Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

En medio del campeonato de su hijo menor con la China Suárez, Benjamín Vicuña dio el presente y grabó cómo fue la arenga del equipo en la previa al partido (Instagram)

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Amancio, el hijo de seis años de la China Suárez y Benjamín Vicuña, tuvo su primer campeonato de fútbol y logró marcar un gol durante la jornada. La actriz compartió imágenes del debut y del momento posterior al partido, mientras que el actor chileno mostró cómo acompañó al pequeño junto a sus compañeros antes de que comenzara el encuentro. Entre la charla previa y la arenga del equipo, Vicuña registró algunos momentos de la actividad deportiva, lejos de su expareja.

En una de las imágenes que Vicuña publicó en sus redes sociales, se lo observó junto a varios integrantes del equipo dentro de un espacio cercano al ingreso del campo de juego. El actor apareció inclinado hacia los chicos, con quienes conversó y acompañó a Amancio y a sus compañeros antes del comienzo de la actividad. Los niños llevaban camisetas deportivas de distintos colores y algunos tenían escrita en la espalda la frase “Yo juego limpio”. En la parte inferior de la imagen también apareció un emoji de una copa, utilizado para acompañar el registro del campeonato.

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Pero el registro no terminó allí. Antes de que comenzara el partido, Vicuña también filmó un momento de camaradería entre Amancio y los otros jugadores. Los niños formaron una ronda y colocaron sus manos en el centro, una sobre otra, como parte de una arenga grupal. La escena quedó registrada desde arriba y permitió observar cómo todos participaban del ritual previo al comienzo del partido. Después de mantener las manos juntas, los chicos realizaron el grito de aliento antes de dispersarse para salir a jugar. “¡Última!”, se escucha que dicen al unísono en el video compartido por el actor chileno.

El actor chileno dio el presente en el evento deportivo de su hijo menor, Amancio

En medio de la actividad deportiva, la China también publicó distintos registros relacionados con el debut de su hijo. La actriz mostró imágenes tomadas en una cancha de fútbol infantil y compartió con sus seguidores la emoción por la primera competencia de Amancio. En una de las fotografías, el niño aparece con una camiseta de la Selección Argentina junto a otros compañeros del equipo. A su lado, uno de los chicos lleva una remera con el número 10, en referencia a Lautaro Martínez. “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, escribió la actriz junto a la imagen, acompañada por un emoji de corazón rojo.

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El debut también tuvo un resultado que la actriz decidió destacar en otra publicación. “Y metió gol”, agregó en una historia posterior, en la que se ve a Amancio todavía dentro del campo de juego. El niño apareció sonriente, con la mirada dirigida hacia arriba y el cabello despeinado después de la actividad física. La imagen fue tomada durante la jornada y mostró al pequeño con la camiseta puesta, luego de haber participado del partido y de haber conseguido marcar uno de los goles.

La China Suárez publicó un video del festejo por el primer gol de Amancio Vicuña y mostró el intercambio con su hijo tras el partido (Video: Instagram)

Después del encuentro, Suárez volvió a registrar una escena junto a su hijo. En un video que filmó minutos más tarde, se la escucha preguntarle: “¿Quién metió su primer gol?”. Amancio, algo desconcertado frente a la pregunta, respondió: “¿Mi primer gol?”. Ante esa reacción, la actriz aclaró: “Bueno, en un campeonato”. La conversación generó un momento de humor entre madre e hijo, y la China acompañó el clip con una frase breve: “Se agrandó”.

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La presencia de Mauro Icardi también se destacó en los registros de la jornada. Si bien la China y el futbolista estuvieron presentes, no se registró un acercamiento entre ellos y Vicuña frente a las cámaras. Icardi se mostró involucrado en la actividad deportiva de Amancio, el hijo menor de su pareja, durante el evento en el que el niño participó junto a sus compañeros. De esa manera, el encuentro reunió a distintas personas vinculadas con la vida familiar del pequeño, aunque los registros compartidos mostraron momentos separados.

La pareja junto a la madre de la actriz, Marcela, y sus otras dos hijas, Magnolia y Rufina (Instagram)

Amancio ya había mostrado anteriormente su afinidad por el fútbol. En diciembre del año pasado, había comenzado a entrenar en la Barça Academy Istanbul, una escuela vinculada al club Barcelona. Esa experiencia se sumó a otras escenas relacionadas con el deporte que formaron parte de su vida familiar. En julio, además, tuvo un festejo de cumpleaños con una fuerte temática vinculada con la Selección Argentina, una referencia que también apareció en las imágenes de su primer campeonato.

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Con la camiseta puesta y rodeado de sus compañeros, Amancio continuó disfrutando de una jornada diferente dentro de la cancha. El debut marcó una nueva experiencia para el hijo de Suárez y Vicuña, que compartieron algunos registros del momento. Y lejos de las polémicas del espectáculo, el evento terminó concentrándose no solo en el pequeño, sino también en un recuerdo familiar.