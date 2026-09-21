Hondureños emprenden caravana migratoria desde San Pedro Sula

La Fundación 15 de Septiembre advirtió sobre los riesgos de las rutas migratorias irregulares, como extorsiones, detenciones y deportaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La caravana salió aproximadamente a las 4:00 de la tarde desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula y avanzó por las calles de la ciudad con dirección a la frontera de Corinto, en Omoa, Cortés, uno de los puntos utilizados por quienes buscan continuar su trayecto hacia el extranjero.

Entre las personas que integran el grupo hay familias que decidieron abandonar Honduras ante las dificultades económicas que, según relataron, enfrentan en sus comunidades de origen.

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Una de las migrantes, que viaja acompañada de sus hijos, su yerno y una prima. Señaló la falta de oportunidades laborales como la razón principal para emigrar. “No hay empleo, ¿qué tengo que hacer? Todos los que estamos emigrando es porque no hay un empleo”, dijo la mujer durante la salida de la caravana.

El recorrido desde San Pedro Sula

La salida se produjo el domingo desde la Gran Central Metropolitana, donde se concentraron los integrantes de la caravana antes de iniciar el desplazamiento. El grupo avanzó por distintos sectores de San Pedro Sula en dirección a Omoa, con la intención de llegar a la frontera de Corinto y continuar el trayecto migratorio.

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La movilización reúne a personas de distintas procedencias que comparten la decisión de salir de Honduras en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.

Gustavo Cortés, representante de la Cruz Roja en San Pedro Sula, informó que la institución acompaña al grupo con distintos servicios: carga de teléfonos celulares, atención hospitalaria y asistencia durante el desplazamiento.

La falta de oportunidades laborales aparece como la razón central de quienes se sumaron a la caravana migrante en Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese apoyo busca atender necesidades básicas de las personas que participan en la caravana mientras avanzan por el territorio hondureño y permite mantener comunicación durante el recorrido, especialmente antes de llegar a la frontera.

Advertencias sobre rutas irregulares

La Fundación 15 de Septiembre, organización hondureña de defensa de los migrantes, hizo un llamado a evitar rutas migratorias irregulares. Advirtió sobre los peligros a los que quedan expuestas las personas durante este tipo de desplazamientos: extorsiones, detenciones y posibles deportaciones.

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Las advertencias se producen en medio de un recorrido que implica atravesar distintos territorios y enfrentar condiciones que pueden aumentar la vulnerabilidad de quienes migran, especialmente cuando viajan en familia o cuentan con recursos económicos limitados.

La caravana migrante salió desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula con rumbo a la frontera de Corinto, en Omoa, Cortés.

La mujer procedente de Roatán que participa en la caravana junto a varios de sus familiares resumió su decisión en la dificultad para encontrar un trabajo que le permita sostener a su familia. Su testimonio coincide con el de otros integrantes del grupo, para quienes la búsqueda de ingresos es el punto de partida de un recorrido que consideran necesario frente a las condiciones que enfrentan en sus lugares de origen.

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Organizaciones de asistencia y defensa de los migrantes mantienen llamados para que quienes emprendan estos recorridos conozcan los riesgos y procuren alternativas que reduzcan su exposición a situaciones de violencia, explotación o detención.

La caravana continuará su recorrido hacia la frontera de Corinto, mientras los migrantes avanzan con la expectativa de encontrar nuevas oportunidades fuera del país. En el trayecto, organizaciones de asistencia mantienen el acompañamiento y los llamados a tomar precauciones ante los riesgos que pueden presentarse durante la ruta migratoria.