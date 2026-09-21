El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

El circuito de Imola podría albergar la definición de la F1 2026 (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

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En medio de la definición del título de Pilotos y el campeonato de Constructores que lideran Kimi Antonelli y Mercedes, la Fórmula 1 contempla a Imola como alternativa para cerrar el campeonato el próximo 6 de diciembre si la tensión en Medio Oriente impide disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, previstos para las dos últimas fechas del calendario. Aunque los organizadores árabes mantienen los preparativos, los equipos ya reservaron hoteles en Italia para ese fin de semana.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari activó su estructura organizativa para una carrera que tendría restricciones de aforo y movilidad por celebrarse a comienzos de diciembre, en época invernal y de bajas temperaturas. Algunas gradas no podrían instalarse debido a las condiciones del terreno, por lo que no se alcanzaría la asistencia récord de la temporada anterior, según el reporte que brindó el sitio especializado Motorsport Italia.

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Los vehículos deberán estacionarse sobre superficies pavimentadas para evitar zonas embarradas, mientras que los traslados hacia el paddock y las tribunas se realizarían con autobuses lanzadera. La alternativa italiana avanza pese a que aún no existe una decisión formal sobre el futuro de las dos pruebas en el Golfo.

Qatar tiene programado su Gran Premio para el 29 de noviembre, mientras que Abu Dabi aspira a conservar la definición de la F1. Hay que mencionar que la tensión en la zona donde está fijada la definición del calendario incluye ataques contra al menos ocho petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz y el agravamiento de la crisis entre los hutíes y Arabia Saudí.

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Los milicianos yemeníes derribaron con un dron un caza Eurofighter italiano que se encontraba en la base aérea saudí Rey Fahd, en Ta’if. Esos episodios aumentaron las dudas sobre la seguridad de los desplazamientos y la realización de las competencias.

Los organizadores de Qatar y Abu Dabi sostienen que pueden garantizar condiciones seguras, por lo que consideran injustificadas las preocupaciones occidentales. Sin embargo, Liberty Media, la empresa a cargo de la organización del Gran Circo, busca evitar que el campeonato quede vinculado, incluso de forma indirecta, a una zona de conflicto.

Kimi Antonelli podría celebrar su título en la F1 en Italia (REUTERS/Albert Gea)

Cancelar las carreras también implicaría multas elevadas previstas en los contratos con los organizadores de los Emiratos. Esa combinación de riesgos de seguridad y obligaciones económicas mantiene paralizada una resolución que inicialmente parecía inminente durante el Gran Premio de Monza.

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La decisión se postergaría hasta los primeros días de octubre, a la espera de que la evolución regional destrabe el escenario. Algunos fabricantes vinculados tanto a la Fórmula 1 como a MotoGP ya comunicaron, o están por comunicar, que sus equipos no deben viajar a territorios considerados peligrosos. El problema incluye la cobertura de seguros para el personal desplazado y el material enviado a la región. En algunas marcas también habría comenzado a aplicarse una prohibición de sobrevolar áreas inseguras, una medida que altera la logística y eleva costos no contemplados al inicio de la temporada.

Una advertencia de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores británico podría acelerar el desenlace. Si el organismo recomendara a los ciudadanos británicos no viajar a determinados territorios por falta de garantías de seguridad, la restricción tendría impacto inmediato sobre una categoría cuyos equipos son mayoritariamente británicos.

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La federación italiana ACI quedaría a cargo de organizar la eventual carrera en Imola. Geronimo La Russa, el alcalde Marco Panieri y las instituciones locales trabajarían junto a Formula Imola para montar una prueba que sería una de las más complejas del año.

La competencia podría tener además una definición deportiva de alto impacto: Kimi Antonelli tendría la posibilidad de conquistar su primer título mundial con Mercedes y lo haría en su tierra. Todo si no lograra concretarlo antes del final de la temporada. Es que el joven italiano mostró ser contundente a bordo de la Flecha de Plata: ganó ocho Grandes Premios y acumula 292 puntos, 81 más que su inmediato perseguidor y compañero de escudería George Russell.

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La carrera reemplazaría una fecha final cuya sede permanece sin resolver mientras continúan las tensiones en Oriente Próximo. La opción de rebautizar la prueba como Gran Premio de Qatar o Gran Premio de Abu Dabi fue descartada. Stefano Domenicali ya había aplicado una solución similar al trasladar a Sepang, Malasia, el Gran Premio de Baréin programado para el 4 de octubre.

Los organizadores árabes aún podrían conservar presencia comercial si uno de ellos asumiera el patrocinio principal de la carrera italiana. Esa alternativa permitiría dar visibilidad a una empresa que ya había firmado un acuerdo para las pruebas originalmente previstas en el Golfo.

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