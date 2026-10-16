La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

Ya sin Lionel Messi, la selección argentina afrontará la Fecha FIFA de noviembre (AP Foto/Nicolás Aguilera)

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La selección argentina confirmó dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre, que marcarán sus últimas presentaciones de 2026. La Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 13 en Buenos Aires y jugará ante Costa Rica el martes 17 en Córdoba, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.

El anuncio despejó las dudas que existían sobre los adversarios y las sedes de los compromisos. En los últimos días, se había instalado la posibilidad de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentara a ambos seleccionados, aunque todavía no había una comunicación oficial que definiera el calendario.

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“La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba”, comunicó la selección argentina.

El duelo ante Uruguay propondrá un nuevo capítulo del clásico rioplatense. Será el primer encuentro de la ventana internacional y tendrá como escenario a Buenos Aires, aunque el anuncio no precisó todavía el estadio que recibirá el partido. Entre las alternativas que se habían evaluado aparecía La Bombonera, cancha de Boca Juniors, como alternativa al Monumental, la casa de River Plate.

La selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica (AFA)

El cruce ante la Celeste tendrá peso propio dentro de una programación que servirá para que Scaloni continúe con la renovación del plantel. La selección argentina cerró recientemente una etapa marcada por la despedida de Lionel Messi del equipo nacional, luego de 21 años de trayectoria con la camiseta albiceleste.

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El encuentro ante Uruguay llegará después de una ventana de septiembre y octubre en la que Argentina logró tres triunfos. El seleccionado venció 4-0 a Bolivia, superó 7-0 a Burkina Faso y derrotó 3-0 a Benín en el partido que quedó asociado a la despedida de Messi.

La ausencia del capitán obligará al cuerpo técnico a profundizar una búsqueda que ya había comenzado durante los últimos amistosos. Scaloni sumó jugadores jóvenes y ensayó variantes en ataque y en los costados del campo, con el objetivo de encontrar nuevas asociaciones dentro de un grupo que atraviesa un cambio generacional.

El entrenador se había referido a ese proceso tras el último partido de la selección. “La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, sostuvo al analizar el retiro de Messi del combinado nacional.

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En la misma línea, el técnico valoró la llegada de futbolistas que aportaron alternativas al plantel. “Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos”, expresó Scaloni, quien deberá definir la próxima lista de convocados para la doble jornada de noviembre.

Uruguay, que cuenta con Diego Forlán como entrenador, comenzó su camino tras el Mundial con una derrota por 3-1 ante Japón, aunque luego se recuperó y superó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India.

Cuatro días después del partido frente a Uruguay, la selección argentina viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica. La provincia volverá a recibir al equipo nacional en una fecha que permitirá llevar uno de los compromisos al interior del país.

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El estadio Mario Alberto Kempes aparecía entre las opciones para albergar uno de los amistosos de noviembre. La confirmación de Córdoba como sede acerca el partido a ese escenario, aunque la AFA tampoco informó por el momento cuál será el estadio elegido ni los detalles vinculados con la venta de entradas, los horarios y la logística de ambas presentaciones.

Costa Rica llegará a la Argentina luego de un período de cambios en su estructura deportiva. El seleccionado centroamericano prescindió en septiembre de Fernando Bocha Batista, quien había dirigido seis partidos.

El conjunto centroamericano arriba con cuatro encuentros disputados por la Nations League de Concacaf. Perdió 4-3 con Curazao y 2-0 ante Haití, aunque luego recuperó terreno y superó 3-0 a Nicaragua y 2-0 a Haití.

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La convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica concentrará la atención en las próximas semanas. El cuerpo técnico deberá resolver qué referentes continuarán dentro del proceso y qué futbolistas tendrán la posibilidad de consolidarse en una etapa posterior a las salidas de Messi y Nicolás Otamendi.

Uno de los nombres que genera incertidumbre es el de Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo después de la derrota de su club por 4-3 ante Brujas. La institución italiana no detalló el plazo de recuperación, aunque las primeras previsiones de la prensa europea estimaron una baja de entre cuatro y seis semanas.

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La actividad de noviembre cerrará el calendario de la selección argentina en 2026, un año que incluyó el subcampeonato en el Mundial, con derrota en la final ante España, y el inicio de una reconstrucción deportiva. El contrato de Scaloni con la AFA finaliza en diciembre, aunque la continuidad del entrenador parece encaminada y las partes mantienen conversaciones para extender el vínculo.

La primera ventana internacional de 2027 está prevista entre el 22 y el 30 de marzo. Más adelante, entre el 7 y el 15 de junio, se abrirá otra fecha para amistosos. Además, Argentina mantiene pendiente la Finalissima contra España, un partido que estaba programado para marzo de 2026 y luego fue cancelado.

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