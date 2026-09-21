Cuáles son las 4 señales que pueden revelar problemas visuales en niños

La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo pueden aparecer en la infancia cuando la luz no se enfoca de manera directa sobre la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud ocular forma parte del desarrollo infantil y adquiere especial relevancia durante la etapa escolar, cuando leer, escribir, mirar pizarrones y realizar tareas en pantallas demandan un esfuerzo visual sostenido. Los cambios en la visión pueden pasar inadvertidos porque los niños no siempre identifican o expresan una dificultad para ver con claridad.

Los errores de refracción, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, pueden aparecer durante la infancia. La Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo explica que se producen cuando la luz no se enfoca de manera directa sobre la retina, el tejido ubicado en el fondo del ojo que transmite la imagen al cerebro.

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El riesgo de que un problema visual quede sin detectar aumenta cuando las dificultades son leves, afectan solo a un ojo o se compensan con un esfuerzo adicional de enfoque. De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, el desempeño escolar exige una visión funcional para actividades de cerca, de lejos y para la participación en educación física o deportes.

La identificación temprana no permite atribuir todos los problemas de aprendizaje a la visión, ya que se trata de cuestiones diferentes. Sin embargo, una evaluación oportuna puede detectar alteraciones que afectan la comodidad visual y el desempeño en tareas habituales.

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Cuatro señales pueden indicar que un niño necesita una evaluación visual

Los problemas visuales en niños pueden pasar inadvertidos cuando son leves, afectan un solo ojo o se compensan con un esfuerzo adicional de enfoque (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera señal es una capacidad de atención breve durante juegos, proyectos u otras actividades que requieren sostener la mirada durante un período prolongado. La Academia Americana de Oftalmología indicó que la pérdida rápida de interés en estas tareas puede ser un indicio para considerar una consulta, especialmente cuando se repite en distintos contextos.

La segunda es perder el lugar al leer, tanto en una lectura en voz alta como silenciosa. Según publicó la entidad, la dificultad para identificar en qué parte de la página se encontraba puede aparecer durante una tarea de lectura. En la investigación realizada en España, los niños con bajo rendimiento académico manifestaron con mayor frecuencia que se confundían o salteaban palabras al leer, en comparación con el grupo de buen rendimiento.

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La tercera señal consiste en evitar la lectura y otras actividades de cerca, entre ellas dibujar, jugar o realizar tareas que requieren enfocar a corta distancia. La Academia Americana de Oftalmología señaló que este comportamiento puede ser poco evidente, ya que algunos niños no comunican la dificultad que experimentan. Un estudio de Investigative Ophthalmology & Visual Science analizó a 63 niños de entre 5 y 10 años con hipermetropía leve a moderada sin corrección y observó que, en algunos participantes, la corrección óptica mejoró la precisión de la acomodación durante tareas prolongadas de lectura y visualización a 25 centímetros.

La acomodación es el mecanismo por el cual el ojo ajusta el enfoque para ver con nitidez a diferentes distancias. El mismo trabajo indicó que la corrección de la hipermetropía elevó la velocidad media de lectura de 88 a 90,98 palabras por minuto.

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Evitar la lectura y otras actividades de cerca puede revelar hipermetropía u otros errores refractivos que alteran la acomodación visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta señal es girar la cabeza hacia un lado para observar algo que se encuentra al frente. De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, esta postura puede relacionarse con un error refractivo, incluido el astigmatismo, y podría ayudar al niño a obtener una imagen más clara. El astigmatismo ocurre cuando la córnea o el cristalino presentan una curvatura irregular, de acuerdo con la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo.

Estos comportamientos no permiten realizar un diagnóstico por sí solos ni implican necesariamente un trastorno visual. Su valor reside en que pueden justificar una evaluación profesional, sobre todo si son persistentes o interfieren con actividades escolares y cotidianas.

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Los controles periódicos y la consulta profesional orientan la prevención

La prevención comienza con la detección. La Academia Americana de Optometría sostiene que los controles visuales durante la infancia deben incluir pruebas de detección y exámenes oculares completos, dado que los trastornos visuales y los errores refractivos pueden desarrollarse a distintas edades. También remarca que una prueba de detección no reemplaza un examen integral realizado por un optometrista u oftalmólogo.

Los controles visuales periódicos y el examen ocular completo ayudan a detectar errores refractivos y orientar la consulta profesional en niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad recomienda una derivación para una evaluación completa cuando una familia, un docente o un profesional de la salud sospecha un problema ocular. También considera que requieren atención directa los niños con antecedentes familiares de estrabismo, ambliopía o errores refractivos relevantes, así como aquellos con problemas visuales previamente diagnosticados, dificultades de aprendizaje, parto prematuro o bajo peso al nacer.

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La consulta permite valorar la agudeza visual, el enfoque, el alineamiento de los ojos y la presencia de errores refractivos. Según la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, el uso de gotas para dilatar las pupilas puede formar parte de un examen completo, ya que ayuda a obtener una medición precisa de la graduación necesaria.

La atención temprana busca identificar necesidades visuales concretas y definir el seguimiento adecuado. La Academia Americana de Optometría señaló que los programas de detección en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios pueden facilitar el acceso a la atención, siempre que incluyan una derivación y un seguimiento efectivo para los niños que necesitan una evaluación profesional.

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