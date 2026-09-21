Sociedad

La Ciudad de Buenos Aires participó de la cumbre de alcaldes del G20, en Nueva York

El encuentro Urban 20 reunió a líderes de ciudades como París, Londres, Los Ángeles, Barcelona y Ciudad de México

Buenos Aires reafirma su compromiso con la diplomacia de ciudades en el encuentro de alcaldes del G20 en Nueva York - Portada
El encuentro fue copresidido por Nueva York y Los Ángeles
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó del encuentro Urban 20 (U20) en Nueva York, una instancia que reúne a alcaldes y autoridades locales de las principales economías del G20 para llevar la agenda de las ciudades al debate internacional. La reunión se realizó entre el 19 y el 21 de septiembre y contó con la representación del secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales porteño, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

El encuentro fue copresidido por Nueva York y Los Ángeles. La delegación porteña buscó reforzar la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los mecanismos de cooperación entre gobiernos locales, con foco en la resiliencia climática, la vivienda y la integración de migrantes.

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La convocatoria reunió al alcalde neoyorquino, Zohran Kwame Mamdani; al alcalde de París, Emmanuel Grégoire; a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass; al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al alcalde de Londres, Sadiq Khan, y al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

También participaron la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada; el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, y delegaciones de Chicago, Montreal, Seúl, Sídney, Toronto y Johannesburgo.

La Ciudad de Buenos Aires fue una de las ciudades fundadoras del U20 junto con París y albergó la primera reunión de este foro en 2018. Desde entonces, el espacio se consolidó como un canal para que las administraciones urbanas intercambien políticas públicas y expongan sus prioridades ante las discusiones del G20.

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“La política internacional ya no se articula sólo entre cancillerías: las ciudades también participan, en especial en un contexto en el que los Estados encuentran dificultades para alcanzar acuerdos”, afirmó Pompeo durante su intervención. El funcionario sostuvo que los gobiernos locales pueden aportar una visión cercana a las demandas cotidianas de la población cuando resulta complejo construir consensos globales.

Uno de los asuntos planteados por la delegación porteña fue la adaptación ante los fenómenos meteorológicos extremos. En la Ciudad, las lluvias intensas, las inundaciones y las olas de calor aparecen entre los principales riesgos vinculados con el clima.

Personas en traje sentadas y de pie en una mesa de conferencia con flores, banderas de Estados Unidos y letreros de ciudades ante un fondo azul
Autoridades y representantes de las distintas ciudades que integran el G20

Este año, la ciudad porteña fue reconocida como Nodo de Resiliencia de Making Cities Resilient 2030, una iniciativa de Naciones Unidas orientada a reducir el riesgo de desastres. El programa promueve el intercambio de herramientas y experiencias entre ciudades para fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta.

Ante el aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño, el Gobierno porteño informó que reforzó el Plan Operativo ante Emergencias Hidrometeorológicas. El esquema contempla alertas tempranas, monitoreo en tiempo real y despliegue territorial para anticipar situaciones de riesgo y limitar sus efectos.

La Ciudad también amplió su red de espacios de resguardo frente a temperaturas elevadas. La red de refugios climáticos ya supera los 250 puntos, distribuidos en escuelas, bibliotecas, centros culturales y espacios verdes, destinados a vecinos y visitantes durante jornadas de calor extremo.

En materia habitacional, la administración local indicó que trabaja junto al Banco Ciudad para facilitar el acceso a créditos hipotecarios con condiciones preferenciales dirigidas a familias, jóvenes y trabajadores. La posición expuesta en el U20 prioriza estos instrumentos luego de una evaluación crítica sobre los resultados de la regulación de alquileres.

La delegación también incorporó la cuestión migratoria a los intercambios del encuentro. En este sentido, Buenos Aires remarcó su tradición como ciudad conformada por distintas corrientes migratorias y planteó la necesidad de sostener políticas de integración dentro del marco legal y con una administración sostenible de los recursos públicos.

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