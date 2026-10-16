La conmovedora despedida de Julieta, la hija mayor de Fernando Confessore: “Te voy a extrañar toda la eternidad”

Fernando Confessore y Paula Franco posan en un patio junto a sus tres hijas, Julieta, Candela y Jimena.

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La muerte de Fernando Confessore, una de las figuras de la meteorología televisiva argentina, dejó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales. Entre ellos estuvo el de su hija mayor, Julieta Confessore, quien compartió dos historias de Instagram para recordar a su papá con imágenes familiares y una frase que expresó la dimensión de su dolor: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

La noticia del fallecimiento del meteorólogo se conoció durante las primeras horas de este viernes. En una de las publicaciones, Julieta replicó una imagen de Infobae que mostraba a su padre durante una salida televisiva. Sobre la imagen en blanco y negro, que llevaba la inscripción “Fernando Confessore 1968-2026”, escribió unas palabras sobre fondo oscuro: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, junto a un corazón blanco y destellos.

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El posteo dejó ver el vínculo familiar detrás de la figura que durante décadas informó el pronóstico del tiempo en la televisión. La joven eligió despedirlo desde la intimidad, con un mensaje breve que acompañó una imagen de Fernando frente a cámara, con el auricular colgando, en una postal asociada a su trabajo cotidiano.

La segunda historia tuvo un tono aún más personal. Julieta publicó la foto de un portarretratos que sostiene con una mano. La imagen, tomada al aire libre, muestra a padre e hija detrás de un árbol. De un lado aparece ella cuando era apenas una bebé; del otro, Fernando sonríe ante la cámara.

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Julieta Confessore dedica un mensaje de despedida en redes sociales a su padre, el meteorólogo Fernando Confessore, tras su fallecimiento

El marco oscuro, de bordes ornamentados, rodea la escena familiar. Detrás se distingue un ambiente de una casa, pero el centro de la publicación está en la fotografía: la niña con ropa clara y su padre asomados a ambos lados del tronco. La imagen recuperó un momento de su infancia y lo convirtió en una despedida pública.

Para acompañar ese recuerdo, Julieta eligió la canción “Pensamientos”, de Airbag. En la parte superior de la historia se podía identificar el fragmento seleccionado: “Lee mis pensamientos, sabe lo que siento”. La elección musical completó una publicación sin explicaciones adicionales, aunque cargada de referencias a la relación entre ambos.

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La mayor de las hijas de Confessore optó por combinar una imagen vinculada al trabajo de su padre con otra que lo mostró en un momento familiar. Una fue una captura de su presencia frente a las cámaras; la otra, una postal doméstica de años atrás. Entre las dos historias, dejó un retrato de Fernando como profesional de televisión y como padre.

Fernando Confessore y Paula fueron padres de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. La mayor tuvo una trayectoria que combinó el estudio universitario con el deporte. A los 30 años obtuvo el título de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

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Una mano sostiene un portarretratos con una fotografía del meteorólogo Fernando Confessore y su hija Julieta durante su infancia.

A la par de su formación académica, Julieta desarrolló su carrera en el vóley. Formó parte del equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield, conocido como Las Fortineras. Durante los años de cursada, alternó la exigencia de la carrera universitaria con entrenamientos, partidos y competencias, y consiguió títulos con el club de Liniers.

Candela, por su parte, se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Jimena, la menor de las tres, mantiene un perfil más reservado.

La despedida de Julieta fue una de las primeras expresiones públicas de la familia tras conocerse el fallecimiento del meteorólogo.

La familia comunicó el fallecimiento a la señal con la que Fernando Confessore mantuvo un vínculo histórico. La información fue transmitida al aire por Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10 y compañero del meteorólogo durante años.

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El meteorólogo de TN falleció a los 58. La información de Mario Massaccesi

La noticia provocó conmoción dentro del equipo periodístico. Confessore tuvo una carrera de más de tres décadas en los medios, ligada al pronóstico del tiempo, la divulgación de temas vinculados al clima y la presencia diaria en televisión.

A lo largo de esos años, se convirtió en una voz habitual para el público que seguía los informes meteorológicos. Su recorrido profesional incluyó el trabajo sostenido frente a las cámaras y la explicación de fenómenos climáticos para audiencias masivas.

Mientras sus colegas lo recordaron desde la pantalla, sus hijas comenzaron a despedirlo en las redes sociales. Julieta eligió dos imágenes para hacerlo: una de Fernando en su tarea como meteorólogo y otra de un padre joven, sonriente, detrás de un árbol junto a su hija bebé.

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