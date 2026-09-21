Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

Cole Palmer no disputará las fechas FIFA con Inglaterra (Reuters)

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La convocatoria de Cole Palmer para la selección de Inglaterra duró pocos días. El atacante del Chelsea se retirará de la concentración por una decisión vinculada a la gestión de su carga de trabajo, según informó The Athletic, una baja que abrió interrogantes debido a que el futbolista completó los 90 minutos en la derrota por 3-0 ante Brentford.

La situación adquiere mayor relieve porque Palmer acababa de recuperar su lugar en el plantel de Thomas Tuchel, después de haber quedado fuera de la lista inglesa para el Mundial de 2026. El entrenador alemán había advertido la semana pasada que el jugador debía aprovechar esta citación para consolidar su retorno.

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“Una cosa es ser nominado, como en el caso de Cole, y recuperar tu lugar en la selección, pero otra muy distinta es rendir al máximo para Inglaterra”, dijo Tuchel. El técnico añadió que Palmer debía “dar un paso al frente” y sostener sus estadísticas para ganar y conservar su puesto.

La baja se conoció antes de un parón internacional de tres semanas, en el que Inglaterra disputará cuatro encuentros por la fase de grupos de la Liga de Naciones. El primer compromiso será ante España, campeona del mundo, el 26 de septiembre en Wembley. Luego visitará a la República Checa en Praga, el 29 de septiembre, y a Croacia en Rijeka, el 3 de octubre. La selección cerrará la ventana ante los checos en Wembley, el 6 de octubre.

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Cole Palmer no estará entre los convocados de Tuchel (Reuters)

Daily Mail informó que fuentes del Chelsea atribuyeron la salida de Palmer a un problema muscular que el club pretende controlar durante la ventana internacional. Hasta ese momento, Inglaterra no había emitido un comunicado oficial sobre su situación y los jugadores debían presentarse el lunes por la tarde en el centro de entrenamiento de St George’s Park.

La información genera controversia porque Palmer fue titular en todos los partidos de la Premier League bajo Xabi Alonso. Tras disputar 83 minutos en el triunfo inicial ante Fulham, completó cuatro encuentros de 90 minutos, incluido el último duelo frente a Brentford.

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El atacante acumula cuatro goles y dos asistencias en siete partidos de todas las competiciones durante la temporada. En la liga inglesa aportó dos tantos y dos asistencias. Ese rendimiento había sido uno de los argumentos para que Tuchel lo reincorporara a la convocatoria.

La ausencia llega después de una campaña 2025-26 condicionada por lesiones. Palmer jugó 34 partidos en todas las competiciones y fue titular en 24 encuentros de la Premier League, cerrando la temporada con diez goles y una asistencia. Consultado al inicio de esta campaña sobre los antecedentes físicos del jugador, Alonso afirmó que confiaba en que el problema hubiera quedado atrás. “Creo que a veces hay que pasar por un momento difícil, ya sea por una lesión o por cualquier otra cosa, para aprender de ello”, sostuvo el entrenador del Chelsea. “Creo que Cole ha pasado por un período difícil debido a la lesión, y ahora está trabajando muy duro para prevenirla y evitar volver a sentir esos síntomas”, agregó Alonso.

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Tuchel vuelve al mando de Inglaterra tras el último Mundial (Reuters)

El regreso de Palmer a la selección no suponía una titularidad asegurada. Tuchel planteó que la convocatoria abría una nueva disputa por los lugares y vinculó el llamado del futbolista con su recuperación estadística en Chelsea. “Cole tiene las titularidades que siempre tuvo, pero ha recuperado sus números: ha recuperado sus asistencias, ha recuperado sus goles decisivos, por eso está en la convocatoria”, expresó el técnico, según las declaraciones recogidas por The Sun y Daily Mail.

El futbolista del Chelsea suma dos goles en 14 partidos con el seleccionado inglés. Su última aparición absoluta, según The Athletic, fue frente a Japón en marzo. Su reciente convocatoria tenía el objetivo de reinsertarlo en la dinámica del equipo antes de una serie de partidos exigentes.

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La salida de Palmer permitió el regreso de Morgan Gibbs-White, mediocampista del Nottingham Forest, quien había quedado fuera de la lista original. El jugador, de 26 años, se encontraba de vacaciones familiares en Dubái después de la derrota de su club ante Coventry City, pero regresó a Inglaterra para incorporarse a la concentración. Gibbs-White también había quedado excluido de la convocatoria para el Mundial, pese a que terminó la temporada anterior con 15 goles en la liga. En el actual curso ya marcó en el empate 2-2 del Forest ante Liverpool.

El mediocampista cuenta con seis partidos internacionales. Su última participación fue como suplente en la victoria amistosa por 3-0 ante Gales, en octubre de 2025.

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