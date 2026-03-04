Salud

Cuáles son los 4 errores más frecuentes al tomar creatina y cómo obtener todos sus beneficios

Nuevas investigaciones señalan que ciertos hábitos pueden ser clave para aprovechar al máximo el potencial de esta sustancia tan utilizada en el ámbito deportivo

La creatina es uno de los suplementos más populares para mejorar el rendimiento físico y cognitivo, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina se ha consolidado entre los suplementos más utilizados para mejorar el rendimiento físico y las capacidades cognitivas, según la revista médica Harvard Health Publishing de la Universidad de Harvard. Este compuesto resulta atractivo no solo para atletas profesionales, sino también para adultos mayores y mujeres a partir de los 40 años, debido a sus posibles beneficios en la fuerza muscular y el mantenimiento del enfoque mental.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la creatina ha sido objeto de numerosos estudios científicos que respaldan su uso tanto en deportes de alta exigencia como en la prevención del deterioro muscular y cognitivo asociado a la edad.

El interés por la creatina trasciende el ámbito deportivo. El suplemento suele recomendarse también para quienes practican ejercicio de manera ocasional y para personas mayores, ya que diversos ensayos clínicos han demostrado que contribuye a la preservación de la masa muscular, la atención y la resistencia ante la fatiga vinculada a la privación de sueño.

En particular, la evidencia reciente señala un impacto positivo en mujeres a partir de los 40 años, sin importar la frecuencia con la que realicen ejercicios de fuerza, según el portal de estadísticas alemán Statista y la publicación Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Errores comunes al preparar y almacenar la creatina pueden reducir sus beneficios sobre la fuerza, la resistencia y la concentración (Canva)

En deportes que requieren esfuerzo intermitente, donde se alternan picos de máxima intensidad con breves periodos de recuperación, los efectos de la creatina se vuelven especialmente notorios.

Un estudio realizado con jugadoras profesionales de voleibol, publicado en la revista científica Nutrients, demostró mejoras significativas en el rendimiento bajo estas condiciones. Además, la Academy of Nutrition and Dietetics respalda la seguridad y eficacia de la creatina cuando se consume siguiendo recomendaciones profesionales.

Errores frecuentes al consumir creatina

A pesar de su eficacia demostrada, persisten dudas y errores frecuentes en cuanto a la forma adecuada de consumirla. El nutricionista Ismael Galancho advierte: “No todo el mundo sabe cómo tomarla y se cometen muchos errores que dificultan la absorción y, por tanto, hacen que disminuyan los beneficios de la creatina”. Estos fallos pueden anular incluso los resultados positivos constatados por la investigación científica.

1. Preparar la creatina con demasiada anticipación

Uno de los errores más frecuentes consiste en mezclar la creatina con agua o jugo y dejar la solución reposando durante horas antes de consumirla. Aunque esto no representa un riesgo sanitario inmediato, sí incrementa la posibilidad de degradación del compuesto, lo que disminuye la eficacia del suplemento. La Harvard Health Publishing recomienda preparar la bebida y tomarla de inmediato para asegurar la máxima potencia del producto.

Mezclar la creatina con demasiada anticipación o en bebidas calientes favorece su degradación y disminuye su eficacia (Canva)

2. Disolver la creatina en bebidas calientes

Otro error común es disolver la creatina en café, leche caliente u otras bebidas elevadas de temperatura. El calor es el principal factor que acelera la degradación de la creatina: a partir de los 60°C (140°F), la sustancia comienza a descomponerse, perdiendo parte de sus propiedades.

Por ello, quienes prefieren consumirla con café o leche deben optar por versiones frías o a temperatura ambiente. Esta recomendación está respaldada por la Clínica Mayo, que subraya la importancia de evitar el calor excesivo para preservar la efectividad del suplemento.

3. Exponer la mezcla al sol o al calor ambiental

Dejar el recipiente con creatina en el coche, al sol o en una mochila durante varias horas puede comprometer la composición del suplemento. La exposición a la radiación solar y al calor ambiental acelera su degradación, lo que impide obtener los beneficios esperados.

La exposición al sol o al calor ambiental acelera la descomposición de la creatina y limita su potencia como suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Academy of Nutrition and Dietetics recomiendan almacenar la creatina en lugares frescos y protegidos de la luz directa para mantener su estabilidad.

4. Elegir productos de baja calidad o pureza insuficiente

No todas las creatinas del mercado ofrecen las mismas garantías. Las versiones más económicas, con menor grado de purificación, pueden contener impurezas que aceleran la degradación del compuesto en presencia de calor o luz.

Diversos estudios, como el publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, confirman que los productos de baja calidad se alteran más rápidamente y presentan una mayor susceptibilidad a la descomposición química. Elegir marcas reconocidas y con altos estándares de pureza es fundamental para maximizar los efectos positivos de la suplementación.

Cómo maximizar los beneficios de la creatina

Productos de creatina de baja pureza se degradan más rápido y ofrecen menores efectos, advierte el Journal of the International Society of Sports Nutrition (Pexels)

Para aprovechar al máximo los beneficios de la creatina, los especialistas recomiendan preparar el suplemento justo antes de tomarlo, preferir bebidas frías o a temperatura ambiente, y seleccionar productos que garanticen altos niveles de pureza.

Estas prácticas pueden marcar una diferencia real en los resultados obtenidos. El verdadero punto débil de una creatina de baja calidad no radica en su peligrosidad para la salud, sino en su menor resistencia ante las condiciones ambientales que aceleran su degradación.

Ni café ni energizantes: cuál

¿Qué efectos tiene la cafeína

Cómo evitar el cansancio constante:

Por qué el consumo excesivo

Día Mundial de la Obesidad:
Orden, humedad y superstición: el

Quién se convirtió en el

De expediciones científicas a patrullas

