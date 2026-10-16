El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

La modelo elogió el pantalón que usó la conductora en la gala. El diseño de tiro bajo, recortes y cristales que le fascinó (Video: Solo con Nikki)

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El sensual look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música tuvo un efecto inmediato: Nicole Neumann le pidió prestado el jean de la diseñadora británica Stella McCartney que la empresaria usó en la ceremonia y reveló que ya había averiguado su precio.

Wanda recibió el premio a Canción Viral por “Bad Bitch”, pero su estilismo también se convirtió en tema de conversación. La conductora eligió un body negro ajustado, de mangas largas y escote pronunciado, junto a un pantalón de tiro bajo con detalles que no pasaron inadvertidos.

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Nicole Neumann elogió el jean que Wanda Nara usó en los Martín Fierro de la Música y pidió llevárselo prestado (Instagram)

Durante Solo con Nikki, su programa de streaming,Nicole dejó clara su intención de probarse la prenda. “Wanda, necesito usar un día ese jean de Stella McCartney, que entré a preguntar cuánto salía, y ponérmelo. Me gusta mucho. Gracias”, dijo. Su hermana, Gege Neumann, se sumó al comentario con una respuesta que alimentó la posibilidad de un próximo préstamo entre figuras del espectáculo: “Para mí te lo represta”.

“Necesito usar un día ese jean”, dijo Nicole Neumann al referirse al look de Wanda Nara

El pantalón que eligió la conductora para la primera edición de la gala es un modelo holgado de tiro bajo, con aberturas laterales a la altura de las caderas. Los recortes están acompañados por aplicaciones de cristales, uno de los detalles que volvió reconocible la prenda durante la entrega de premios.

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El jean forma parte de una colección de Stella McCartney y tuvo un precio de venta minorista de 169 dólares. Sin embargo, quienes quieran conseguirlo fuera del circuito original pueden encontrarlo a valores más altos. En plataformas de reventa, el modelo aparece publicado por cerca de 300 dólares, aunque el monto cambia según el talle, el estado de conservación y la disponibilidad. Por ahora, Nicole ya dejó planteado su pedido y Wanda tiene la última palabra.

Wanda Nara eligió un conjunto de Stella McCartney con un jean de tiro bajo y apliques de cristales. El pantalón puede cotizar hasta USD 300 en reventa

El reconocimiento a Wanda Nara como Canción Viral por “Bad Bitch” generó comentarios antes y después de la ceremonia. Al recibir el Martín Fierro de la Música, la conductora apeló al humor para referirse a su carrera como cantante. “Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté y fui muy feliz. Hice feliz a mucha gente”, afirmó sobre el escenario.

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La mediática agradeció el reconocimiento por su tema

En su discurso Wanda definió a “Bad Bitch” como “un himno acá y en otros países”. También agradeció a colegas como Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra, a quienes mencionó como seguidoras del tema.

La premiación dividió opiniones en las redes sociales, pero una de las voces más contundentes fue la de María Becerra, quien fue la máxima ganadora de la noche y respaldó públicamente a Wanda. La artista, una de las máximas ganadoras de la noche con tres estatuillas y una mención especial, no dudó cuando le preguntaron si la empresaria merecía el reconocimiento: “Sí, es una regia. Ella es vecina mía”.

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En una entrevista con Desayuno Americano, Becerra contó que suele cruzarse con Wanda en el mismo barrio y defendió el alcance de “Bad Bitch”. “La amo, qué persona más icónica. La adoro”, afirmó. También coincidió con la definición de Nara sobre el tema: “Cuando dijo que ‘Bad Bitch’ es un himno acá y en otros países, claro que sí”.

La máxima ganadora de los Martín Fierro de la Música defendió el premio de la conductora por su hit “Bad Bitch” y contó que son vecinas (Video: Desayuno americano/ América TV)

El intercambio tuvo un momento que generó risas entre los cronistas. “Me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio”, relató Becerra antes de dedicarle un elogio inesperado a la conductora: “Me la cruzo con las tetas divinas que tiene. La amo, es un ícono”.

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También hubo mensajes de apoyo de parte de otros artistas. Alejandro Lerner la describió como “multifacética” y destacó su decisión de probarse en la música. “Valoro la valentía de una persona que dice ‘me voy a jugar a cantar una canción’ y nunca se sabe dónde va a terminar. Y si la premian será por algo”, expresó.

Por su parte, Fabiana Cantilo celebró el reconocimiento con una frase breve: “Que lo disfrute, me parece genial”. En la misma ceremonia, Abel Pintos obtuvo el Martín Fierro de Oro.