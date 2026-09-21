Panamá

Economía panameña crece a 6.4% durante el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y finanzas

Tasa de desempleo alcanza el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo

Panamá cuenta con condiciones para conservar el dinamismo de su economía, afirman desde el Ministerio de Economía y Finanzas.
Panamá cuenta con condiciones para conservar el dinamismo de su economía, afirman desde el Ministerio de Economía y Finanzas.
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La economía panameña creció 6,4% entre abril y junio de 2026, impulsada por sectores vinculados al transporte, el comercio, el agro y los servicios públicos.

El resultado, de acuerdo con las autoridades, superó el registro del primer trimestre y elevó la expansión acumulada de la primera mitad del año a 5,5%.

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La continuidad del crecimiento debe trasladarse a la vida cotidiana mediante nuevas oportunidades laborales y una mejora en los ingresos familiares, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Esto prontamente se va a traducir en empleo y en ponerle plata en el bolsillo a la familia panameña”, aseguró.

Actualmente, la tasa de desempleo en Panamá alcanza el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo, mientras que la informalidad afecta a aproximadamente 784 mil personas, reflejando un mercado laboral con alta precariedad y desigualdad.

“Yo creo que vienen muchos mejores tiempos para el país, en un mundo que está atravesando una situación muy difícil y una crisis energética”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. (MEF)
“Yo creo que vienen muchos mejores tiempos para el país, en un mundo que está atravesando una situación muy difícil y una crisis energética”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. (MEF)

Durante el XVIII Foro Nacional para la Competitividad, Chapman afirmó que el país mantendrá su trayectoria de expansión durante los próximos doce meses, pese a las tensiones de la economía internacional.

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La economía de Panamá aceleró su crecimiento durante el segundo trimestre de 2026 porque, de acuerdo con el funcionario, varias actividades avanzaron al mismo tiempo.

Explicó que el transporte, el almacenamiento y la logística encabezaron el desempeño, mientras el comercio, el sector agropecuario y el suministro de electricidad y agua también registraron aumentos por encima de la dinámica habitual.

El informe del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, indica que la actividad nacional creció frente al mismo período del año anterior.

La comparación trimestral muestra una aceleración respecto del 4,8% registrado entre enero y marzo.

Canal de Panamá con dos buques portacontenedores, grúas portuarias, pilas de contenedores, edificios modernos y gráficos holográficos de mapas y datos en el cielo.
El Canal de Panamá ilustra su rol en la logística regional con buques de carga, terminales portuarias y gráficos digitales que proyectan conexiones con Costa Rica y Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Chapman, ese avance confirma que la actividad económica mantiene una base amplia y no depende de una única rama productiva.

El ministro destacó que el transporte, el almacenamiento y la logística aumentaron 12,8%, un ritmo que duplicó la expansión general de la economía.

En ese conjunto incluyó al Canal de Panamá, los puertos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el transporte terrestre.

“Todo lo que nos conecta y nos mueve creció 12,8% en el trimestre. El doble del ritmo al que creció el país”, afirmó Chapman durante el encuentro organizado bajo el lema “De posición estratégica a nación competitiva”.

El funcionario remarcó que el resultado de esa actividad tuvo una característica adicional: las cuatro áreas que integran esa cadena mostraron crecimiento en el mismo período.

La Zona Libre de Colón aportó al crecimiento de 11,6% que experimentó la actividad comercial.
La Zona Libre de Colón aportó al crecimiento de 11,6% que experimentó la actividad comercial.

El comercio al por mayor y menor registró un incremento de 11,6% durante el trimestre. Chapman vinculó esa mejora tanto con los negocios pequeños como con las grandes operaciones instaladas en el país, incluida la Zona Libre de Colón.

“Nuestro comercio creció 11,6%. Desde la tienda familiar de la esquina hasta la Zona Libre de Colón”, dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

El sector agropecuario tuvo un alza de 9,6%, de acuerdo con los datos expuestos por el ministro. La actividad eléctrica y el suministro de agua avanzaron 7,5%, con lo que completaron el grupo de sectores que sostuvo el resultado del período.

La evolución de estas ramas permitió que la expansión alcanzara actividades relacionadas con la movilidad de bienes y personas, el consumo interno, la

“Yo creo que vienen muchos mejores tiempos para el país, en un mundo que está atravesando una situación muy difícil y una crisis energética”, afirmó el ministro.

Datos oficiales indican que el sector agropecuario tuvo un alza de 9,6%. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Datos oficiales indican que el sector agropecuario tuvo un alza de 9,6%. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Chapman reconoció el actual contexto externo adverso, aunque planteó que Panamá cuenta con condiciones para conservar el dinamismo de su economía.

Su evaluación se apoyó en el comportamiento conjunto de los sectores que mostraron mayores avances durante el segundo trimestre.

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