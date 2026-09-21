Débora Bello recordó su separación de Diego Torres y cómo reconstruyó su vida junto a su hija: “No me la vi venir”

La modelo Débora Bello participa en una entrevista para el podcast Paren el mundo. Durante la conversación, compartió detalles sobre la maternidad y su proceso de separación tras varios años de relación

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Después de 17 años de relación y una hija en común, Débora Bello contó cómo atravesó la separación de Diego Torres, rehízo su vida en Miami y priorizó la crianza de Nina. En una entrevista con Maite Peñoñori para el podcast Paren el Mundo, la modelo y conductora recordó el impacto que le generó el final de la pareja y explicó cómo logró recuperar su rumbo profesional y personal lejos de la Argentina.

La ruptura se produjo a finales de 2021, apenas un año después de que la pareja se casara en una ceremonia privada. Por entonces, Nina tenía ocho años. Tras la decisión, Bello permaneció en Miami junto a su hija y el cantante se instaló en otro departamento de la ciudad.

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“Una separación obviamente es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Débora, quien sostuvo que el yoga fue una herramienta previa a ese proceso y también un sostén durante los meses posteriores.

Explicó además que su mudanza a Estados Unidos había estado vinculada al proyecto familiar y profesional que compartía con el cantante. Antes de instalarse allí, tenía una carrera consolidada en la Argentina, con trabajos como modelo, conductora y campañas para distintas marcas.

La llegada a Miami implicó una adaptación que, con el tiempo, adquirió otro significado. “Yo tenía todo mi trabajo, todo, y venís acá y ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez”, recordó sobre los primeros años de esa etapa.

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Débora Bello habló de su reconstrucción personal y profesional después de la separación de Diego Torres

Mientras Nina era pequeña, la modelo se dedicó de lleno a la maternidad y también acompañó proyectos relacionados con la imagen de su entonces pareja. Después de la separación, comenzó un período de revisión personal. “Hay un momento en tu vida que decís: ‘Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer realmente?’ Porque tenés que seguir. No podés quedar así y decir ‘bueno, ya está’”, señaló.

A partir de entonces, encontró nuevas oportunidades laborales en el mercado inmobiliario, donde trabaja como asesora e inversora, sin dejar de lado sus tareas vinculadas a la conducción y a la moda. La modelo definió esa instancia como un renacer y aseguró que le permitió construir una vida propia en la ciudad estadounidense.

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La relación con el cantante fue la más extensa de su vida y también la que la convirtió en madre. “Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija. Eso ya te pone todo en otro nivel”, afirmó. La modelo reconoció que la ruptura la tomó por sorpresa: “Yo no me la vi venir, la verdad que no”.

En el centro de esa reconstrucción quedó la menor. Bello habló de la dificultad de transitar un momento de fragilidad emocional mientras debía sostener la rutina de su hija. “En un momento tan vulnerable de tu vida, paralelamente tenés que ser una buena mamá. Tenés que estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo”, afirmó.

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La modelo dijo que la distancia de su familia y de sus afectos en la Argentina agravó los primeros meses posteriores a la separación. Aun así, sostuvo que la maternidad le dio una referencia clara para salir adelante.

La modelo contó cómo transitó la ruptura y cómo organiza la crianza de Nina junto al cantante

“En el medio tenés a una persona que depende cien por ciento de vos. Son lecciones de vida, decir: ‘Bueno, estas cosas también pasan’”, reflexionó. Para Bello, la resiliencia se volvió indispensable, en especial por la necesidad de preservar para Nina un ámbito estable.

La conductora contó que su hija fue buscada y deseada por ambos. Tuvo a Nina a los 37 años, tras una decisión compartida con el músico. “Con otras parejas nunca me había pasado eso de decir ‘quiero tener un hijo’. Con él sí fue como pensar que estaría bueno”, relató.

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También recordó uno de los momentos más complejos de su maternidad. Nina nació en la semana 32 de gestación y permaneció internada durante un mes en una unidad de neonatología.

“Nina estuvo un mes internada. Eso fue durísimo”, dijo. La modelo explicó que la preocupación por el estado de salud de su hija ocupó por completo sus primeros días como madre: “No tuve tiempo de pensar en mí. Mi hija estaba internada y lo único que me importaba era que saliera de ahí”.

En una emisión del podcast Paren el mundo, la conductora Maite Peñoñori entrevista a Débora Bello

“Entrás a esas camitas con mucho respeto. Ni mirás hacia el que está al lado, por respeto. Hay casos muy fuertes”, expresó al hablar de la convivencia con otras familias en la unidad neonatal.

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Con el paso del tiempo, aseguró que pudo disfrutar de la maternidad: “Me encanta ser mamá de una nena. Es muy compañera, viajamos y está eso de acompañar la formación de una personita, aunque después ella va a ser quien quiera ser”, afirmó.

Para Bello, una de las ventajas de criar a su hija en Miami es que Nina puede transitar su vida cotidiana sin la exposición que, según considera, tendría en la Argentina por ser hija de Diego Torres.

“Acá, por suerte, Nina es Nina. No es la hija de nadie: es Nina, y eso es espectacular”, sostuvo.

Débora Bello y Diego Torres se casaron en secreto y sólo un par de imágenes compartieron del evento

La joven asiste a un colegio al que también concurren hijos de otras figuras conocidas, entre ellos los de Shakira. Según relató Bello, la convivencia con celebridades no altera la dinámica de las familias ni de los alumnos. “Son unos más. La gente está más acostumbrada”, afirmó.

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Al referirse a la relación actual con Torres, Bello habló de un período inicial marcado por el dolor y la necesidad de reordenar la dinámica familiar. “Al principio todo es un equilibrio, un caos. Es doloroso y triste para los tres”, resumió.

Con el tiempo, aseguró, lograron establecer una convivencia de crianza basada en el afecto y en la responsabilidad compartida. “Cuando hay amor, realmente no hay egos. A veces, en las separaciones, están los egos. Pero la labor y el compromiso más grande que tenemos hoy es criar a nuestra hija”, expresó.

Para la modelo, ese compromiso no depende de que la pareja continúe unida: “Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, aunque estemos separados. Ella tiene amor. No hay nada mejor que vivir en un clima de tranquilidad, de paz y con amor”, afirmó.

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La conductora recordó el nacimiento prematuro de su hija y el mes que pasó internada

“Soy una mamá muy empolladora”, reconoció entre risas. “No quiero que nada me quite tiempo con ella: ni el trabajo, ni los amigos. Quiero brindarle tiempo porque después tiene toda una vida sin vos”, aseguró.

La modelo explicó que Nina llegó a Miami cuando tenía dos años y medio, por lo que su crianza transcurrió casi por completo en Estados Unidos. Aun así, dijo que procura sostener costumbres familiares más cercanas a las argentinas, con acompañamiento cotidiano en la escuela, los deportes y las actividades de la adolescente.