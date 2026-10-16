El Salvador

Lluvias en El Salvador: una quebrada se desbordó y dejó dos vehículos bajo el agua

Las lluvias nocturnas del jueves elevaron el caudal hasta alcanzar un metro de altura sobre la carretera antigua hacia Ilobasco. Los Bomberos intervinieron para rescatar los vehículos atrapados mientras las precipitaciones golpeaban varios puntos del país

Las autoridades no registraron personas lesionadas ni atrapadas tras la subida del nivel del agua en la quebrada. (Foto cortesía redes sociales)
Las autoridades no registraron personas lesionadas ni atrapadas tras la subida del nivel del agua en la quebrada. (Foto cortesía redes sociales)
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Las lluvias registradas el jueves por la noche provocaron inundaciones en calles y carreteras de San Rafael Cedros, en Cuscatlán Norte, después de que una quebrada aumentara su caudal desbordándose sobre la carretera antigua hacia Ilobasco, en el territorio salvadoreño.

En uno de los tramos afectados al menos dos vehículos quedó parcialmente cubiertos por el agua luego de que la corriente de la quebrada alcanzara la carretera. Las imágenes tomadas en la zona muestran que el nivel subió aproximadamente un metro.

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El desbordamiento también generó complicaciones para el paso por el sector durante la noche. La situación ocurrió mientras las precipitaciones afectaban distintos puntos del territorio salvadoreño. De forma inmediata no se registraron personas lesionadas o atrapadas en los vehículos.

Las lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada e inundaciones en carreteras de San Rafael Cedros, Cuscatlán Norte. (Foto cortesía redes sociales)
Las lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada e inundaciones en carreteras de San Rafael Cedros, Cuscatlán Norte. (Foto cortesía redes sociales)

Las lluvias intensas pueden elevar de forma rápida el caudal de quebradas y otros cauces, sobre todo en zonas cercanas a carreteras o comunidades ubicadas en puntos bajos. Usuarios en redes sociales señalaron que los vehículos afectados fueron removidos de la zona con ayuda del Cuerpo de Bomberos.

El episodio se sumó a las afectaciones reportadas por lluvias en otros sectores. El Observatorio de Amenazas también señaló que podrían presentarse inundaciones urbanas en partes del Área Metropolitana de San Salvador, con posibles dificultades para el tráfico vehicular y el tránsito de peatones.

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El MARN alertó por posibles deslizamientos en zonas montañosas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió sobre riesgo de deslizamientos de tierra y caída de rocas en sectores montañosos del país a causa de las lluvias.

La institución identificó posibles afectaciones en poblados y carreteras próximas a la cordillera Montañosa Norte, con énfasis en el distrito de Dulce Nombre de María, en Chalatenango. En esa zona, las condiciones podrían generar interrupciones en las actividades cotidianas y afectaciones en caminos.

El MARN indicó que también podrían ocurrir daños leves en otras áreas bajo vigilancia. Las precipitaciones pueden saturar los suelos, una condición que aumenta la posibilidad de movimientos de tierra en taludes, laderas y puntos cercanos a carreteras.

La advertencia incluye el riesgo de caída de rocas en tramos ubicados en zonas elevadas. El Observatorio de Amenazas pidió mantener atención ante las condiciones que puedan surgir durante las lluvias.

El Observatorio de Amenazas señaló la posibilidad de inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de San Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
El Observatorio de Amenazas señaló la posibilidad de inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de San Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

En sectores urbanos, las precipitaciones también pueden generar acumulación de agua en calles. El MARN señaló que este escenario podría afectar de forma leve la circulación de vehículos y peatones en áreas del Área Metropolitana de San Salvador.

Para este viernes se esperan lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones cerca del mediodía en la cordillera volcánica y sectores de la zona norte.

Por la tarde, las lluvias tendrán mayor presencia en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en el norte de Chalatenango, Morazán y La Unión. En la noche, las precipitaciones podrían desplazarse desde la zona norte hacia San Miguel, Cuscatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad y Santa Ana.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de 40 km/h o más. Estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada y por una circulación ciclónica ubicada en la Zona de Convergencia Intertropical.

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