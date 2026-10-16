Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

Ramón Díaz se refirió a las versiones que lo vinculan a River Plate

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En medio de una ola de rumores sobre el futuro de Leo Ponzio al frente de River Plate y una posible vuelta de Ramón Díaz, el director técnico riojano decidió romper el silencio y se refirió a una eventual vuelta al Millonario y aseguró que nadie del club se comunicó con él ni con su hijo Emiliano.

El histórico entrenador envió dos mensajes de audio que el periodista Hernán Castillo difundió en el canal de streaming Love. Allí, el ex entrenador del conjunto de Núñez afirmó que mantiene su deseo de regresar a la institución, aunque aclaró que no recibió contactos de parte de los dirigentes.

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“Con nosotros, ni conmigo ni con Emiliano, nadie habló ni se comunicó con nosotros. Vos sabes cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico y nosotros queremos que al club le vaya bien”, expresó Díaz en uno de los audios.

Las palabras del entrenador aparecieron después de que su nombre volviera a circular entre los hinchas y en el ambiente de River Plate, a partir del presente del plantel y de las dudas que rodean la continuidad del interinato de Leonardo Ponzio. El ex volante quedó al frente del equipo en un contexto complejo, con el club fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y con la Copa Libertadores como un objetivo que luce distante.

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Díaz, uno de los técnicos más ganadores en la historia de River, evitó referirse a una negociación concreta porque, según su testimonio, no existió. De todos modos, dejó una señal sobre su disposición para evaluar una propuesta si se presenta en el futuro.

En el segundo mensaje, el entrenador aseguró que descartó una oferta del fútbol brasileño porque esperaba una oportunidad en el club de Núñez. “Vos sabés que deseché una gran oportunidad de Corinthians esperando una oportunidad en River, cuando se dé”, sostuvo el riojano. Y completó: “Yo a River siempre quiero que le vaya bien”.

Estas palabras van en sintonía a lo que sostiene la dirigencia del club de Núñez. Según le confiaron a Infobae desde el Millonario, las palabras del riojano van en sintonía con lo que vienen sosteniendo: “No lo llamamos”.

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La declaración reavivó el debate sobre un eventual tercer ciclo del entrenador en el banco del Millonario. Díaz dirigió al club en distintas etapas y construyó una relación de fuerte identificación con los simpatizantes, tanto por los títulos obtenidos como por su pasado como futbolista de la institución.

Ramón Díaz es uno de los técnicos más ganadores en la historia de River Plate (Fotobaires)

Ante este escenario, River Plate afrontará un partido ante Belgrano en Córdoba, una cita que puede influir en el clima interno. Una derrota o un nuevo resultado adverso podría alimentar las especulaciones, aunque la postura oficial difundida hasta ahora es que no existe una gestión en marcha para contratar al riojano. La figura de Díaz volvió a aparecer como una alternativa por su peso histórico dentro de la institución. El entrenador es el segundo técnico con más títulos en la historia de River, detrás de Marcelo Gallardo, y conserva respaldo entre sectores de la hinchada que asocian su nombre con etapas exitosas del club. Como entrenador del Millonario levantó 9 títulos: 7torneos locales, una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana.

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Vale destacar que Ponzio asumió de manera interina después de la salida de Eduardo Coudet. El equipo atraviesa un momento de resultados irregulares y necesita sumar puntos para sostener sus aspiraciones en las competencias locales e internacionales. El empate en Junín dejó al Millonario sin margen amplio en la pelea por los primeros lugares. A eso se sumó la preocupación por el rendimiento colectivo, un factor que permitió que surgieran versiones sobre posibles candidatos para el cargo.

A falta de cuatro jornadas, River Plate figura en el noveno lugar de la Zona B, a uno de Independiente Rivadavia de Mendoza y Barracas Central, los últimos en clasificar a los playoffs. Además, figura noveno en la Tabla Anual, siendo el último en obtener un boleto a la Copa Sudamericana (está a cinco de Argentinos, último en meterse en zona de Libertadores). El Millonario, además, ya quedó fuera de la actual edición de la Copa Sudamericana (eliminado ante Independiente Santa Fe de Colombia) y de la Copa Argentina (contra Aldosivi).

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En ese escenario, los dichos de Ramón Díaz aportaron una precisión: el entrenador quiere volver a River, pero aseguró que no recibió ningún llamado de la dirigencia. La declaración no confirma una negociación ni un acuerdo, aunque deja expuesta su voluntad de considerar un regreso si el club decide buscarlo.