecimiento interno y preservar las reservas de sus embalses ante las condiciones climáticas adversas. El país vecino había restablecido previamente las ventas en agosto, después de otra interrupción registrada durante el primer semestre de 2026.

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De acuerdo con información del diario El Mercurio, la interconexión eléctrica entre ambos países permite transferir aproximadamente 450 megavatios en condiciones habituales. Sin embargo, todavía no se han divulgado las condiciones económicas de las nuevas operaciones ni el volumen total de electricidad que Colombia suministrará durante los próximos días.

El restablecimiento del intercambio coincide con el deterioro de las condiciones del embalse de Mazar, una infraestructura fundamental para el complejo hidroeléctrico Paute Integral, del que depende una parte importante de la generación eléctrica ecuatoriana.

Según los registros difundidos este viernes, Mazar descendió hasta aproximadamente 2.123 metros sobre el nivel del mar, apenas ocho metros por encima de la cota crítica de 2.115 metros. La reducción sostenida de sus reservas ha incrementado las dificultades para mantener la producción hidroeléctrica durante la temporada de escasas precipitaciones.

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FOTO DE ARCHIVO- La gente se encuentra en una tienda durante un corte de energía, en Quito, Ecuador, el 7 de septiembre de 2024. REUTERS/Karen Toro

Ante este escenario, el Gobierno ecuatoriano dispuso desconexiones programadas de hasta 72 horas para determinados consumidores industriales de alto y medio voltaje. Las restricciones buscan disminuir la demanda eléctrica y preservar el agua disponible para abastecer a los hogares.

La medida ha provocado preocupación entre los sectores productivos. Según información recogida por la agencia EFE, la Cámara Nacional de Acuacultura advirtió sobre posibles afectaciones al empleo y solicitó mayor transparencia gubernamental respecto de la situación energética.

Ecuador enfrenta así un escenario que recuerda los racionamientos registrados entre 2023 y 2024, cuando la insuficiencia de generación obligó a suspender el suministro eléctrico durante varias horas diarias. En septiembre de 2024, las interrupciones llegaron a extenderse hasta catorce horas.

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08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

La situación también presenta dificultades para Colombia, cuyas autoridades habían restringido las exportaciones precisamente para proteger su propio sistema eléctrico frente a menores aportes hídricos y los riesgos asociados con el fenómeno de El Niño.

Por ahora, las autoridades ecuatorianas no han anunciado modificaciones a las restricciones industriales como consecuencia del restablecimiento del suministro colombiano. Tampoco se ha confirmado el precio de las nuevas importaciones, un componente relevante para determinar su costo.

La recuperación del intercambio eléctrico proporciona capacidad adicional al sistema ecuatoriano, pero su continuidad dependerá de la disponibilidad de generación colombiana y de las condiciones hidrológicas de ambos países. Mientras tanto, la evolución del embalse de Mazar continuará siendo determinante para establecer las necesidades de abastecimiento de Ecuador durante las próximas semanas.

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