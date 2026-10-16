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Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A: hora, TV y probables formaciones

El Halcón quiere desplazar de la cima a la Gloria en Florencio Varela. Desde las 19:00 con televisación de ESPN Premium

Defensa y Justicia vs Instituto
Duelo de protagonistas en Florencio Varela entre Defensa e Instituto
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Más allá de la presentación de Boca Juniors ante Talleres, la fecha 13 del Torneo Clausura tendrá otro interesante encuentro en la jornada de este viernes con la presentación de Defensa y Justicia frente a Instituto en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19:00 con arbitraje de Andrés Merlos y televisación a cargo de ESPN Premium.

El Halcón de Julio Vaccari tendrá la gran oportunidad de desplazar al líder de la Zona A porque llega con 24 puntos, a dos unidades de su próximo rival. Y para eso, deberá profundizar su excelente andar en su estadio porque se mantiene invicto en el campeonato en esa condición con cinco victorias y un empate.

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Su última derrota se remonta a principios de septiembre, cuando cayó 1-0 ante Lanús. Más allá de eso, la fortaleza defensiva es uno de sus fuertes porque solo recibió goles en dos de sus últimos seis compromisos. Además, registra tres juegos seguidos sin sufrir tantos en su valla en el Tito Tomaghello.

Por otro lado, la Gloria rescató un valioso punto en el 2-2 frente a Boca Juniors en Córdoba y se ha consolidado como una de las revelaciones de la Fase Regular. Incluso, el plantel de Diego Flores se ha mostrado fuerte cuando salió de su casa porque le ganó a Lanús en el Sur, a Central Córdoba en Santiago del Estero y goleó 4-1 a Independiente en Avellaneda.

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Ya quedó afuera de la Copa Argentina, luego de que Platense lo eliminó por penales en los octavos de final, y apuesta de lleno al certamen doméstico: ya se clasificó a los octavos del Clausura a falta de cuatro fechas para terminar la primera fase. De igual manera, no puede bajar la guardia porque está en la séptima ubicación de la Tabla Anual, en zona de pasaje a la próxima Copa Sudamericana y con ilusiones de pelear el ingreso a la Libertadores 2027.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Julián López; César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 19:00

Estadio: Norberto Tomaghello

TV: ESPN Premium

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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