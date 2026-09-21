Un informe alertó sobre la caída en el rendimiento cognitivo de los estudiantes argentinos

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Un estudio de la Universidad Austral registró un retroceso en las habilidades de estudiantes argentinos entre 2013 y 2023: el desempeño verbal descendió 8,4% y el coeficiente intelectual total se redujo en 3,6 puntos. El relevamiento también identificó una diferencia más amplia entre alumnos de escuelas públicas y privadas y analizó factores cognitivos, educativos, sociales y ambientales, sin atribuir el deterioro a una única causa.

Cecilia Adrogué, investigadora de la Escuela de Educación de esa universidad, analizó los resultados en Infobae en Vivo al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Adrogué ubicó el resultado junto a los datos educativos recientes: “No es solo que no están aprendiendo, también hay un tema de capacidades cognitivas”.

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El trabajo fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Adrogué ubicó los datos dentro de las dificultades que exhiben las evaluaciones educativas. “No es solo que no están aprendiendo, también hay un tema de capacidades cognitivas”, afirmó.

La investigación comparó cohortes distintas examinadas en 2013, 2019 y 2023. Los alumnos evaluados al final de ese período obtuvieron 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual total que los del primer grupo, mientras que el desempeño verbal descendió 8,4%.

La caída más fuerte en habilidades verbales

La investigación incluyó alumnos de escuelas privadas y mostró que la caída en la capacidad intelectual no se limitó a los sectores más vulnerables

La investigadora señaló que el mayor retroceso apareció en el área vinculada al lenguaje. “Acá lo que vemos en el informe es que caen más que ninguna las habilidades verbales”, dijo.

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Al ser consultada sobre los procesos involucrados en esa medición, explicó: “Todas las habilidades verbales de comprensión de texto, de entender el significado, requieren un esfuerzo mental”.

El estudio no identifica una causa única detrás de los resultados. Adrogué planteó, como línea para nuevos trabajos, examinar la relación entre los hábitos de uso de dispositivos y las capacidades de niños y adolescentes.

La especialista remarcó que el descenso no fue exclusivo de alumnos de hogares con mayores dificultades económicas. “Esta caída en las capacidades cognitivas no se da solamente en los estudiantes más vulnerables”, señaló.

La muestra incluyó estudiantes de escuelas privadas con buen nivel socioeconómico. “También se ve una caída en la capacidad intelectual de estos chicos”, agregó. Adrogué se refirió a la experiencia de sus hijos adolescentes al hablar de la convivencia entre lectura y celular. “Tengo hijos adolescentes que leían y dejaron de leer. Aparece el celular en su vida y pierde la lectura por completo”, relató.

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La investigadora pidió cautela sobre la brecha entre escuelas

La investigación registró una baja de 3,6 puntos en el coeficiente intelectual total de los estudiantes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también registró diferencias entre alumnos de instituciones públicas y privadas a partir de los datos de las pruebas estandarizadas. Sin embargo, Adrogué advirtió que esa distancia no debe atribuirse de manera automática al tipo de escuela. “Es cierto que se ve esta brecha grande, pero los niños también difieren de otras cualidades familiares, culturales, sociales y económicas”, explicó.

La investigadora aclaró que el relevamiento de la Universidad Austral no tiene alcance representativo sobre todos los estudiantes del país ni permitió controlar todas las características de los grupos comparados. “Hay que ser cuidadoso, en este caso puntual, y no atribuírselo al tipo de escuela, sino al contexto”, afirmó.

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Adrogué vinculó el diagnóstico con las evaluaciones nacionales e internacionales conocidas en las últimas semanas. “En Argentina cae más que los demás en promedio”, señaló sobre los resultados de las pruebas PISA. La especialista encontró un dato favorable en primaria. “Aprender 2025 mostró una pequeña mejora”, indicó, y asoció ese resultado con las políticas de alfabetización desarrolladas por las provincias.

“La alfabetización es la puerta al mundo, es la puerta a aprender, es aprender a leer y escribir”, sostuvo. Luego se refirió a las dificultades en otra área: “Nuestros jóvenes no tienen los conocimientos mínimos de matemática para la vida normal”.

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La investigadora vinculó la alfabetización y los resultados de PISA y Aprender con el debate sobre las capacidades cognitivas de los estudiantes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar sobre pantallas, redes sociales e inteligencia artificial, la investigadora distinguió sus apreciaciones personales de los resultados de la investigación. “Esta es una opinión personal que no surge del estudio”, aclaró.

“Creo que el gran tema es la atención. Y la tecnología es un distractor”, planteó. La especialista consideró que el fenómeno excede el uso de dispositivos. “Hay muchos más problemas de atención ahora que hace 30 años. Sin duda, el contexto, el modo de vida, la aceleración. Es multicausal”, expresó. “Me parece que no es solo más diagnóstico. Es que también hay más casos”, dijo.

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También describió el desafío que supone sostener clases extensas ante hábitos de consumo audiovisual más breves. “Estar en un aula una hora para alguien que está acostumbrado a consumir contenido de 30 segundos, que va a definir si le interesa o no en los primeros tres segundos, es un montón”, explicó.

Frente a ese escenario, señaló que escuelas, familias y docentes deben revisar las estrategias disponibles. “Hay que ir permanentemente buscando modelos y viendo qué funciona y qué no”, afirmó.

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