Ciencia

Un laboratorio móvil en el Congo reduce de 72 a seis horas el diagnóstico del ébola

Los registros oficiales muestran que las infecciones semanales pasaron de unas 850 en julio a 490 en septiembre, pero los conflictos armados dificultan el acceso sanitario en las zonas críticas

Un hombre con bata azul, mascarilla y guantes sostiene un tubo de ensayo junto a una gradilla con frascos en un laboratorio
La instalación procesa muestras de sangre dentro de un camión con presión negativa y permite adelantar la atención antiviral en el este del país (Captura de video)
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En el este de la República Democrática del Congo (RDC), una unidad de diagnóstico móvil instalada en Butembo está transformando la respuesta al brote de ébola más letal de la historia del país: los análisis que antes demandaban hasta 72 horas ahora arrojan resultados en menos de 24 y, en ciertos casos, en apenas seis, según informó Euronews.

El brote fue declarado el 15 de mayo de este año en el este del país y acumula, según el Ministerio de Salud, 4.018 muertes sobre 8.300 casos confirmados en siete ciudades. La provincia de Kivu del Norte concentra el 40% de los nuevos contagios confirmados desde finales de agosto, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras (MSF). Ante ese escenario, las autoridades locales recurrieron a los laboratorios móviles como una de las principales herramientas de contención.

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El camión laboratorio opera con presión negativa y puede desplazarse en horas

La unidad funciona a bordo de un vehículo equipado con un sistema de presión negativa que protege tanto al personal técnico como al entorno. Los especialistas del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) preparan y analizan muestras de sangre directamente dentro del camión, sin necesidad de derivarlas a un centro fijo.

Camión blanco de laboratorio con las banderas de Rusia y Uganda aparcado junto a varias tiendas de campaña frente a un bosque
El Ministerio de Salud informó que la emergencia sanitaria afecta al este del país, donde Kivu del Norte concentró el 40% de los nuevos contagios (Captura de video)

La movilidad es, precisamente, una de sus mayores ventajas. En declaraciones citadas por Associated Press, Michel Ngimba, del INRB en Butembo, explicó: “Si hoy tenemos una emergencia, por ejemplo en Katwa, podemos arrancar el vehículo y mover el laboratorio a Katwa”. Esa capacidad permite acercar el diagnóstico a poblaciones de difícil acceso, históricamente alejadas de los centros de salud permanentes.

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El dispositivo funciona actualmente en el centro de atención del Instituto Técnico Agrícola y Veterinario (ITAV) de Butembo, establecido con apoyo de Uganda.

Los resultados más rápidos permiten iniciar el tratamiento antiviral antes

Antes de que estas unidades entraran en servicio, los tiempos de espera constituían uno de los principales obstáculos para la atención temprana. Lota Kalubi, médico del centro ITAV, precisó que cuando se declaró la epidemia un análisis podía demorar hasta 72 horas. “Eso fue lo primero que se resolvió con estos sitios”, comentó al medio Africanews.

Cuatro personas con ropa de protección y mascarillas manipulan objetos en cabinas de aislamiento de color naranja
Más de 2.000 enfermos superaron la infección hasta la fecha (Captura de video)

La reducción de los plazos no solo acelera la confirmación de los casos positivos, sino que también permite redirigir con mayor rapidez a quienes resultan negativos. Andrew Nsawotebba, responsable del equipo del laboratorio móvil de Uganda, explicó que dos resultados negativos en 72 horas habilitan al paciente a reintegrarse al sistema de salud convencional, lo que evita la saturación de los centros especializados.

Quienes reciben un diagnóstico positivo pueden, a su vez, comenzar la terapia antiviral antes, lo que eleva las probabilidades de recuperación. Hasta la fecha, más de 2.000 pacientes superaron la enfermedad, según Reuters.

La epidemia sigue activa, aunque los contagios semanales cayeron casi a la mitad desde julio

Los datos del Ministerio de Salud indican que la transmisión, si bien continúa siendo intensa, muestra cierta desaceleración. A mediados de julio se registraban alrededor de 850 infecciones y 470 fallecidos por semana; en septiembre esas cifras descendieron a un promedio de 490 contagios y 230 decesos semanales, según informes de MSF.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) advirtió, sin embargo, que la caída en el número de casos confirmados podría obedecer en parte a la inseguridad y a las dificultades para obtener la cooperación de algunas comunidades en las zonas más críticas. La región, afectada por conflictos armados, complica la logística sanitaria y la confianza de la población en las autoridades.

Tres personas con trajes de protección biológica blancos y mascarillas permanecen junto a depósitos de agua y contenedores de residuos
Los conflictos armados dificultan el acceso de los equipos sanitarios y la cooperación comunitaria en las áreas críticas (Captura de video)

En ese contexto, la movilidad de la unidad representa también una respuesta a las limitaciones operativas del terreno. Al poder desplazarse según evolucione el foco infeccioso, el dispositivo acorta los tiempos de traslado de especímenes y reduce el riesgo de contaminación durante el transporte. Africa CDC no precisó cuántas unidades de este tipo operan actualmente en la región.

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