Habló Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch desmintió públicamente cualquier relación sentimental con Emanuel Ortega tras ser señalada como la tercera en discordia

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Tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Josefina Lynch fue señalada como la tercera en discordia y la responsable de haber provocado la ruptura. Así las cosas, este jueves, la cantante publicó un descargo en sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo sentimental con el músico. La artista sostuvo que su relación con el artista fue exclusivamente profesional y pidió frenar las especulaciones sobre la vida privada de los involucrados.

“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó Lynch.

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La cantante explicó que el contacto entre ambos se dio en el marco de una iniciativa laboral. “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, afirmó.

También rechazó las versiones que le atribuyeron intercambios personales con Ortega. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, aseguró.

Lynch expresó su tristeza por verse involucrada en el conflicto y pidió respeto para la vida privada de los implicados (Instagram)

La cantante afirmó que su vínculo con Emanuel Ortega se limitó estrictamente a un proyecto musical (Instagram)

Lynch se refirió al impacto que tuvieron esas versiones y manifestó su pesar por haber quedado involucrada en la situación. “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, señaló.

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En el mismo mensaje, la artista indicó que no profundizará sobre el tema. “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, sostuvo.

Por último, Josefina Lynch cerró su descargo con un mensaje dirigido a Prandi, Ortega y quienes difundieron la información. “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”.

La panelista Karina Iavícoli describió cómo se dio la infidelidad del cantante (Video: LAM, América TV)

Antes del descargo de Josefina Lynch, la panelista Karina Iavícoli había mencionado a la cantante en LAM, el ciclo de América TV, al referirse a las versiones sobre la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. La periodista sostuvo que Lynch, expareja de Joaquín Levinton, habría sido vinculada al conflicto que derivó en la separación, anunciada 27 días después del casamiento de la pareja.

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Según el relato de Iavícoli, las versiones inicialmente habían apuntado a la escritora Mariana Marx como una posible tercera en discordia. Sin embargo, la panelista afirmó que la situación habría tenido otro foco. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, recapituló en el programa.

La panelista ubicó el supuesto episodio el viernes anterior al anuncio de la separación. De acuerdo con su versión, Prandi habría confrontado a Ortega tras hallar mensajes de tono íntimo entre el músico y Lynch. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, relató Iavícoli sobre el diálogo que, según aseguró, mantuvo la entonces pareja.

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Joaquín Levinton blanqueó la relación con su novia Josefina Lynch (Instagram)

Iavícoli añadió que algunas publicaciones de Lynch en Instagram habrían incrementado el malestar. La periodista dijo que las imágenes habrían sido tomadas en el estudio de grabación de Ortega y que luego fueron eliminadas. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, señaló.

La integrante del ciclo también sostuvo que Ortega y Lynch se habrían encontrado nuevamente durante el fin de semana siguiente a aquella discusión. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, afirmó.

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Además, Iavícoli aludió a una supuesta conexión entre Lynch y Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, quien ya había aparecido nombrada en versiones previas. “El problema no es si pagaba o no, sino que otra vez está metida Ana Paula”, concluyó la panelista.