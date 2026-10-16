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“Todo se basa en una mentira”: el duro descargo de Jana Maradona tras la polémica crítica de su hermana Dalma

La joven salió al cruce de su familiar con un extenso texto en Instagram en el que aclaró el porqué de su postura en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona

Entrevista a Jana Maradona
Jana Maradona apuntó contra su hermana Dalma en las redes (Jaime Olivos)
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Jana Maradona publicó una extensa respuesta en Instagram tras las acusaciones de Dalma Maradona por la posición adoptada por su representación legal durante los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona. La joven negó haber alcanzado un acuerdo con Matías Morla y sostuvo que su actuación apunta a que se investigue a quienes considera responsables.

La reacción de Jana llegó después de que Dalma identificara a su hermana como destinataria de sus críticas por el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz, formulado por su abogado Félix Linfante. La actriz cuestionó que esa solicitud coincide con la postura de la defensa de las hermanas de Diego Maradona, cercanas a Morla.

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Dalma afirmó que Díaz les había pedido a ella, a Jana, a Gianinna Maradona y a Verónica Ojeda que dejaran de visitar al exfutbolista para respetar su tratamiento. Linfante sostuvo durante los alegatos que el psicólogo no tenía poder de decisión sobre la vida cotidiana ni sobre el tratamiento de Maradona.

Jana señaló que su postura frente a Díaz fue debatida previamente con los abogados de las querellas y la fiscalía. También aseguró que promovió que se investigara a otras personas como posibles coautoras del homicidio de su padre.

Dalma Maradona apuntó contra Jana por el pedido de absolución de Carlos Díaz: “¡Inentendible por donde se lo mire!”
Dalma Maradona apuntó contra Jana por el pedido de absolución de Carlos Díaz: “¡Inentendible por donde se lo mire!”

La postura de Jana sobre Carlos Díaz y los alegatos

Jana comenzó su descargo con una referencia a la exposición pública de una disputa familiar vinculada al proceso judicial: “Esto será mucho texto y voy a entrar en un terreno choto que no es mi estilo, no me gusta, son cosas hiper íntimas pero es necesario para desmalezar las pelotudeces que están diciendo. Con tranquilidad y la cabeza fría”.

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Luego detalló las conversaciones previas a los alegatos y marcó que hubo acuerdo en seis de los siete imputados: “Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado y de hecho el punto Díaz fue tema de debate. De 7 imputados coincidimos en 6”.

“Lo que a ustedes les llega o hablan con sus abogados, no tengo idea. No está ni bien ni mal, cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente”, escribió.

Sobre el psicólogo, Jana sostuvo: “Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”.

Así comenzó su extenso descargo Jana Maradona luego de las acusaciones de su hermana Dalma
Así comenzó su extenso descargo Jana Maradona luego de las acusaciones de su hermana Dalma

El rechazo de Jana Maradona al supuesto acuerdo con Matías Morla

La hija de Diego Maradona rechazó el planteo de Dalma sobre un supuesto entendimiento con Matías Morla. “Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira, que te encantaría que fuera verdad para confirmar que sí, que vos tenías razón. Pero no”, expresó.

“No me paga Morla, no arreglé con Morla. Y sé perfectamente lo hijo de puta y garca que es”, añadió. Jana recordó que las tres hermanas participan en otro expediente penal contra el abogado: “Prueba de esto es que hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda, en capital y sin ir más lejos la última audiencia fue hace dos o tres semanas y las únicas dos que estábamos presentes, fuimos vos y yo”.

Jana también afirmó que pidió la investigación de allegados a Morla: “En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo, cuñado de Morla, y Vanesa Morla, hermana de Morla, entre otros, o sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre. Sólo nosotros lo hicimos. Creo que mi posición está clara”.

“No omitan, ni inventen”, reclamó.

La segunda parte del descargo de Jana Maradona contra su hermana Dalma
La segunda parte del descargo de Jana Maradona contra su hermana Dalma

El reclamo a Dalma Maradona por hacer pública la disputa

Jana cuestionó que el conflicto se discutiera en redes sociales y medios en lugar de una conversación privada entre las hermanas. “Entonces el objetivo de todo esto es seguir alimentando la narrativa que se construyen en la cabeza, porque si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número y como hacen para tantas otras cosas que necesitan resolver, me escriben, me preguntan y se termina”.

La joven remarcó que la sentencia dependerá del tribunal que interviene en el juicio: “Acá lo importante para mí, es que hago lo que creo correcto y así será siempre y todos deberían respetarlo. Nosotros no tenemos la última palabra porque la sentencia la dicta el tribunal, al que conozco por haber ido audiencia tras audiencia”.

“Y ni mi mirada, que puede ser correcta o no, ni de los demás querellantes, van a determinar la decisión de los jueces, en los que confío van a dictar a una sentencia justa”, continuó.

Jana expresó su malestar por la confrontación con Dalma durante el proceso judicial: “Es lamentable que tenga que descargarme sobre esto cuando estoy convencida que todos buscamos lo mismo, verdad y justicia. Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos”.

La hija de Maradona vinculó su posición actual con el primer contacto que tuvo con su padre. “Y mi papá estaría absolutamente orgulloso de ver cómo defiendo lo que creo correcto, con los mismos ovarios con los que lo fui a buscar la primera vez y con los mismos ovarios que tengo cada vez que me planto frente a cualquiera y muchas veces para defender lo que no me beneficia a mí sola”.

En el tramo final, se dirigió de forma directa a Dalma: “Y, Dalma, realmente creo que vos también sentís que, lo que escribís, lo escribís con ovarios, pero no, lo escribís desde el desconocimiento. No es la primera vez, ya estoy acostumbrada a tus impulsos, sólo que normalmente son en el ámbito privado”.

“Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo”, afirmó.

Jana cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes le enviaron apoyo: “Gracias a todos/as por el apoyo y los mensajes lindos que me mandaron en este tiempo. Este tema termina acá”.

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