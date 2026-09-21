Ciencia

Cuándo es el equinoccio de primavera 2026 en Argentina y por qué no coincide con el 21 de septiembre

El calendario astronómico establece un momento distinto para el cambio de estación. Cuál es el fenómeno que define el inicio y qué cambia en el hemisferio sur

Una mujer con vestido azul se sienta descalza en un banco de madera bajo un árbol, con el sol en la cara, en un parque con río y flores silvestres.
El comienzo astronómico de la primavera no implica un cambio inmediato del tiempo, porque las temperaturas, las lluvias y el viento dependen de cada región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 21 de septiembre se multiplican los festejos por la llegada de la primavera: las calles se llenan de flores, hay más encuentros al aire libre y los estudiantes celebran su día.

En la Argentina, el equinoccio de primavera de 2026 dará inicio a la estación desde el punto de vista astronómico el martes 22 a las 21:05. El dato figura en el calendario de equinoccios y solsticios de 2026 del Servicio de Hidrografía Naval.

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Por lo tanto, este lunes 21 seguirá asociado a la celebración tradicional, mientras que el cambio de estación se producirá mañana por la noche.

¿Por qué la primavera no comienza siempre el 21 de septiembre?

Sol grande y brillante en el centro de un cielo atardecer, con tonos naranjas y rojos sobre siluetas oscuras de colinas y bosques.
La primavera 2026 en Argentina comenzará el 22 de septiembre a las 21:05, según la Hora Oficial Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, la primavera astronómica comenzará cundo el Sol cruce la línea imaginaria que divide al cielo en dos hemisferios iguales, conocida como Ecuador celeste, hacia el hemisferio sur. Ese evento se conoce como equinoccio de septiembre y sucede al mismo tiempo en todo el planeta, aunque la fecha y la hora que registra cada país dependen de su huso horario.

Mientras en el hemisferio sur se iniciará la primavera, en el hemisferio norte comenzará el otoño. La diferencia con la fecha popular del 21 de septiembre no altera los festejos ni las actividades previstas para ese día: responde al criterio astronómico que fija el inicio de las estaciones.

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Por qué la fecha de inicio de la primavera cambia cada año

Las estaciones no empiezan siempre el mismo día porque el año trópico —el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo punto estacional— dura aproximadamente 365,2422 días solares medios. Esa duración no coincide de forma exacta con el calendario gregoriano, cuyo promedio es de 365,2425 días por el sistema de años bisiestos.

Esa diferencia mínima desplaza gradualmente el momento de los equinoccios y solsticios. El Servicio de Hidrografía Naval indica que recién tras un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar, de manera aproximada, en los mismos días del calendario.

Por eso, el inicio de la primavera puede ubicarse entre el 21 y el 23 de septiembre según el año.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equinoccio no deja un día y una noche exactamente iguales porque la atmósfera refracta la luz solar y el cálculo toma el borde visible del Sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día y la noche no duran exactamente lo mismo durante el equinoccio

El término “equinoccio” proviene del latín y remite a la idea de una noche de duración igual al día. Sin embargo, la igualdad entre horas de luz y oscuridad es aproximada, no exacta. La atmósfera refracta la luz solar y el amanecer y el atardecer se calculan a partir del borde visible del disco del Sol, no de su centro.

En el ecuador, la jornada del equinoccio dura cerca de 12 horas y 6 minutos y medio. La diferencia aumenta con la latitud: llega a unas 12 horas y 8 minutos a los 30 grados y a 12 horas y 16 minutos a los 60 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Tras el equinoccio, los días tendrán cada vez más horas de luz en el hemisferio sur hasta el solsticio de diciembre. De acuerdo con el calendario astronómico oficial, el verano comenzará en Argentina el 21 de diciembre de 2026 a las 17:50.

Los solsticios marcan los días con más y menos horas de luz

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Después del equinoccio de septiembre, los días sumarán más horas de luz en el hemisferio sur hasta el solsticio de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los equinoccios, que ocurren cuando el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre, los solsticios se producen cuando la inclinación del eje de la Tierra alcanza su máxima orientación hacia el Sol o en sentido contrario. En el hemisferio sur, el solsticio de diciembre da comienzo al verano y concentra el día con más horas de luz; el de junio inicia el invierno y registra la noche más extensa.

La inclinación terrestre, de cerca de 23,5 grados, explica la sucesión de las estaciones y las diferencias de iluminación entre ambos hemisferios. Los equinoccios ocurren dos veces por año, en marzo y septiembre, mientras que los solsticios tienen lugar cerca de junio y diciembre. Una explicación sobre estos fenómenos está disponible en ¿Qué son los equinoccios y los solsticios?.

El comienzo astronómico de la estación tampoco garantiza un cambio inmediato del tiempo. Las temperaturas, las lluvias y el viento dependen de la dinámica atmosférica y de las condiciones de cada región. Para más detalles sobre la diferencia entre la fecha tradicional y el inicio astronómico, se puede consultar la nota de Infobae sobre cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina.

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