Ciencia

Qué mide la prueba de Cooper y qué tan precisa es para calcular el VO2 máx, según la ciencia

Una investigación en fisiología deportiva analiza la validez de correr durante 12 minutos para estimar el consumo máximo de oxígeno, revelando por qué las fórmulas tradicionales pueden variar según la disciplina y el género

Un corredor en una pista de atletismo junto a una ilustración anatómica del torso humano y un cronómetro analógico sobre un fondo de gradas.
La prueba de Cooper consiste en recorrer la máxima distancia posible en doce minutos para estimar el VO₂max y la capacidad aeróbica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La prueba de Cooper consiste en recorrer la máxima distancia posible durante 12 minutos para estimar la capacidad aeróbica. El resultado ofrece una referencia sobre el rendimiento de resistencia a partir de los metros cubiertos en un tiempo fijo.

La prueba utiliza una fórmula para transformar la distancia en una estimación del uso de oxígeno durante el esfuerzo. Esa operación simplifica la evaluación, aunque su resultado puede variar de acuerdo con las características de las personas evaluadas.

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Un estudio de Amit Bandyopadhyay publicado en Indian Journal of Physiology and Pharmacology analizó la validez de la prueba en nadadores y jugadores de vóley de Calcuta, India. El trabajo comparó la estimación obtenida con la fórmula habitual y una medición directa del consumo máximo de oxígeno.

Hombre caucásico musculoso corriendo en pista de atletismo. Viste camiseta térmica negra de manga larga, pantalones cortos negros y zapatillas deportivas grises.
La distancia recorrida en la prueba de Cooper se incorpora a una ecuación que calcula un valor aproximado del consumo máximo de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluyó que el cálculo tradicional no ofrecía una estimación suficientemente precisa para los deportistas incluidos. A partir de esos resultados, Bandyopadhyay desarrolló ecuaciones adaptadas a los grupos analizados y comprobó su desempeño en participantes adicionales.

La distancia recorrida permite aproximarse al consumo máximo de oxígeno

El VO₂max es la forma abreviada de referirse al consumo máximo de oxígeno y expresa la mayor cantidad de oxígeno que el organismo puede utilizar durante un esfuerzo físico de alta intensidad.

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Un hombre corre a alta velocidad sobre una superficie deportiva al aire libre, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, los brazos flexionados y una zancada amplia, en una postura que refleja potencia, coordinación y agilidad durante el entrenamiento.
El VO₂max expresa la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede aprovechar ante un esfuerzo físico intenso y sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bandyopadhyay utilizó el consumo máximo de oxígeno para evaluar cómo responden el corazón, los pulmones y los músculos durante una actividad física sostenida.

El resultado se expresó en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto, una medida que vincula el desempeño en la carrera con la respuesta del organismo ante el esfuerzo.

El estudio analizó a nadadores y jugadores de vóley, mujeres y varones, de Calcuta. Su objetivo fue determinar si la fórmula aplicada habitualmente en la prueba de Cooper permitía calcular con precisión el consumo máximo de oxígeno en esos deportistas.

Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
El estudio de Amit Bandyopadhyay en Biology of Sport analizó la validez de la prueba de Cooper en 88 universitarios varones sedentarios de la Universidad de Calcuta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacerlo, compararon el resultado calculado desde la distancia recorrida con una medición directa. Esta última se realizó mediante una prueba progresiva en bicicleta fija, que permitió determinar el consumo máximo de oxígeno de cada participante.

La fórmula habitual no coincidió con las mediciones directas

Bandyopadhyay detectó diferencias entre el resultado de la prueba de Cooper y la medición directa del consumo máximo de oxígeno en nadadores y jugadores de vóley. Por eso, la fórmula habitual no resultó precisa para la población estudiada.

Ilustración de un hombre corriendo que muestra sus pulmones y las vías respiratorias resaltadas, con flujos de aire azul que se extienden por el cuerpo.
La investigación comparó la estimación del VO₂max obtenida con la prueba de Cooper con una medición directa del consumo máximo de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, una buena marca durante la carrera puede aportar información sobre el rendimiento de resistencia, aunque no asegura que la cifra calculada represente de manera exacta el valor individual de VO₂max.

Según la investigación, la utilidad de la fórmula depende de que se ajuste a las características de quienes realizan la evaluación.

El estudio no cuestionó que la distancia cubierta y el consumo máximo de oxígeno estén relacionados. Los investigadores encontraron relaciones entre ambos datos en los grupos analizados, pero advirtieron que la ecuación original no proporcionaba un cálculo adecuado para esos deportistas.

Esa diferencia resulta importante porque una fórmula funciona como una regla de conversión. Toma un dato visible, como los kilómetros recorridos, y lo transforma en otra cifra que no se observa de forma directa durante la carrera.

Mujer con top deportivo negro y mallas entrenando al aire libre. El sol ilumina su perfil y cuerpo, con árboles verdes borrosos al fondo.
El estudio encontró una correlación de 0,93 entre la distancia recorrida en doce minutos y el VO₂max medido directamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ecuaciones adaptadas mejoraron el cálculo en los grupos estudiados

Después de detectar los límites de la fórmula habitual, los autores elaboraron ecuaciones específicas a partir de los resultados de nadadores y jugadores de vóley.

El equipo aplicó esas ecuaciones a grupos de confirmación de ambos deportes y sexos. Según informó el artículo, las diferencias entre el valor calculado con las fórmulas adaptadas y la medición directa dejaron de ser relevantes en esos grupos.

Un hombre con camiseta gris y ojos cerrados, manos sobre su abdomen, de pie en una pista de atletismo con un campo verde y árboles al fondo.
La fórmula tradicional de la prueba de Cooper arrojó un promedio de VO₂max superior al de la medición directa y mostró un margen amplio en esa muestra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ecuaciones modificadas mejoraron la estimación del VO₂max dentro de la muestra analizada. Ese resultado no significa que una misma fórmula pueda trasladarse sin cambios a todas las personas que realizan la prueba.

El estudio se llevó a cabo con nadadores y jugadores de vóley de Calcuta. Por ese motivo, sus ecuaciones fueron planteadas para los grupos con características comparables a las de los participantes y no permiten extraer conclusiones idénticas para otras disciplinas, edades o niveles de entrenamiento.

Primer plano de las piernas de un corredor con zapatillas de colores vibrantes sobre una pista de atletismo azul, con gradas borrosas al fondo.
Bandyopadhyay desarrolló una nueva ecuación para jóvenes universitarios varones sedentarios de Calcuta, pero el resultado no puede extenderse a mujeres, deportistas entrenados ni otros grupos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de la prueba queda así delimitada por el propio estudio. Permite obtener una referencia indirecta de la capacidad aeróbica, mientras que una medición directa requiere un procedimiento específico para establecer el consumo máximo de oxígeno.

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