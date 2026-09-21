Ciencia

La creatina no se limita al gimnasio: qué encontró un estudio sobre sus efectos en la fuerza y la masa muscular en mayores de 45 años

Investigadores de la Universidad de Texas analizaron cómo el suplemento incide en el tejido magro, el rendimiento físico y la composición corporal, incluso en quienes no siguen un programa de entrenamiento estructurado

Mujer rubia con el cabello recogido bebe de un vaso mezclador y sostiene una cuchara con polvo en un gimnasio al aire libre.
La creatina se convirtió en uno de los suplementos más conocidos dentro del universo del entrenamiento de fuerza y del alto rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La creatina suele asociarse con el gimnasio y los deportes de fuerza. Sin embargo, un ensayo de 12 semanas de la Universidad de Texas A&M observó que adultos de entre 45 y 65 años que tomaron el suplemento aumentaron su masa magra y su fuerza incluso sin seguir una rutina estructurada de ejercicio.

El resultado abre una pregunta que va más allá del rendimiento deportivo: qué lugar puede ocupar la creatina en el envejecimiento saludable.

PUBLICIDAD

La creatina es un compuesto que el organismo produce y también incorpora a través de alimentos como carne y pescado. En el músculo, contribuye a reponer energía durante esfuerzos cortos e intensos. La mayor parte de las reservas corporales se concentra en el músculo esquelético, aunque también se encuentra en el cerebro y otros tejidos.

En forma de suplemento, la creatina ganó popularidad entre deportistas y personas que buscan mejorar su rendimiento físico.

El estudio, publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, incluyó a 64 adultos sanos. Los participantes eligieron si integraban un programa de ejercicio y descenso de peso o si permanecían fuera de ese plan. Dentro de cada grupo, recibieron al azar 10 gramos diarios de monohidrato de creatina o un placebo.

PUBLICIDAD

La creatina ayuda a ganar masa magra y fuerza, incluso sin seguir una rutina de ejercicio estructurada

Envase azul y blanco con polvo blanco y una cuchara medidora blanca. El envase tiene un logo de brazo musculoso.
El monohidrato de creatina es la forma más habitual en suplementos y se comercializa en polvo, cápsulas, tabletas y líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cabo de las 12 semanas, quienes no participaron en el programa de ejercicio y tomaron creatina ganaron alrededor de 1,1 kilos de masa magra. También mejoraron sus marcas de fuerza en piernas y press de banca, de acuerdo con el comunicado de la universidad.

La masa magra incluye músculo, agua y otros tejidos que no son grasa. Por eso, el hallazgo no significa que todo el aumento corresponda a músculo. Aun así, aporta datos sobre un suplemento que hasta ahora se vinculaba sobre todo con el entrenamiento de fuerza y la potencia.

El grupo que combinó el suplemento con actividad física registró mejoras mayores en la fuerza de piernas, el press de banca y el tiempo hasta el agotamiento. Los participantes realizaron entrenamiento aeróbico y de resistencia tres veces por semana, además de seguir una dieta con un déficit calórico moderado.

El mayor efecto apareció cuando la creatina acompañó al entrenamiento y la dieta

Hombre de cabello cano con remera gris sostiene un vaso mezclador transparente frente a dos mancuernas sobre un banco de gimnasio.
El estudio no halló una ventaja adicional de la creatina en la capacidad aeróbica, en línea con su papel en esfuerzos breves y de alta intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese grupo, la suplementación se asoció con casi 1,4 kilos más de masa magra y una reducción de la masa grasa. El equipo señaló que no detectó una ventaja adicional en la capacidad aeróbica, un resultado que coincide con el papel de la creatina en esfuerzos breves y de alta intensidad, más que en la resistencia prolongada.

La investigación fue financiada por la WoodNext Foundation a través de la Texas A&M Foundation. Sus resultados no permiten establecer que la creatina reemplace al ejercicio o a una alimentación adecuada. Muestran, en cambio, qué ocurrió en una muestra acotada de adultos sanos durante tres meses y bajo un protocolo definido.

El investigador principal, Richard Kreider, profesor y director del Laboratorio de Nutrición Deportiva y del Ejercicio de Texas A&M, estudia la creatina desde la década de 1990.

En una entrevista con el pódcast Simple Questions, se refirió a resultados de investigación en adultos de mediana edad: “La creatina por sí sola, sin ningún entrenamiento, aportó algunos beneficios cognitivos”. Kreider añadió que quienes la tomaron “mostraron mayor resistencia muscular que sin ningún entrenamiento”.

El monohidrato concentra la mayor parte de la investigación

Ilustración de un envase de creatina monohidrato con cara sonriente y brazos musculosos. Alrededor, se ven músculos, un esqueleto, un anciano corriendo y un cerebro.
Richard Kreider y la Academy of Nutrition and Dietetics señalaron que el monohidrato de creatina es la forma con más estudios y la principal referencia científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kreider sostuvo que el monohidrato de creatina sigue siendo la forma de referencia porque concentra la mayor cantidad de estudios. “El monohidrato de creatina sigue siendo el estándar de oro en el mercado de la creatina”, afirmó al cuestionar las variantes que se promocionan como superiores, pero que no han probado mejores resultados en rendimiento o acumulación muscular.

La Academy of Nutrition and Dietetics de Estados Unidos coincide en que el monohidrato es la formulación más estudiada. Otras variantes se presentan como de absorción superior o con menor retención de líquidos, aunque el respaldo para esas afirmaciones es limitado.

La dosis de 10 gramos utilizada en este ensayo no equivale a una indicación universal. Las necesidades pueden variar según peso, actividad física, alimentación, objetivos y antecedentes médicos. Para quienes entrenan, la nutricionista Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, menciona de 3 a 5 gramos diarios como una pauta frecuente y aclara que la fase de carga no es necesaria para la mayoría de las personas.

Una revisión de más de 600 ensayos respaldó el perfil de seguridad de la creatina

Dos manos con sudor sujetan una mancuerna negra en una superficie plana dentro de un gimnasio.
Una revisión de 685 ensayos clínicos respaldó la seguridad de la creatina, aunque especialistas recomiendan consultar al médico y evitar errores de conservación que reduzcan su estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como antecedente, una revisión publicada en febrero de 2025 analizó 685 ensayos clínicos sobre suplementos de creatina. El trabajo no encontró diferencias significativas en la frecuencia de efectos adversos informados entre quienes recibieron creatina y quienes tomaron placebo.

Ese resultado no elimina la necesidad de evaluar cada caso pues algunas personas pueden experimentar malestar gastrointestinal, retención de líquidos o aumento inicial de peso. También recomienda consultar con un profesional de la salud antes de suplementar, en particular durante el embarazo, ante enfermedad renal u otros cuadros clínicos.

El neurólogo Conrado Estol diferenció la creatina de los péptidos inyectables que se ofrecen para rendimiento o longevidad sin suficientes estudios de seguridad. “La creatina es inocua. La que tomás es exactamente igual a la que fabrica tu cuerpo y exactamente igual a la que está en el pescado y en la carne cuando vos los comés”, afirmó Estol en una entrevista con Infobae en Vivo.

Antes del ensayo de 2026, Kreider y sus colegas ya habían difundido resultados de la revisión de seguridad de 2025. En una publicación de la Universidad Texas A&M, el investigador planteó que la creatina puede tener efectos favorables a lo largo de la vida, aunque la investigación sigue en marcha para precisar sus efectos fuera del rendimiento físico.

Botella transparente con agua y creatina sobre pista, con persona haciendo deporte al fondo bajo el sol
Errores comunes al preparar y almacenar la creatina pueden reducir sus beneficios sobre la fuerza, la resistencia y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores que pueden restarle efecto a la creatina

Como publicó Infobae, dejar la creatina disuelta en agua o jugo durante varias horas puede afectar su estabilidad. Para evitarlo, es preferible preparar la bebida cerca del momento de consumo, en lugar de llevarla lista durante buena parte del día.

El calor también puede influir. Mezclar el suplemento con café, leche u otras bebidas muy calientes, o dejar el envase expuesto al sol dentro de un auto o una mochila, puede acelerar la degradación del compuesto.

La calidad del producto es otro aspecto a revisar. Algunas formulaciones prometen ventajas frente al monohidrato, aunque esta variante concentra la mayor parte de la investigación disponible. Elegir suplementos con controles de pureza y conservarlos en un lugar fresco y protegido de la luz directa ayuda a preservar el producto.

Temas Relacionados

Creatinamasa muscularSuplementosEntrenamiento de fuerzaÚltimas noticiasEntrenamientoGimnasiomonohidrato de creatina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiene 17 años y desarrolló un sistema que podría convertir señales del cerebro en palabras sin necesidad de cirugía

Ameya Kharade, alumno de secundaria en Nuevo Hampshire, creó HALO-Vox, una interfaz cerebro-computadora no invasiva que alcanza 65 palabras por minuto, un rendimiento comparable al de implantes que pueden llegar a costar millones

Tiene 17 años y desarrolló un sistema que podría convertir señales del cerebro en palabras sin necesidad de cirugía

Cuándo es el equinoccio de primavera 2026 en Argentina y por qué no coincide con el 21 de septiembre

El calendario astronómico establece un momento distinto para el cambio de estación. Cuál es el fenómeno que define el inicio y qué cambia en el hemisferio sur

Cuándo es el equinoccio de primavera 2026 en Argentina y por qué no coincide con el 21 de septiembre

Qué mide la prueba de Cooper y qué tan precisa es para calcular el VO2 máx, según la ciencia

Una investigación en fisiología deportiva analiza la validez de correr durante 12 minutos para estimar el consumo máximo de oxígeno, revelando por qué las fórmulas tradicionales pueden variar según la disciplina y el género

Qué mide la prueba de Cooper y qué tan precisa es para calcular el VO2 máx, según la ciencia

Cuánto calcio se necesita por día y los alimentos más ricos en este mineral para proteger los huesos

Una alimentación variada puede aportar los requerimientos diarios necesarios para músculos, nervios y corazón, con alternativas que incluyen lácteos, vegetales, legumbres y productos fortificados

Cuánto calcio se necesita por día y los alimentos más ricos en este mineral para proteger los huesos

Hacia una mirada integral del Alzheimer: la importancia de los vínculos y las emociones

La patología exige un enfoque que trascienda los fármacos y el deterioro cognitivo: reducir la soledad, evitar la medicalización innecesaria y reconocer que la identidad persiste aun cuando fallan los recuerdos

Hacia una mirada integral del Alzheimer: la importancia de los vínculos y las emociones

DEPORTES

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

De “niño prodigio” de la Bundesliga al escándalo por su edad real: la caída de Youssoufa Moukoko

TELESHOW

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

El incómodo pedido de Charlotte Caniggia a Iván de Pineda en pleno programa: “Me siento mal acá”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

Tini Stoessel sorprendió al hablar de su boda con Rodrigo De Paul en pleno show: “Será muy pronto”

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

INFOBAE AMÉRICA

Industria alimentaria pide al Gobierno acelerar reformas para proteger empleo y competitividad en Costa Rica

Industria alimentaria pide al Gobierno acelerar reformas para proteger empleo y competitividad en Costa Rica

Jefe narco uruguayo escapó de la cárcel en una salida al dentista: se libró orden de captura internacional

Honduras: padres exigen respuestas a Secretaría de la niñez mientras una denuncia por presunta agresión sexual sacude a la institución

Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania

Uruguay: el campo moderó su reclamo por el dólar pero lanzó críticas por el déficit fiscal y el conflicto en el puerto