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Las imágenes que confirman el romance de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández: “Ya no se ocultan”

En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen mostró en exclusiva a la bailarina y el rugbier paseando por la costanera de Corrientes

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Las versiones sobre el vínculo entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández sumaron este viernes un nuevo elemento a esta altura decisivo. En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen difundió las primeras imágenes de la pareja caminando junta por la costanera norte de la ciudad de Corrientes.

El registro muestra a la bailarina y al empresario y rugbier correntino durante un paseo. Las imágenes fueron presentadas por primera vez en los medios y se conocieron luego de que se hiciera pública la separación de Sánchez y Pablo “Chato” Prada, con quien tiene un hijo.

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Etchegoyen explicó al aire que una persona encontró a Lourdes Sánchez y a Francisco Liotta Hernández mientras caminaban de noche por la costanera. “Este es el primer registro que tenemos juntos de la pareja”, sostuvo el periodista al presentar las fotos.

El conductor consideró que el paseo por un espacio público marcaba un cambio respecto de las versiones que habían circulado en los últimos días. “La lectura que yo hago del tema es que ya no se esconden, que ya no se ocultan”, afirmó.

Tres retratos de la bailarina Lourdes Sánchez, el empresario Francisco Liotta y el productor de televisión Chato Prada
Francisco Liotta aclara su situación tras ser vinculado a la supuesta separación entre la bailarina Lourdes Sánchez y el productor Pablo Chato Prada.

La aparición de las imágenes llega después de que el nombre de Liotta Hernández fuera asociado a la ruptura entre Sánchez y Prada. El joven, de 27 años, había elegido no referirse al tema cuando fue consultado por Etchegoyen.

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En un audio enviado al periodista y difundido por Infobae, Francisco Liotta Hernández pidió mantenerse al margen de las versiones sobre la expareja. “Prefiero no declarar nada”, señaló, al sostener que eran Sánchez y Prada quienes debían dar explicaciones sobre su situación.

También manifestó que no estaba habituado a la exposición mediática fuera del deporte y mencionó la preocupación de su entorno familiar. Cuando le preguntaron por las versiones que lo ubicaban como tercero en discordia, respondió: “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor”.

Lourdes Sánchez habló en Radio Sudamericana sobre su presente sentimental tras la separación de Pablo Prada (Video: Instagram)

Durante una conferencia de prensa improvisada con periodistas correntinos, Lourdes Sánchez se refirió a la atención sobre su vida personal. “Yo estoy muy, muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo de uno”, expresó.

La actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes dijo que atraviesa “una situación difícil” a raíz de la separación y remarcó que el proceso incluye a un hijo pequeño. “Lo estamos llevando muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de dieciséis años”, afirmó.

Ante una consulta sobre su presente sentimental, la bailarina sostuvo: “No se castiga el amor, chicos”. En el programa, Etchegoyen cuestionó esa frase al mencionar las versiones sobre una infidelidad, aunque no presentó información adicional que probara esa versión.

La separación entre Sánchez y Pablo “Chato” Prada se conoció luego de que Ángel de Brito la confirmara en LAM. La bailarina luego reconoció, en mensajes que se mostraron en Puro Show, que el vínculo atravesaba un desgaste desde hacía tiempo.

“Veníamos mal hace tiempo. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”, manifestó entonces. También explicó que su principal preocupación era el bienestar de Valentín, el hijo que tiene con el productor.

Según había contado Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, Prada se habría enterado de una presunta infidelidad por una fotografía tomada durante el carnaval de Corrientes. Las imágenes ahora difundidas muestran por primera vez a Sánchez y Liotta Hernández juntos en público, después de la confirmación de la ruptura.

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