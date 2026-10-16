Teleshow

La conmovedora despedida de Julieta, la hija mayor de Fernando Confessore: “Te voy a extrañar toda la eternidad”

Horas después de la muerte del reconocido meteorólogo, la ingeniera compartió sentidas palabras junto a un recuerdo de su infancia

Un hombre, una mujer y tres jóvenes sonríen en un patio con sillas de terraza, plantas y un arco de ladrillo al fondo
Fernando Confessore y Paula Franco posan en un patio junto a sus tres hijas, Julieta, Candela y Jimena.
Guardar

La muerte de Fernando Confessore, una de las figuras de la meteorología televisiva argentina, dejó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales. Entre ellos estuvo el de su hija mayor, Julieta Confessore, quien compartió dos historias de Instagram para recordar a su papá con imágenes familiares y una frase que expresó la dimensión de su dolor: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

La noticia del fallecimiento del meteorólogo se conoció durante las primeras horas de este viernes. En una de las publicaciones, Julieta replicó una imagen de Infobae que mostraba a su padre durante una salida televisiva. Sobre la imagen en blanco y negro, que llevaba la inscripción “Fernando Confessore 1968-2026”, escribió unas palabras sobre fondo oscuro: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, junto a un corazón blanco y destellos.

PUBLICIDAD

El posteo dejó ver el vínculo familiar detrás de la figura que durante décadas informó el pronóstico del tiempo en la televisión. La joven eligió despedirlo desde la intimidad, con un mensaje breve que acompañó una imagen de Fernando frente a cámara, con el auricular colgando, en una postal asociada a su trabajo cotidiano.

La segunda historia tuvo un tono aún más personal. Julieta publicó la foto de un portarretratos que sostiene con una mano. La imagen, tomada al aire libre, muestra a padre e hija detrás de un árbol. De un lado aparece ella cuando era apenas una bebé; del otro, Fernando sonríe ante la cámara.

PUBLICIDAD

Fotografía en blanco y negro de Fernando Confessore acompañada por el texto 'Te voy a amar y extrañar toda la eternidad' en una red social
Julieta Confessore dedica un mensaje de despedida en redes sociales a su padre, el meteorólogo Fernando Confessore, tras su fallecimiento

El marco oscuro, de bordes ornamentados, rodea la escena familiar. Detrás se distingue un ambiente de una casa, pero el centro de la publicación está en la fotografía: la niña con ropa clara y su padre asomados a ambos lados del tronco. La imagen recuperó un momento de su infancia y lo convirtió en una despedida pública.

Para acompañar ese recuerdo, Julieta eligió la canción “Pensamientos”, de Airbag. En la parte superior de la historia se podía identificar el fragmento seleccionado: “Lee mis pensamientos, sabe lo que siento”. La elección musical completó una publicación sin explicaciones adicionales, aunque cargada de referencias a la relación entre ambos.

La mayor de las hijas de Confessore optó por combinar una imagen vinculada al trabajo de su padre con otra que lo mostró en un momento familiar. Una fue una captura de su presencia frente a las cámaras; la otra, una postal doméstica de años atrás. Entre las dos historias, dejó un retrato de Fernando como profesional de televisión y como padre.

Fernando Confessore y Paula fueron padres de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. La mayor tuvo una trayectoria que combinó el estudio universitario con el deporte. A los 30 años obtuvo el título de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Una mano sostiene un portarretratos verde oscuro con una fotografía de un hombre sonriente y una niña junto al tronco de un árbol
Una mano sostiene un portarretratos con una fotografía del meteorólogo Fernando Confessore y su hija Julieta durante su infancia.

A la par de su formación académica, Julieta desarrolló su carrera en el vóley. Formó parte del equipo de División de Honor de Vélez Sarsfield, conocido como Las Fortineras. Durante los años de cursada, alternó la exigencia de la carrera universitaria con entrenamientos, partidos y competencias, y consiguió títulos con el club de Liniers.

Candela, por su parte, se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Jimena, la menor de las tres, mantiene un perfil más reservado.

La despedida de Julieta fue una de las primeras expresiones públicas de la familia tras conocerse el fallecimiento del meteorólogo.

La familia comunicó el fallecimiento a la señal con la que Fernando Confessore mantuvo un vínculo histórico. La información fue transmitida al aire por Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10 y compañero del meteorólogo durante años.

El meteorólogo de TN falleció a los 58. La información de Mario Massaccesi

La noticia provocó conmoción dentro del equipo periodístico. Confessore tuvo una carrera de más de tres décadas en los medios, ligada al pronóstico del tiempo, la divulgación de temas vinculados al clima y la presencia diaria en televisión.

A lo largo de esos años, se convirtió en una voz habitual para el público que seguía los informes meteorológicos. Su recorrido profesional incluyó el trabajo sostenido frente a las cámaras y la explicación de fenómenos climáticos para audiencias masivas.

Mientras sus colegas lo recordaron desde la pantalla, sus hijas comenzaron a despedirlo en las redes sociales. Julieta eligió dos imágenes para hacerlo: una de Fernando en su tarea como meteorólogo y otra de un padre joven, sonriente, detrás de un árbol junto a su hija bebé.

Temas Relacionados

Fernando Confessore

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El emotivo adiós de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

Poco después de conocerse la noticia, el meteorólogo de TN le dedicó unas sentidas palabras a quien consideraba el maestro de una generación de profesionales

El emotivo adiós de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

Gianinna Maradona relató el dolor que atravesó durante el juicio por la muerte de Diego: “Me robaron el corazón”

Tras la última exposición de las querellas, publicó una carta para agradecer a los abogados, recordar las 45 jornadas ante el tribunal y renovar su pedido de Justicia

Gianinna Maradona relató el dolor que atravesó durante el juicio por la muerte de Diego: “Me robaron el corazón”

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

Meses antes de morir, el meteorólogo relató el vínculo con su pareja. El rol que tuvo en su formación y el orgullo por la familia que construyeron

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

El conductor despidió al especialista del clima con quien compartió años de trabajo, destacó sus proyectos recientes y abrazó a su esposa y sus hijas

Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

El pronosticador y divulgador científico trabajó durante más de tres décadas en medios y fue una figura habitual de la señal de noticias

Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

AMÉRICA

Ecuador: descubren presunto centro de adulteración de whisky en un operativo contra el crimen organizado

Ecuador: descubren presunto centro de adulteración de whisky en un operativo contra el crimen organizado

Colombia restablece la venta de electricidad a Ecuador mientras la sequía amenaza a las hidroeléctricas

Lluvias en El Salvador: una quebrada se desbordó y dejó dos vehículos bajo el agua

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

Abinader anunció fondos para una Casa de la Cultura Dominicana en Italia durante un encuentro con la diáspora

MALDITOS NERDS

Aniplex presenta los rivales de ‘Fate/Extra Record’ y confirma su fecha de estreno

Aniplex presenta los rivales de ‘Fate/Extra Record’ y confirma su fecha de estreno

Nacon mueve ‘Edge of Memories’ a diciembre y confirma una demo para noviembre

Sega retira de Steam ‘Total War: Shogun 2 – Complete Edition’ tras el rechazo

‘JDM: Ph4ntom Driver’ mezcla drift y cacería de yokai en un spin-off para PC

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

DEPORTES

La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A: hora, TV y probables formaciones

El entrenador del Manchester United habló sobre la reunión de emergencia que mantuvo con Lisandro Martínez tras sus explosivas declaraciones

Dieron a conocer 11 sanciones a integrantes de All Boys tras el escándalo con el “celuVAR”

Conmoción en Francia por la muerte de una figura del rugby sudafricano tras sufrir un “trágico accidente” en el hotel antes de un partido