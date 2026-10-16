Abinader anunció fondos para una Casa de la Cultura Dominicana en Italia durante un encuentro con la diáspora

La comunidad dominicana en Italia participará en la elección del local donde funcionará el espacio institucional. (Foto cortesía presidencia de República Dominicana)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aprovechó su visita a Italia para reunirse con miembros de la diáspora y anunciar la asignación de recursos para crear una Casa de la Cultura Dominicana. El proyecto prevé un espacio dedicado a actividades culturales y al vínculo de los residentes en ese país con sus raíces nacionales.

El mandatario participó en el encuentro junto con la primera dama, Raquel Arbaje, y escuchó planteamientos de representantes de la comunidad dominicana en Roma. La reunión permitió intercambiar propuestas para reforzar la relación entre el Gobierno y los ciudadanos que viven fuera del país, además de promover la cultura y la identidad dominicanas entre las nuevas generaciones.

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Abinader informó que los fondos estarán disponibles a partir de enero de 2027. La Presidencia realizará una donación para facilitar el alquiler de un local y cubrir parte de su funcionamiento. El embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua, tendrá a su cargo la coordinación de los preparativos.

La Presidencia liberará los fondos para el centro cultural a partir de enero de 2027 bajo la coordinación del embajador Rafael Antonio Lantigua. (Foto cortesía presidencia de República Dominicana)

La comunidad participará en la selección del espacio

El Gobierno prevé que los representantes de la diáspora participen en la elección del lugar donde funcionará la futura Casa de la Cultura Dominicana. La iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para las expresiones artísticas, las tradiciones y las costumbres de República Dominicana.

La propuesta apunta, en especial, a los niños y jóvenes dominicanos que nacieron o crecieron en Italia. El objetivo es acercarlos a la historia del país, sus símbolos patrios y las manifestaciones que identifican a la comunidad dominicana.

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Durante el diálogo, los participantes propusieron formar agrupaciones folclóricas y elaborar trajes de carnaval e instrumentos tradicionales. También plantearon la realización de campamentos de verano y otras actividades para mantener el contacto de las nuevas generaciones con la cultura de sus familias.

El encuentro incluyó pedidos relacionados con el apoyo a emprendedores y las posibilidades de inserción laboral de profesionales dominicanos en Italia. Uno de los temas fue la homologación de títulos académicos para facilitar el reconocimiento de estudios cursados en República Dominicana.

El presidente Luis Abinader anunció en Italia la asignación de recursos para crear la Casa de la Cultura Dominicana. (Foto cortesía presidencia de República Dominicana)

Pensiones, empleo y trámites entre los planteos de la diáspora

Los representantes de la comunidad también plantearon inquietudes sobre las pensiones para adultos mayores, las oportunidades de trabajo y los canales de comunicación con las autoridades dominicanas. Abinader indicó que evaluará las propuestas presentadas durante la reunión.

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El presidente señaló que el acompañamiento estatal a los ciudadanos en el exterior debe fortalecerse a través del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index). Ese organismo tiene entre sus funciones articular políticas y servicios para los dominicanos que residen fuera del territorio nacional.

Abinader destacó además el aporte económico de la diáspora mediante las remesas. Según expresó, esos envíos tienen efectos en la balanza de pagos, el consumo interno y la actividad de la construcción en República Dominicana.

En su intervención, el mandatario sostuvo que el país espera recibir cerca de 12,5 millones de visitantes durante 2026. También mencionó indicadores vinculados con la reducción de la pobreza y la subalimentación.

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El presidente afirmó que República Dominicana salió del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De acuerdo con los datos citados durante el encuentro, la subalimentación pasó del 8,7% en 2020 a menos del 2,5%.