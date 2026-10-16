El Salvador

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

La estructura Alaskas Locos Salvatruchos operaba en Soyapango e Ilopango, según Centros Judiciales El Salvador, que informó que las sentencias se dictaron por el delito de agrupaciones ilícitas contra los procesados

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
Diecinueve procesados con el rango de homeboy recibieron 25 años de prisión y tres colaboradores fueron sentenciados a 20 años. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tribunal de San Salvador condenó a 26 presuntos integrantes de los Alaskas Locos Salvatrucos, de la Mara Salvatrucha (MS-13), a penas de hasta 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, según informó Centros Judiciales El Salvador. Los acusados fueron identificados como miembros de la estructura que operaba en distintos puntos de Soyapango e Ilopango.

La resolución fue emitida por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, en el marco de los procesos judiciales contra estructuras pandilleras que forman parte de la política de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

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De acuerdo con la información difundida por la institución judicial salvadoreña, cuatro de los condenados recibieron las penas más altas. El tribunal los consideró corredores de clicas, una categoría que alude a mandos dentro de la organización criminal, y les impuso 45 años de cárcel a cada uno.

Otros 19 imputados, señalados con el rango de homeboy, fueron condenados a 25 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Los restantes tres acusados, identificados como colaboradores de la estructura, recibieron condenas de 20 años por el mismo delito.

La clica Alaskas Locos Salvatruchos operaba en sectores de los municipios de Soyapango e Ilopango./ (Centros Judiciales El Salvador)
La clica Alaskas Locos Salvatruchos operaba en sectores de los municipios de Soyapango e Ilopango./ (Centros Judiciales El Salvador)

El fallo incluyó además penas adicionales para dos de los procesados por delitos vinculados a armas y tráfico de drogas. Según Centros Judiciales El Salvador, a Milton Juley Ibáñez Cabrera le sumaron diez años de prisión por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

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En tanto, Carlos Alfredo Guzmán Escobar recibió una condena adicional de 20 años por posesión y tenencia con fines de tráfico. La información divulgada no precisó si las penas deben cumplirse de manera acumulada ni detalló los hechos específicos atribuidos a cada uno de los condenados.

La acusación se sustentó en el delito de agrupaciones ilícitas, una de las figuras que las autoridades salvadoreñas han utilizado en los últimos años contra personas acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas. La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una de las organizaciones criminales perseguidas por el Estado salvadoreño.

El proceso se inscribe en la ofensiva estatal contra las pandillas

El combate a las pandillas ocupa un lugar central en la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele. La ofensiva se intensificó a partir del régimen de Excepción, una medida que amplió las facultades de las fuerzas de seguridad y modificó procedimientos vinculados con detenciones y procesos penales.

Las autoridades sostienen que El Salvador ha mantenido una tendencia de reducción de homicidios en 2026, gracias al régimen de Excepción y las estrategias de seguridad vigentes. /(PNC)
Las autoridades sostienen que El Salvador ha mantenido una tendencia de reducción de homicidios en 2026, gracias al régimen de Excepción y las estrategias de seguridad vigentes. /(PNC)

Las autoridades salvadoreñas han atribuido a esa política una reducción de los homicidios y un debilitamiento de las estructuras pandilleras en barrios y municipios del país. Organizaciones de derechos humanos, en cambio, han cuestionado el alcance de las detenciones masivas y han advertido sobre denuncias de arrestos sin pruebas suficientes, dificultades para la defensa y falta de acceso a información sobre personas detenidas.

El caso de los Alaskas Locos Salvatruchos muestra la continuidad de los procesos en los tribunales contra presuntos miembros de estas redes. La estructura operaba, según el reporte judicial, en Soyapango e Ilopango, dos zonas del departamento de San Salvador donde las pandillas mantuvieron presencia durante años.

La sentencia fue comunicada por Centros Judiciales El Salvador a través de sus canales oficiales. La institución difundió además imágenes de algunos de los procesados durante las audiencias judiciales.

La resolución fija penas de entre 20 y 45 años para los 26 condenados, a las que se agregan las sanciones impuestas a Ibáñez Cabrera y Guzmán Escobar por delitos relacionados con armas y narcotráfico.

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