Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

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Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía desde el viernes 18 de septiembre, este lunes la institución difundió una actualización oficial sobre su evolución.

El comunicado, firmado por el director médico del Sanatorio, Dr. Enrique Echagüe, relata: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.

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Más adelante, agradece las muestras de afecto hacia la célebre conductora. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, concluye.

La animadora, de 99 años, ingresó al sanatorio luego de presentar dificultades respiratorias. El primer comunicado, emitido el viernes y firmado por el director del centro de salud, indicó que la paciente ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y quedó bajo estudios, tratamiento y controles.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El texto también incluyó un mensaje de la familia: “Agradecemos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”. Hasta este momento, esa información constituyó el único parte oficial emitido por el Mater Dei sobre la segunda internación de la conductora durante septiembre.

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En las últimas horas surgieron distintas versiones sobre su evolución. El sábado, Ángel de Brito expresó en sus redes: “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”. Por otra parte, allegados a la diva contaron a Teleshow que Chiquita se encontraba tranquila y que su cuadro de salud mejoraba paulatinamente.

Mientras la familia y su público esperan la recuperación completa de la diva, varios de sus integrantes la acompañaron en el sanatorio. El domingo, Ámbar de Benedictis, una de sus bisnietas, llegó a la institución médica ubicada sobre la calle San Martín de Tours. Sus nietos, Juana y Nacho Viale también la visitaron en diferentes horarios del fin de semana.

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Las autoridades del Sanatorio dieron a conocer el primer diagónstico de la conductora

“Está siendo acompañada por su bisnieta, Ámbar, que ingresó alrededor de una hora, y también me acaban de comentar que quien se vio adentro fue a Nacho Viale”, relató el cronista Walter Quiroz desde la puerta de la clínica el último domingo.

En el programa de América señalaron que la conductora recibía visitas y se mostraba atenta a su alrededor. “Ella ya está más activa, le gusta recibir visitas. Ese es el cariño de la familia”, expresaron en el estudio.

La actual internación llegó cinco días después del alta anterior. Cabe recordar que Mirtha ingresó al Mater Dei el 7 de septiembre por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras casi una semana de seguimiento médico, salió de la clínica el domingo 13 para continuar con su recuperación en su casa de la avenida del Libertador.

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En aquella oportunidad, un parte oficial señaló que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. El comunicado también indicó que permanecía atenta a sus actividades personales y recibía a familiares y amigos.

Juana Viale tomó el lugar de su abuela en las grabaciones de La Noche de Mirtha y ella continuó al frente de Almorzando con Juana, los domingos en El Trece. Durante la primera internación, habló sobre el estado de la animadora frente a cámara: “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”.

En abril, Marcela Tinayre también se refirió a una bronquitis que atravesó su madre. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando”, explicó entonces. La hija de Legrand contó que el médico recomendó entre 18 y 20 días de cuidados.

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