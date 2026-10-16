La salida romántica de la China Suárez con Mauro Icardi en Miami luego del cruce viral con una seguidora

La China Suárez y Mauro Icardi viven su amor en Miami (Instagram)

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La estadía de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami sumó nuevas postales en las últimas horas. El futbolista publicó una serie de historias en Instagram junto a la actriz, con imágenes de una cena y varios primeros planos de ambos. “Mi cita en Miami”, escribió sobre una foto de Suárez sentada en un sillón azul, con emojis de un corazón en llamas y una cara enamorada.

Las publicaciones llegaron pocos días después de que trascendiera la sentencia de divorcio entre Icardi y Wanda Nara, y en medio de las repercusiones por el viaje imprevisto del delantero a Estados Unidos, donde la actriz protagonizó un intercambio viral con una seguidora.

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En las postales, la pareja aparece relajada, sonriente y con una vista nocturna de la ciudad de fondo. Suárez lució un conjunto negro, integrado por una musculosa de encaje y un pantalón al tono. Llevó el pelo suelto y acompañó el look con una cartera negra de cadena dorada. En una de las fotos, posó sola, recostada sobre un sillón de terciopelo azul. En otra secuencia, Icardi compartió cuatro autofotos junto a ella, tomadas durante la salida nocturna.

El futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia Suárez posan juntos en una composición de imágenes

Las imágenes permiten ver un ambiente con grandes ventanales, luces de la ciudad y una mesa preparada para la cena. En los retratos de a dos, Icardi vistió una remera blanca y dejó a la vista varios de sus tatuajes en los brazos y el cuello.

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Para acompañar las fotos en pareja, el futbolista eligió “Te regalo”, una canción de Rels B y J Abecia. El fragmento seleccionado transmite un mensaje amoroso centrado en el afecto, la entrega y la importancia de una persona en la vida de quien canta: “Te regalo mis ojos si un día no puedes ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión”.

La actriz Eugenia Suárez posa en un sillón azul durante una salida en Miami difundida por Mauro Icardi

La elección musical funcionó como una nueva señal pública de la relación entre el jugador y la actriz, luego de varias apariciones compartidas desde que llegaron a Miami. En las fotos, los dos miran a cámara y sonríen, mientras que la actriz también aparece en tomas individuales que Icardi difundió desde su cuenta.

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Las fotos llegaron horas después de de que Suárez protagonizara un cruce en las redes sociales con una usuaria identificada como Emilia Maza, que le había pedido una foto para su abuela en un local de la cadena Primark en Miami. Minutos después del pedido, la usuaria publicó un video en el que cuestionaba la presencia de la actriz en una tienda de ropa económica y la comparó con Wanda Nara: “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?”, preguntó entre risas, antes de insistir frente a su pareja en que la empresaria “ni en pedo” elegiría ese tipo de locales.

Una mujer se fotografió con la China Suárez en una tienda y desató repercusiones en redes sociales

Suárez respondió al comentario con un mensaje que marcó distancia entre su situación económica y los dichos de la usuaria: “La diferencia entre vos y yo, es que yo puedo darme el gusto de elegir donde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual”, escribió la actriz, identificada en la plataforma como @sangrejaponesa, a lo que sumó un cierre irónico: “Aguante Primark y felices vacaciones”. El comentario acumuló 4.894 “me gusta” y más de 549 respuestas, la mayoría de las cuales cuestionaron la actitud de Maza por pedir una foto y luego criticar a la actriz en una publicación aparte.

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La secuencia se difundió en un momento de fuerte exposición pública para Icardi. El viaje a Estados Unidos tomó repercusión por la celeridad con la que se organizó y por el contexto familiar que atravesaba el futbolista en la Argentina. Según trascendió, Mauro habría recibido un llamado vinculado al mundo del fútbol que lo llevó a viajar de manera repentina a Miami. La convocatoria habría partido de una persona con peso en ese ámbito, aunque no se conocieron detalles oficiales sobre el motivo ni sobre una eventual propuesta profesional.