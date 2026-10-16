Ciencia

Las lluvias y los eventos extremos, bajo la lupa de una IA creada por científicos del MIT

El sistema de corrección probabilística de sesgos elevó la precisión de las previsiones de temperatura, presión y precipitaciones con hasta seis semanas de anticipación, según un estudio publicado en Nature

Vientos fuertes, surada, clima seco, fenómeno meteorológico, impacto ambiental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Microsoft Research y el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial que corrige errores en pronósticos meteorológicos subestacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de Microsoft Research y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) presentó una herramienta de inteligencia artificial que corrige errores recurrentes de los modelos meteorológicos y elevó su rendimiento en pronósticos emitidos con entre dos y seis semanas de anticipación. El estudio fue publicado el 14 de octubre en la revista Nature.

La propuesta, denominada corrección probabilística de sesgos o PBC por su sigla en inglés, no reemplaza los sistemas que ya emplean los servicios meteorológicos. Funciona como una capa posterior que revisa sus fallos históricos y ajusta la probabilidad asignada a cada escenario posible.

PUBLICIDAD

Las previsiones de este rango, conocidas como subestacionales, cubren un período decisivo para planificar siembras, administrar redes eléctricas o activar protocolos ante inundaciones, olas de frío y otros eventos extremos. Sin embargo, su fiabilidad suele disminuir a partir de las dos semanas, cuando las pequeñas imprecisiones iniciales se amplifican.

El sistema ajusta probabilidades en lugar de crear un modelo desde cero

La herramienta analiza los pronósticos previos de un modelo y los contrasta con las condiciones que finalmente ocurrieron. Con esa información, identifica sesgos que se repiten según el sitio, la época del año y la variable analizada, como temperatura, precipitación o presión atmosférica.

VisualesIA - Mundo, Cambio Climático, Calentamiento Global, Emisiones, Calor, Calor Extremo, Temperatura
La incorporación del método duplicó el rendimiento promedio del Sistema de Predicción con Inteligencia Artificial del organismo europeo durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema combina dos mecanismos. Uno corrige errores sistemáticos de cada modelo para una ubicación y fecha determinadas. El otro incorpora observaciones recientes y patrones estacionales para considerar la evolución inmediata de la atmósfera.

PUBLICIDAD

“Conforme se dispone de más previsiones y datos, nuestro modelo mejora de forma adaptativa su corrección”, explicó Judah Cohen, investigador del MIT. Por su parte, Lester Mackey, de Microsoft Research, indicó que el método aprende las formas en que cada modelo suele equivocarse y produce una estimación mejorada para el período subestacional.

Las evaluaciones se hicieron sobre modelos dinámicos, sistemas basados en inteligencia artificial y configuraciones híbridas. Para los pronósticos de las semanas tercera y cuarta —entre los días 19 y 32—, PBC transformó estimaciones con escasa utilidad predictiva en resultados que superaron de manera sostenida a la climatología, es decir, al promedio histórico esperado para una fecha y una zona.

Las mejoras alcanzaron el 98 % de los objetivos de precipitación evaluados

Al aplicarse sobre el modelo operativo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), la corrección mejoró el rendimiento en el 98 % de los objetivos de precipitación, el 92 % de los de temperatura y el 91 % de los de presión atmosférica, según los resultados difundidos por Microsoft Research.

Acuarela de un balcón con macetas, flores, un sofá de madera con cojines y líneas de lluvia en el fondo.
La herramienta mejoró el rendimiento en el noventa y ocho por ciento de los objetivos de precipitación al aplicarse sobre el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance fue mayor en la predicción de lluvias, una variable con una alta variabilidad geográfica y temporal. El estudio señaló que el método triplicó la capacidad predictiva positiva que tenía sin ajustes el modelo europeo para las precipitaciones y consiguió mejoras frente a los mecanismos de corrección ya utilizados por el organismo.

La técnica también se probó con el Sistema de Predicción con Inteligencia Artificial del ECMWF. Durante 2025, la incorporación de PBC duplicó el rendimiento promedio de ese sistema en las variables y horizontes examinados: precipitación, temperatura a dos metros y presión media al nivel del mar.

El conjunto de modelos llamado MicroDuet, que combinó PBC con un modelo híbrido denominado PoET, quedó primero en todas las variables y plazos del ciclo septiembre-noviembre de la competencia internacional AI Weather Quest de 2025.

La propuesta superó a sistemas ajustados de seis centros operativos de pronóstico, a un conjunto que reunía sus resultados, a tres modelos de inteligencia artificial del ECMWF y a los desarrollos de 34 equipos participantes, de acuerdo con la investigación.

Las predicciones a plazo subestacional permiten planificar siembras, administrar redes eléctricas y activar protocolos frente a eventos climáticos extremos. (REUTERS/John Vizcaino)
Las predicciones a plazo subestacional permiten planificar siembras, administrar redes eléctricas y activar protocolos frente a eventos climáticos extremos. (REUTERS/John Vizcaino)

La diferencia volvió a concentrarse en las lluvias. Mientras los modelos dinámicos ajustados de los seis centros quedaron por debajo de la referencia climatológica, MicroDuet duplicó su desempeño durante la tercera semana y lo triplicó en la cuarta, en comparación con ese conjunto de modelos.

El sistema anticipó además una irrupción de aire frío en el este de Estados Unidos durante diciembre de 2025, un fenómeno que no había sido detectado por el principal modelo dinámico ajustado del ECMWF. Los investigadores señalaron que este tipo de mejoras podría reforzar las alertas tempranas para episodios de alto impacto.

El código de PBC fue publicado como software de código abierto, una decisión que permite a otros centros meteorológicos y equipos de investigación evaluar el método con sus propios modelos y archivos de pronósticos.

Temas Relacionados

MITInteligencia artificialPronóstico del tiempoúltimas noticiasCambio Climático

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sugar y Moss, los perros que buscan salvar a uno de los lagartos más amenazados de Australia

El dragón sin orejas de los pastizales de Victoria, redescubierto en 2023 tras más de medio siglo sin registros, tiene una única población conocida. Un equipo canino modificó su método de rastreo ante la rápida desaparición de sus excrementos

Sugar y Moss, los perros que buscan salvar a uno de los lagartos más amenazados de Australia

Cómo una nueva herramienta detectó en el ADN de un chihuahua una huella genética compartida con los coyotes

El hallazgo aporta indicios sobre antiguas mezclas entre perros domésticos y animales silvestres del continente, aunque la investigación no permite establecer cuándo ni dónde ocurrió ese intercambio

Cómo una nueva herramienta detectó en el ADN de un chihuahua una huella genética compartida con los coyotes

Un estudio reconstruyó la riada que golpeó Nepal: liberó una energía equivalente a un sismo de magnitud 5,2

El derrumbe de una ladera glaciar en el Himalaya movilizó cerca de 100 millones de metros cúbicos de roca y hielo. Qué reveló un análisis científico

Un estudio reconstruyó la riada que golpeó Nepal: liberó una energía equivalente a un sismo de magnitud 5,2

¿Más cerca de la desextinción del dodo? Habrían identificado 2.300 fragmentos de ADN vinculados a sus rasgos

El proyecto combina inteligencia artificial, reconstrucción genética y ensayos en embriones para estudiar las características del ave. Qué falta antes de obtener animales con características similares

¿Más cerca de la desextinción del dodo? Habrían identificado 2.300 fragmentos de ADN vinculados a sus rasgos

Por qué las auroras boreales pueden ser verdes, rojas o violetas: qué las desencadena y en qué épocas del año suelen aparecer con más frecuencia

Este espectáculo de luces en el cielo nocturno depende de una cadena de condiciones que empieza a millones de kilómetros. Dónde hay más chances de verlo y qué puede impedir su observación

Por qué las auroras boreales pueden ser verdes, rojas o violetas: qué las desencadena y en qué épocas del año suelen aparecer con más frecuencia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 16 de octubre

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 16 de octubre

Científicos crean un reloj nuclear tan preciso que apenas pierde un segundo en 30 millones de años

Receta de soufflé de calabaza y queso, rápida y fácil

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre? Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B registran afluencia moderada

DEPORTES

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El choque de Verstappen al argentino Pérez Companc en el GT World Challenge: el gesto de Max desde el auto y la sanción que sufrió el piloto de F1

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Matthew McConaughey dijo pasó dos días solo en el desierto para leer 20 años de críticas negativas sobre su carrera

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI