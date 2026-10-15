La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

En el programa televisivo LAM se analiza la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Durante la emisión, los panelistas presentan detalles sobre la situación sentimental de la conductora, quien expresó sentirse avergonzada por el conflicto

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Después de la polémica separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi mantuvo una breve conversación con la periodista Pilar Smith y explicó que, por el momento, no quiere dar entrevistas. La conductora atraviesa días de exposición después de que confirmó el final del vínculo con el músico a menos de un mes de haber pasado por el registro civil. Según contó la panelista de LAM (América TV), la modelo expresó que necesita recuperar su paz y que se siente avergonzada por todo lo ocurrido.

La noticia sorprendió por la cercanía entre el casamiento y la separación. Prandi y Ortega habían formalizado su relación 27 días antes del anuncio que la conductora compartió el lunes 12 de octubre a través de sus historias de Instagram. Ese mismo día, además, estaba previsto el inicio de un viaje que ambos habían organizado como luna de miel. Ahora, ella decidió mantener el plan, aunque viajará sola.

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La ruptura abrió una serie de especulaciones alrededor de la pareja, que llevaba varios años de relación. En los últimos días circularon versiones sobre una presunta infidelidad por parte de él y también sobre conflictos previos que habrían desgastado el vínculo, como supuestas escenas de celos de la modelo. Hasta ahora, ninguno de los dos brindó detalles públicos sobre los motivos de la decisión.

Durante la emisión de LAM, Pilar Smith relató que pudo comunicarse con Prandi luego de que la separación se instalara en los medios. La conversación fue breve y la conductora eligió no avanzar sobre los aspectos privados de su ruptura con Ortega.

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Martín Ortega habló de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

“Me atendió. Hablamos muy poquito”, comenzó Smith ante la consulta de Ángel de Brito. Luego explicó qué le transmitió la modelo: “Me dijo que por ahora no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz, que está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”.

La palabra que más impactó en el estudio fue “avergonzada”. Cuando le preguntaron a qué se refería, la panelista sostuvo que Prandi le manifestó malestar por la situación en general y por la difusión que tomó su vida personal. “Me siento avergonzada”, habría repetido la conductora, según el relato de Smith.

En el programa debatieron sobre la decisión de la actriz de comunicar el final de la relación a través de una historia de Instagram. Una de las hipótesis que surgieron fue que Prandi se habría anticipado a la posibilidad de que trascendieran versiones sobre la crisis y eligió dar el primer paso para confirmar que ya no estaban juntos.

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En ese sentido, Smith consideró que la exposición de las últimas horas pudo haber influido en la determinación. “Puede ser que ella tuviese miedo de que saliera algo, de que no se la viera y quedar mal parada. Entonces, se adelantó”, señaló al aire.

El músico respondió a un notero de SQP, pidió preservar su intimidad y reconoció que no atraviesa un buen momento. La ruptura se conoció en medio de versiones no confirmadas de infidelidad (Video: SQP/ América TV)

Uno de los datos que amplificó las repercusiones de la separación fue el viaje que Prandi y Ortega tenían previsto realizar. Según revelaron en el ciclo de América, la salida estaba organizada como luna de miel y tenía como fecha de inicio el mismo lunes en que la conductora comunicó el final de la relación.

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La decisión de Prandi fue conservar el viaje, aunque sin la compañía de quien fue su pareja. “El lunes, además, iba de luna de miel. Ahora necesita irse de viaje sola”, indicaron en el programa. La intención de la modelo sería tomar distancia de la situación y encontrar un espacio de tranquilidad después de días atravesados por rumores y comentarios públicos.

La noticia adquirió otra dimensión debido a que el paso por el registro civil había ocurrido apenas 27 días antes. La pareja había compartido su decisión de formalizar el vínculo después de una relación que, de acuerdo con lo que se conoció en el programa, comenzó durante la pandemia tras un contacto a través de las redes sociales.

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La panelista agregó que a Prandi le habría dolido especialmente que se instalara la idea de que ella presionó a Ortega para avanzar con el casamiento. En el estudio recordaron que ambos llevaban cerca de seis años juntos, por lo que el paso por el registro civil no se habría producido en el inicio del vínculo.

“Tenía la ilusión de que cambiara”, plantearon durante el debate televisivo, aunque desde el entorno de la conductora no hubo una confirmación pública sobre los hechos que habrían derivado en la separación.

Por ahora, Prandi eligió el silencio y postergó cualquier explicación más extensa. Su viaje en solitario aparece como la primera decisión después de una ruptura que quedó expuesta a pocos días de su casamiento con Ortega.

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