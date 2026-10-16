Ecuador: descubren presunto centro de adulteración de whisky en un operativo contra el crimen organizado

Los detenidos tras el operativo. (Policía Nacional)

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La Policía Nacional de Ecuador descubrió un presunto punto de envasado de licor adulterado en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, durante una operación simultánea contra estructuras delictivas que dejó 22 personas aprehendidas. En uno de los inmuebles intervenidos, los agentes encontraron decenas de botellas y cajas de una reconocida marca de whisky, junto con sellos aparentemente falsificados de organismos estatales que habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad a bebidas destinadas a la comercialización clandestina.

El hallazgo se produjo entre la noche del jueves 15 y la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026, durante el operativo Apolo 35, desarrollado en distintos sectores de Guayaquil y la vecina ciudad de Durán, dos de los principales escenarios de la violencia criminal que afecta a Ecuador.

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Según la información de Ecuavisa, los uniformados ingresaron a un inmueble ubicado en El Cisne, un sector del suroeste de Guayaquil perteneciente al distrito policial Portete. Allí encontraron envases, cajas y distintivos que aparentaban corresponder al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), instituciones responsables de distintos mecanismos de control tributario y aduanero.

Las primeras investigaciones apuntan a que estos materiales serían utilizados para introducir bebidas alcohólicas adulteradas en botellas identificadas con una marca comercial reconocida. Cuatro personas fueron aprehendidas durante el procedimiento y trasladadas, junto con las evidencias, al Cuartel Modelo de Guayaquil para las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la cantidad exacta de envases encontrados, la procedencia de las bebidas ni los establecimientos donde eventualmente serían distribuidas. Tampoco se han divulgado resultados de análisis químicos que permitan determinar su composición o confirmar la presencia de sustancias tóxicas.

De acuerdo con información publicada por Primicias, el coronel Juan Carlos Soria, comandante subrogante de la Zona 8 de la Policía Nacional, explicó que las intervenciones se apoyaron en labores de inteligencia e información proporcionada por ciudadanos mediante mecanismos de denuncia que incluyen códigos QR.

El despliegue comprendió los distritos Nueva Prosperina, 9 de Octubre, Esteros, Sur y Portete, además de sectores de Durán. En total fueron aprehendidos 17 hombres y cinco mujeres. La Policía también reportó el aislamiento de un adolescente y la identificación de dos ciudadanos extranjeros cuya situación migratoria sería revisada por las autoridades competentes.

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Según los reportes de Vistazo y Extra, durante las intervenciones se decomisaron siete armas de fuego, algunas de largo alcance, y se recuperaron cinco vehículos. También fueron intervenidas 22 motocicletas con alertas por robo y se encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Ecuavisa, por su parte, informó de nueve armas decomisadas, una diferencia que permanece pendiente de aclaración mediante un balance policial consolidado.

Integrantes de la Policía y el Ejercito de Ecuador custodian durante un operativo este lunes, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Gerardo Menoscal

Entre los procedimientos destacados figura la aprehensión de una persona presuntamente relacionada con un asesinato cometido bajo la modalidad de sicariato en el distrito Florida. Los investigadores localizaron un inmueble donde encontraron motocicletas y cascos que podrían estar vinculados con ese crimen.

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En el distrito Esteros, otros cuatro sospechosos fueron aprehendidos durante un presunto asalto a un vehículo repartidor. Los agentes recuperaron teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas y dinero en efectivo.

La Policía también identificó cámaras de videovigilancia instaladas en determinados inmuebles que, según las investigaciones preliminares, habrían servido para advertir sobre los movimientos de policías y militares.

Soria señaló que las operaciones se desarrollaron en territorios donde las autoridades han identificado actividades de organizaciones criminales como Los Lobos, Los Lagartos y Las Águilas. Sin embargo, no se ha establecido públicamente una vinculación entre esas estructuras y las personas aprehendidas por el hallazgo de las botellas de whisky.

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Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador. (Foto: Twitter/@aisdmx)

Los operativos Apolo comenzaron a ejecutarse en enero de 2025 como parte de las intervenciones policiales focalizadas en sectores de Guayaquil y Durán. La estrategia contempla allanamientos, investigaciones y despliegues de unidades especializadas para identificar sospechosos, recuperar bienes y decomisar materiales relacionados con actividades ilícitas.

El caso de El Cisne permanece bajo investigación. Las autoridades deberán determinar si los envases y sellos encontrados formaban parte de una operación de adulteración de bebidas, establecer su posible destino comercial y esclarecer la responsabilidad individual de las cuatro personas aprehendidas.