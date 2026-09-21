Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Xhaka se pronunció en sus redes sociales (Reuters)

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El capitán de Suiza, Granit Xhaka, no participará en los cuatro partidos de la Liga de Naciones previstos entre septiembre y octubre, luego de que admitiera haber obtenido un certificado falso de vacunación contra la covid-19 durante la pandemia. La decisión fue acordada con la Asociación Suiza de Fútbol (ASF), mientras la Fiscalía de Lucerna investiga el caso.

El mediocampista, de 33 años y actual jugador del Sunderland inglés, publicó un comunicado en el que asumió su responsabilidad. “En aquel momento, en relación con la vacunación contra la Covid-19, yo personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me veía afectado por el miedo y la incertidumbre”, expresó.

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Xhaka explicó que, ante esa situación, consiguió el documento sin acudir a los procedimientos establecidos. “En esta situación tan cargada de emociones, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por los cauces legales”, afirmó.

El futbolista añadió que ahora considera equivocada aquella decisión. “Hoy veo claramente que esta no fue la decisión correcta. Fue un error. Lo siento”, señaló. También sostuvo: “Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”.

El comunicado de Xhaka en redes

La ASF confirmó que Xhaka no se sumará a la concentración que comenzó este lunes en Belek, Turquía, bajo la conducción del seleccionador Murat Yakin. El organismo explicó que la exclusión se acordó entre el jugador y la dirigencia federativa. “Tras su declaración personal confirmando su vacunación, Granit Xhaka no participará en la próxima concentración de la selección nacional masculina”, indicó la federación.

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La entidad agregó que revisará la situación cuando termine la ventana internacional. “Al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación”, señaló la ASF en el comunicado citado por EFE.

Suiza iniciará su participación en la nueva edición de la Liga de Naciones como visitante frente a Macedonia del Norte el 26 de septiembre. Tres días más tarde enfrentará a Escocia. El 3 de octubre recibirá a Eslovenia en Lucerna y el 6 de octubre volverá a medirse con Macedonia del Norte en la misma ciudad. La ausencia afecta al principal referente de la selección helvética. Xhaka suma 152 partidos internacionales y es el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional.

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La Fiscalía del Cantón de Lucerna abrió una investigación para determinar si existe una conducta penalmente relevante vinculada con el certificado. En ese contexto, medios británicos como The Sun y Daily Mail informaron que el centrocampista podría afrontar una multa y una pena de hasta cinco años de prisión, aunque el desenlace dependerá de la investigación judicial. Ambos medios indicaron que Xhaka deberá declarar de nuevo ante las autoridades a principios de octubre.

El caso está ligado a acusaciones contra una médica de Lucerna, a quien se señala por haber emitido certificados de vacunación durante la pandemia sin aplicar las dosis. La profesional negó las acusaciones en su contra, según The Sun. Daily Mail añadió que la policía suiza incautó documentación de su clínica en 2023.

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Xhaka no jugará con su selección en esta ventana FIFA

Xhaka jugaba en el Arsenal cuando obtuvo el certificado. El documento no era obligatorio para competir en la Premier League, aunque podía reducir los períodos de cuarentena tras un contacto estrecho o después de un viaje. El mediocampista suizo estuvo en el club londinense entre 2016 y 2023. Luego pasó al Bayer Leverkusen alemán y regresó al fútbol inglés con el Sunderland en 2025, equipo del que es capitán.

Por el momento, no se prevén sanciones deportivas en Inglaterra, ya que ni la Asociación Inglesa de Fútbol ni la Premier League impusieron la vacunación obligatoria durante la pandemia. El Sunderland declinó hacer comentarios sobre la investigación. La selección suiza, que descendió el año pasado de la primera a la segunda categoría de la Liga de Naciones, deberá afrontar la próxima ventana sin su capitán. La federación definirá los pasos posteriores tras el cierre de los encuentros frente a Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia.

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El comunicado completo de Xhaka

En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría expresarme personalmente al respecto.

En relación con la vacunación contra la covid-19, en aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes dudas. Desconfiaba profundamente de la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre.

En esta situación emocionalmente agitada, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por las vías previstas.

Hoy veo con claridad que ese camino no fue correcto. Fue un error. Lo lamento.

Asumo la responsabilidad por esta decisión, colaboraré en el esclarecimiento de los hechos y cooperaré plenamente con las autoridades competentes.

Granit Xhaka