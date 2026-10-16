El Gobierno anunció que obtuvo un nuevo superávit fiscal en septiembre

El ministro Luis Caputo contrapuso el resultado financiero actual con el déficit registrado en septiembre de 2023. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Guardar

El Gobierno informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró septiembre con un superávit financiero de $977.173 millones, un resultado que el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó con el crecimiento de los ingresos por encima de los gastos primarios. El saldo se produjo después del pago de intereses de deuda.

El superávit primario —antes de intereses— fue de $1.427.640 millones. Tras los pagos por $ 450.467 millones, netos de las tenencias dentro del propio sector público, el resultado financiero quedó cerca de $ 977.000 millones, de acuerdo con las cifras difundidas por Economía.

PUBLICIDAD

El superávit acumulado llegó al 0,3 % del PBI

Entre enero y septiembre, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,2% del producto interno bruto (PBI) y un superávit financiero de alrededor de 0,3 % del PBI, según indicó Caputo.

La dinámica mensual se explicó por ingresos totales que subieron 36,5 % interanual, mientras que los gastos primarios aumentaron 32,2 %. Descontada la inflación, el gasto primario tuvo una baja de 0,9% frente a septiembre de 2025, precisó el ministro.

Prestaciones sociales y subsidios concentraron la mayor parte del gasto

Los gastos primarios del SPN sumaron $14.456.945 millones durante septiembre. Dentro de ese monto, las prestaciones sociales representaron $ 9.092.917 millones, con un incremento interanual de 29%, mientras que los subsidios económicos llegaron a $1.258.703 millones.

PUBLICIDAD

Economía señaló que los subsidios energéticos crecieron 44,1% interanual. El Gobierno atribuyó esa variación a la decisión de amortiguar para los usuarios residenciales el efecto del alza en el precio del gas asociada a los conflictos en Oriente Medio.

Las remuneraciones alcanzaron $1.668.761 millones, un aumento de 32,1% interanual. A su vez, las transferencias corrientes ascendieron a $4.380.412 millones, 17,1% más que un año antes. En ese rubro, la cartera económica destacó que las partidas destinadas a universidades subieron 42,4% interanual, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025.

Caputo contrastó el dato con el último septiembre de la gestión anterior

El ministro sostuvo que el superávit financiero de septiembre fue 215,6% superior al registrado en el mismo mes de 2025. También comparó el resultado con septiembre de 2023, el último septiembre de la administración de Alberto Fernández, cuando el Estado nacional registró un déficit financiero que, actualizado a precios actuales, rondaría los $2.800.000 millones.

PUBLICIDAD

El gasto de capital, por último, se ubicó en $ 561.025 millones, con una suba de 16 % interanual. Economía mencionó entre las erogaciones las destinadas al área de Defensa y a la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Condor Cliff.

El resultado primario mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes de considerar los intereses de la deuda. El resultado financiero incorpora ese componente y, por eso, ofrece una referencia más amplia sobre la situación de las cuentas públicas.

Para septiembre, los intereses explicaron una brecha de $ 450.467 millones entre ambos indicadores. Dentro de las erogaciones que integran el gasto de capital, Economía incluyó partidas destinadas a obras de infraestructura y a Defensa.

PUBLICIDAD

La reanudación de trabajos en La Barrancosa-Condor Cliff forma parte de este rubro. El complejo hidroeléctrico, situado en Santa Cruz, permanece entre los proyectos de infraestructura que el Gobierno busca reactivar.

Las cifras de septiembre se conocen en un contexto en el que la administración nacional sostiene el equilibrio fiscal como uno de los objetivos centrales de su programa económico. El informe permite seguir la evolución de recursos y erogaciones del SPN.