Los microplásticos se activan en el agua y abren una nueva alerta sanitaria

El contacto entre el agua y los microplásticos puede generar especies reactivas del oxígeno, moléculas que afectan proteínas membranas y ADN celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los plásticos suelen asociarse con resistencia y estabilidad química. Esa condición explica su uso masivo en envases de alimentos, botellas, juguetes, dispositivos médicos y una extensa lista de productos de consumo.

Sin embargo, esa aparente pasividad cambia cuando el material se desgasta, se rompe y se convierte en fragmentos microscópicos. Un estudio de la Universidad de Columbia y la Universidad de California en Berkeley, publicado en la revista Nature, identificó que los microplásticos pueden adquirir actividad química en contacto con el agua.

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El hallazgo aporta una posible explicación para una inquietud que crece dentro de la ciencia ambiental y la medicina: la exposición a microplásticos y nanoplásticos se asocia con procesos inflamatorios, estrés oxidativo y alteraciones en distintos tejidos.

Una infografía de Infobae explica cómo los microplásticos generan especies reactivas en el agua y señala la cifra de 240.000 partículas por litro embotellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación no prueba que una cantidad concreta de partículas provoque una enfermedad en seres humanos, pero sí describe una vía molecular capaz de producir daño biológico.

La clave está en la superficie. Un objeto plástico grande presenta una proporción limitada de material expuesto al entorno. Cuando ese objeto se fragmenta en piezas cada vez menores, la relación entre superficie y volumen aumenta de forma marcada.

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Cada partícula ofrece entonces más puntos de contacto con el agua, la sangre, los fluidos corporales o los ecosistemas acuáticos.

El agua altera la química de las partículas diminutas

Los microplásticos son partículas plásticas pequeñas que pueden producirse directamente en ese tamaño o generarse por la fragmentación de objetos de mayores dimensiones.

Los investigadores centraron su atención en la frontera microscópica entre plástico y agua. Allí detectaron la formación de especies reactivas del oxígeno, conocidas por la sigla ROS. Son moléculas o radicales capaces de participar en reacciones químicas intensas. El organismo produce ROS de manera natural y las utiliza en tareas como la señalización entre células o la defensa frente a agentes extraños. El problema aparece cuando su concentración supera la capacidad celular de control.

En esas condiciones, las ROS pueden atacar proteínas, membranas y material genético. El resultado recibe el nombre de estrés oxidativo, un desequilibrio vinculado con lesiones celulares. La investigación plantea que los microplásticos no actúan solo como cuerpos extraños que irritan los tejidos: su contacto con el agua puede convertirlos en una fuente de compuestos reactivos.

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“A medida que el plástico se fragmenta en partículas cada vez más pequeñas, su superficie aumenta enormemente. Los microplásticos alteran entonces el agua que los rodea y generan radicales muy reactivos y de alta energía —denominados especies reactivas del oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés)— que probablemente contribuyen al daño biológico que observamos en los animales y, potencialmente, en los seres humanos como consecuencia de la exposición a los microplásticos”, explica Wei Min, profesor de Química e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Columbia.

Pequeñas partículas de microplásticos adheridas a la yema de un dedo humano ilustran el nivel de contaminación por plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación propuesta combina ensayos químicos, análisis biológicos y simulaciones teóricas. El equipo de Columbia examinó la producción de moléculas reactivas, mientras que el laboratorio de Teresa Head-Gordon, en Berkeley, modeló el comportamiento del agua cerca de la superficie hidrófoba del plástico. Los materiales hidrófobos repelen el agua, pero esa repulsión no elimina la interacción. Por el contrario, crea una zona de contacto con propiedades químicas particulares.

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Los cálculos indicaron que los iones hidróxido situados junto a esa interfaz pueden perder electrones con mayor facilidad. Ese intercambio favorece la aparición de radicales hidroxilo, una clase de ROS con alta capacidad de reacción. Cuanto menor es el fragmento plástico, mayor es la superficie disponible para este tipo de fenómenos. Por esa razón, los nanoplásticos despiertan una preocupación especial.

El hallazgo cuestiona la idea de que el polímero, por sí mismo, deba sufrir una transformación profunda para representar un riesgo. El plástico puede conservar buena parte de su estructura original y, aun así, facilitar reacciones en la capa de agua que lo rodea. La actividad surge de la interacción entre ambas superficies y de las condiciones físicas que se forman en ese límite microscópico.

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Una investigadora analiza un mapa de fluorescencia en pantalla para identificar la presencia de microplásticos en tejido hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua, por lo tanto, no funciona como un mero vehículo que transporta partículas. Puede participar en la reacción. Esa precisión resulta relevante porque el agua está presente en ríos, mares, lagos, bebidas, alimentos y organismos vivos. También compone gran parte de la sangre y de los líquidos que rodean las células, dos escenarios que los científicos deberán estudiar con mayor profundidad.

La presencia de plástico en el cuerpo humano ya dejó de ser una hipótesis lejana. Investigaciones previas detectaron microplásticos y nanoplásticos en sangre, pulmones, placenta, tejidos vasculares y otros órganos. El grupo de Min informó en 2024 que un litro de agua embotellada contenía, en promedio, cerca de 240.000 partículas de plástico detectables, sobre todo nanoplásticos. La cifra superó entre 10 y 100 veces las estimaciones anteriores.

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Esos datos no indican por sí solos qué nivel de exposición resulta peligroso. Tampoco permiten establecer una relación directa entre una botella de agua y una patología concreta. Pero muestran la escala del contacto cotidiano con partículas que pueden entrar al organismo por ingestión, inhalación o exposición indirecta a productos de uso habitual.

El mecanismo ofrece una pista, pero no define todavía el riesgo humano

Fragmentos de microplásticos de diversos colores circulan junto a los glóbulos rojos en el interior de un vaso sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia ya encontró asociaciones entre microplásticos y problemas de salud reproductiva, cardiovasculares, neurológicos y oncológicos. Algunos estudios también relacionaron la presencia de estas partículas con infartos, accidentes cerebrovasculares, demencia y tumores cerebrales. Sin embargo, una asociación no demuestra causalidad. Las personas están expuestas a múltiples contaminantes y factores ambientales, por lo que aislar el efecto de los plásticos exige investigaciones más amplias y controles precisos.

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El nuevo trabajo se concentra en una pieza específica de ese rompecabezas. Si las partículas generan ROS en ambientes acuosos, podrían contribuir al daño oxidativo que otros experimentos observaron en células y animales. Aun así, quedan preguntas decisivas: qué cantidad de microplásticos llega a cada tejido, cuánto tiempo permanece allí, qué tipos de polímeros resultan más reactivos y qué defensas naturales puede activar el cuerpo.

“Nuestra investigación reveló que, cuando los microplásticos interactúan con el agua —ya sea en el agua embotellada o tras ser absorbidos por nuestro torrente sanguíneo—, generan espontáneamente especies reactivas del oxígeno (ROS)”, sostuvo Naixin Qian, investigadora posdoctoral del laboratorio de Wei Min y coautora principal del estudio en un comunicado.

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Una infografía detalla los seis alimentos y otras fuentes comunes que concentran microplásticos, señalando su presencia por factores ambientales o contacto con envases y maquinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia científica requiere matices. El mecanismo identificado puede ser perjudicial, pero el estudio no fija un umbral de exposición ni concluye que los microplásticos causen enfermedades determinadas en la población. El propio Min remarcó la diferencia entre descubrir una reacción con potencial tóxico y demostrar un riesgo clínico en condiciones reales de vida.

Alba Hernández Bonilla, profesora del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, valoró que la investigación aporte argumentos para interpretar observaciones anteriores. Hasta ahora, la forma, el tamaño y la composición de los fragmentos concentraban gran parte de la atención. La reacción con el agua suma otra variable para evaluar la seguridad de cada material.

Esa mirada también puede tener consecuencias para la industria. Si ciertos polímeros hidrófobos favorecen la producción de radicales, los fabricantes podrían revisar su composición, sus aditivos o el diseño de los productos. El objetivo no consiste solo en retirar residuos del ambiente, sino en reducir la capacidad de los materiales para desencadenar procesos químicos dañinos.

La imagen muestra fragmentos de microplásticos suspendidos en el agua marina, destacando la gravedad de la contaminación oceánica. Estos residuos minúsculos afectan gravemente a la vida marina y representan un desafío crítico para la salud ambiental y humana alrededor del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro trabajo fundamental demuestra que la interacción de los microplásticos más hidrófobos con el agua puede desencadenar reacciones químicas. Este hallazgo podría conducir, en última instancia, a nuevas soluciones de ingeniería que permitan rediseñar la composición química de estos plásticos de uso común para reducir sus efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente”, afirma Head-Gordon.

La contaminación por microplásticos tiene fuentes diversas. El desgaste de neumáticos, el lavado de prendas sintéticas, la degradación de envases, los residuos industriales y la exposición prolongada al sol liberan partículas al aire, al suelo y al agua.

Algunas acciones domésticas también pueden influir, como calentar recipientes plásticos o almacenar botellas bajo altas temperaturas.

Científicos advierten que la exposición a microplásticos podría asociarse a problemas de fertilidad, enfermedades cardíacas y cáncer, aunque faltan certezas sobre su peligrosidad. (Reuters)

Los resultados también interesan a las autoridades ambientales. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos incorporó los microplásticos a una lista de contaminantes que pueden despertar preocupación en el agua potable. Esa decisión no equivale a establecer un límite obligatorio, pero reconoce que falta información para medir la exposición y sus efectos.

El próximo paso será comprobar si las reacciones descritas en laboratorio se reproducen dentro de organismos vivos y con qué intensidad. Los científicos deberán evaluar distintos tamaños de partículas, tipos de plástico, concentraciones y escenarios de exposición.

La respuesta permitirá determinar si esta química de superficie ocupa un lugar central en los daños atribuidos a los microplásticos o si funciona junto a otros mecanismos.