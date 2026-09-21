El Salvador

Ministerio de Agricultura y Ganadería atendió a 125,000 animales afectados por la sequía en El Salvador

La cartera de Agricultura aplicó desparasitación, vitaminas y sueros como respuesta a la falta prolongada de lluvias, una intervención que, según el viceministro Óscar Domínguez, también alcanzó a más de 30,000 productores

El MAG atendió a más de 125,000 animales con desparasitación, vitaminas y sueros ante la sequía meteorológica. (Redes de Viceministro de Agricultura y Ganadería)
El MAG atendió a más de 125,000 animales con desparasitación, vitaminas y sueros ante la sequía meteorológica. (Redes de Viceministro de Agricultura y Ganadería)
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Más de 125,000 animales recibieron atención del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con desparasitación, vitaminas y sueros ante los efectos de la sequía meteorológica, según afirmó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, durante Entrevista AM.

El funcionario aseguró que las acciones también beneficiaron a más de 30,000 ganaderos. Explicó que la falta prolongada de lluvias reduce el crecimiento de los pastos y provoca la pérdida de follaje, lo que afecta la alimentación de los animales, en especial en las zonas con mayor exposición a la sequía.

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Domínguez señaló que las brigadas de veterinarios de la Dirección General de Ganadería recorren los territorios para identificar dónde se requieren con más urgencia los tratamientos y los apoyos alimentarios.

Ese trabajo, añadió, se complementa con el Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA), que permite ubicar zonas con sequía moderada y extrema.

Las brigadas aplican esos tratamientos para fortalecer a los animales frente a la escasez de agua y alimento provocada por la sequía. “Cuando nosotros fortalecemos al animal, pues obviamente se hace un poquito más resistente ante estas sequías”, explicó Domínguez.

El viceministro sostuvo que las medidas sanitarias también forman parte de la estrategia para mantener controlado el gusano barrenador.

El sector cañero aportó más de 16,000 toneladas de bagazo

El sector cañero la entregó más de 16,000 toneladas de bagazo para alimentar al ganado en las zonas más afectadas por la reducción de los pastos. Domínguez explicó que esta alternativa surgió de las gestiones realizadas con ese sector productivo ante la necesidad de contar con alimento para los animales durante el período de sequía.

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El sector cañero entregó más de 16,000 toneladas de bagazo para alimentar al ganado en las zonas más afectadas por la reducción de pastos. (Redes Viceministro de Agricultura y Ganadería)
El sector cañero entregó más de 16,000 toneladas de bagazo para alimentar al ganado en las zonas más afectadas por la reducción de pastos. (Redes Viceministro de Agricultura y Ganadería)

El funcionario indicó que el bagazo se trasladó hacia los territorios con mayores dificultades por la falta de lluvia, con énfasis en la región oriental. La medida busca ofrecer una fuente alternativa de alimentación para el ganado mientras persiste la reducción de follaje y la escasez de pastos.

Domínguez reconoció que el apoyo no cubre por sí solo las necesidades de todos los ganaderos del país. Sin embargo, afirmó que el Ministerio busca atender las áreas más afectadas con los recursos disponibles y mediante coordinación con sectores productivos que pueden aportar insumos para la alimentación animal.

El viceministro señaló que esta colaboración forma parte de un trabajo articulado entre el Gobierno y los productores.

Los concentrados se ofrecieron entre USD 10 y USD 14 por quintal

Domínguez indicó que Concentrados de El Salvador puso a disposición alimentos para ganado con 15 % y 18 % de proteína a precios reducidos. El quintal de menor costo se ofreció a USD 10, mientras que el concentrado con mayor contenido proteico tuvo un valor de USD 14.

El viceministro explicó que esos precios buscan aliviar parte del impacto económico que enfrentan los ganaderos durante la sequía, cuando la escasez de pastos obliga a buscar alternativas para mantener la alimentación de los animales. Esta medida se sumó a la distribución de bagazo y a la atención veterinaria en las zonas priorizadas.

Más de 30,000 ganaderos recibieron apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería por los efectos de la falta de lluvias. (Redes Viceminsitro de Agricultura y Ganadería)
Más de 30,000 ganaderos recibieron apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería por los efectos de la falta de lluvias. (Redes Viceminsitro de Agricultura y Ganadería)

Domínguez diferenció estos apoyos de las acciones que, según indicó, se mantendrán como una alternativa permanente en la región oriental. Entre ellas mencionó la creación de un banco de pastos para productores ganaderos.

El banco de pastos incluirá brizantha, caimán, cuba 22 y mulato

El MAG inició la siembra de un banco de pastos en la zona oriental, según informó Domínguez. El proyecto incluirá variedades como brizantha, caimán, cuba 22 y mulato, que estarán orientadas a ampliar la disponibilidad de forraje para los ganaderos de esa región.

El viceministro explicó que la iniciativa tendrá dos funciones: brindar semillas y establecer una fuente de pastos para los productores. A diferencia de la entrega temporal de concentrados, señaló que este banco pretende mantenerse después de la emergencia climática.

“Este banco que se va a tener de semillas, no solo para brindar semillas, sino que también un banco de pastos que va a quedar establecido para servicio de todos los ganaderos a nivel de la región oriental”, afirmó Domínguez.

El funcionario indicó que agricultores de la zona cultivarán los pastos y los comercializarán con los ganaderos. Según su explicación, el proyecto busca crear una oferta local de forraje para la alimentación animal en la región oriental.

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