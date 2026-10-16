El entrenador del Manchester United habló sobre la reunión de emergencia que mantuvo con Lisandro Martínez tras sus explosivas declaraciones

Michael Carrick se reunió con Licha Martínez y la dirigencia tras sus declaraciones (Foto: via Reuters/Jason Cairnduff)

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Michael Carrick aseguró que Manchester United pasó página tras las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez contra la cúpula directiva del club y confirmó que el defensor argentino reconoció su error tras una reunión con la dirigencia celebrada el jueves en Carrington.

“Ya está, de verdad. Hemos pasado página. Son cosas que pasan. Licha ha reconocido la situación y, como grupo, hemos seguido adelante. No hay ningún drama para nosotros”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa este viernes, previo al duelo del domingo ante Leeds United por la Premier League. También confirmó que tendrá en cuenta al defensor argentino, descartando una sanción deportiva.

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Martínez había protagonizado un estallido mediático después de la derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, el martes en el Metropolitano. En entrevistas con Amazon Prime y CBS, el zaguero de 28 años apuntó directamente contra el director de fútbol Jason Wilcox y reclamó mayor inversión en refuerzos para competir al máximo nivel.

Según Manchester Evening News, Carrick mantuvo una reunión de urgencia con Martínez junto a Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada tras el entrenamiento del jueves, y señaló que el episodio quedó cerrado. “Hemos entrenado muy bien esta mañana, hay muy buen ambiente en el equipo, están de muy buen humor y han entrenado muy bien”, agregó Carrick, quien descartó que la polémica haya fracturado al plantel y remarcó que el argentino está disponible para la visita a Elland Road.

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El técnico restó importancia a las conversaciones que rodearon el encuentro con la directiva. “Quiero decir, desde fuera, uno busca información sobre las conversaciones, pero fue bastante sencillo. Todos entendimos la situación y lo que significaba. Licha hizo una declaración y reconoció que fue un error suyo. Eso fue todo”, sentenció.

“Hay un ambiente muy positivo en el grupo, en el club, desde dentro. En cuanto a los resultados, no ha sido el esperado, pero el espíritu y la unión, como ya he dicho, hoy hemos tenido una de las mejores sesiones de entrenamiento. Entendemos la situación que surgió después del partido, pero creemos que ya está resuelta y hemos pasado página. Hoy se notaba una frescura en el grupo que me gustó mucho”, aclaró.

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El defensor publicó un segundo comunicado en sus redes sociales tras la reunión en Carrington. “Hoy me he reunido con la directiva del club y con el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar con franqueza sobre lo ocurrido tras el partido del martes”, escribió Martínez, quien admitió que la frustración por la derrota lo llevó a expresarse “en un momento y un lugar que quizá no fueran los adecuados” y pidió disculpas por ello.

En el mismo texto, el central reconoció que sus palabras no contribuyeron a la unidad del grupo. “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello”, sostuvo.

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Licha Martínez emitió dos comunicados tras sus explosivas declaraciones

Medios británicos confirmaron que Manchester United sancionó formalmente a Martínez con una multa económica. “Se sabe que ha sido sancionado formalmente con una multa por su arrebato”, informó la BBC. El contrato del argentino vence al final de la temporada y el club cuenta con una opción unilateral para extenderlo 12 meses. La citada cadena británica planteó que “existen importantes dudas sobre el futuro a largo plazo de Martínez en Old Trafford” y que la dirigencia aún no decidió si ejercerá esa cláusula. Manchester United pagó más de 57 millones de euros por su pase desde el Ajax en 2022.

El estallido se produjo en la zona mixta del Metropolitano, minutos después de la caída 2-0 ante el Atlético de Madrid. “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir”, lanzó el defensor ante las cámaras de Amazon Prime.

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En declaraciones posteriores a CBS, Martínez amplió su ofensiva: “No tenemos el mejor plantel en este momento comparado con otros equipos. Como club, espero más. No voy a cerrar la boca. Necesitamos más ambición”. Antes de la disculpa formal del jueves, el jugador había publicado un primer mensaje en el que atribuyó sus dichos al “enfado y la frustración” pero sin pedir perdón.

El episodio se enmarca en un presente complicado para el equipo de Carrick, que acumula una sola victoria en sus últimos nueve partidos y marcha 13° en la Premier League con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas en seis jornadas.

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