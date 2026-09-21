En solo un mes YPF alcanzó un millón de acciones compradas desde su App YPF

La app de YPF generó un auge de compras de acciones a manos de minoristas.

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Los usuarios de App YPF compraron un millón de acciones de YPF directamente desde la aplicación durante el primer mes de disponibilidad de la funcionalidad. La herramienta busca acercar el mercado de capitales a más personas mediante una plataforma digital de uso cotidiano.

El resultado se alcanzó a partir de una alianza estratégica entre YPF y Banco Santander, que permitió sumar capacidades financieras y tecnológicas dentro de la aplicación. La operación mantiene la experiencia de los usuarios dentro del ecosistema digital de la compañía y amplía los servicios disponibles.

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Los usuarios pueden invertir en acciones de YPF directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado, a través de una experiencia simple y segura

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, vinculó la respuesta de los usuarios con el interés por participar en la compañía. “Que en tan solo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía. Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día”, señaló.

Para Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, el resultado muestra el alcance que pueden tener las soluciones financieras integradas a plataformas digitales que las personas ya utilizan. El ejecutivo sostuvo que la entidad aporta su tecnología, infraestructura y experiencia financiera a una alianza de largo plazo, que seguirá incorporando herramientas para los usuarios.

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La app de YPF acercó a un nuevo público a la inversión en acciones.

La compra de acciones representa el primer resultado informado de esta etapa de cooperación entre ambas compañías. La hoja de ruta contempla sumar nuevas capacidades y soluciones dentro de App YPF.

YPF Digital es la compañía que integra y desarrolla los activos digitales con los que YPF se vincula con sus clientes. App YPF funciona como su plataforma central y concentra servicios relacionados con la experiencia de consumo.

La alianza entre YPF y Santander continúa incorporando capacidades financieras dentro de App YPF y ampliando los servicios disponibles para sus usuarios

La unidad también trabaja en la integración de aplicaciones, el lanzamiento de nuevas soluciones y la reducción del tiempo necesario para llevarlas al mercado. Su objetivo es desarrollar entornos digitales centrados en las personas y en sus necesidades de movilidad.

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El split accionario que impulsó la operatoria

La función de compra y venta de acciones dentro de la aplicación se habilitó el pasado 18 de agosto,poco más de un mes atrás, después de que YPF aplicara un “split” accionario de 10 a 1 que redujo el precio unitario del papel sin modificar el valor total de cada tenencia. La medida multiplicó por 10 la cantidad de acciones en manos de cada inversor y buscó mejorar la liquidez del título en el mercado local.

La herramienta funciona en horario de mercado, de 10:30 a 17, y surgió de una alianza entre la petrolera y el banco Santander, que administra los fondos de los usuarios de la app. Se trata de una de las pocas compañías del mundo en ofrecer ese tipo de operatoria dentro de su propia aplicación, que además permite fondear saldos, pagar en estaciones de servicio, hacer transferencias y recargas.

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Antes del lanzamiento del split, YPF había cerrado el segundo trimestre de 2026 con un EBITDA ajustado de USD 2.804 millones, el más alto de su historia, y una utilidad neta de USD 1.205 millones. La deuda neta de la compañía cayó a USD 7.654 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,09 veces, el nivel más bajo en 11 años.

El anuncio sobre la venta de acciones se produjo un día después de que la petrolera informara la emisión de un bono internacional por USD 1.200 millones, la colocación de deuda más grande obtenida por una empresa argentina en los últimos 11 años. La operación registró una demanda de hasta USD 2.200 millones tras reuniones con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York.

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