Dos ancianos mueren soterrados tras el derrumbe parcial de su vivienda en La Habana

Bomberos y personal sanitario participaron en el rescate tras el colapso, con una remoción de escombros dificultada por concreto y metal. (Foto cortesía Geovanys F. García)

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El colapso de una estructura exterior en una casa del barrio de Lawton, en La Habana, dejó este domingo un saldo fatal: dos personas de edad avanzada murieron al caer parte del portal de su vivienda, en una zona donde el deterioro de los inmuebles representa un riesgo persistente para los residentes.

El hecho ocurrió en la esquina de 8va y San Francisco, dentro del municipio Diez de Octubre. Las víctimas se encontraban sentadas en el portal cuando la estructura cedió y cayó sobre ellas, según la información difundida por el comunicador Geovanys F. García Vistorte, quien también publicó imágenes posteriores al derrumbe.

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Equipos de bomberos y personal sanitario acudieron al lugar para participar en las tareas de rescate. La remoción de los escombros resultó compleja debido a la cantidad de concreto y metal acumulada tras el desplome.

El derrumbe reactivó las denuncias sobre el deterioro de edificaciones en La Habana y la falta de soluciones para el fondo habitacional. (Foto cortesía Geovanys F. García)

El portal se desplomó sobre las víctimas

La casa afectada era una construcción antigua de viga y losa, con un puntal superior a los cinco metros. Tras el derrumbe, quedó expuesta la fragilidad de la estructura: una única columna sostenía parte del portal y la pared frontal permaneció inclinada en dirección a la vivienda vecina.

Las imágenes del lugar muestran daños en el frente de la propiedad y restos de materiales sobre el acceso. Por el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas ni sobre una eventual evaluación técnica que determine las causas precisas del colapso.

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García Vistorte vinculó el accidente con el estado constructivo del inmueble y con las lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones pueden agravar las filtraciones, debilitar paredes o techos ya dañados y afectar estructuras que no han recibido mantenimiento o rehabilitación durante años.

El derrumbe volvió a generar reacciones entre usuarios de redes sociales, que asociaron el caso con otros accidentes ocurridos en edificaciones deterioradas de la capital cubana. Uno de los comentarios difundidos tras el hecho recordó que no se trata de un episodio aislado y cuestionó la falta de soluciones frente al desgaste del fondo habitacional.

El derrumbe de un portal en una casa de Lawton, La Habana, causó la muerte de dos personas de edad avanzada. (Foto cortesía Geovanys F. García)

Más de 1.4 millones de viviendas estaban en condiciones “regular” o “malo”

La muerte de los dos ancianos vuelve a poner el foco sobre la situación de la vivienda en Cuba, donde una parte importante de los inmuebles necesita reparaciones, rehabilitación o sustitución.

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Datos oficiales divulgados en 2025 señalaron que las necesidades habitacionales acumuladas alcanzaban las 805,583 viviendas. Esa cifra incluye tanto las casas que deben construirse como aquellas que requieren intervenciones para recuperar condiciones de seguridad y habitabilidad.

El mismo balance indicó que alrededor de 1.4 millones de viviendas estaban clasificadas en estado regular o malo. El deterioro afecta especialmente a construcciones antiguas, muchas de ellas ubicadas en zonas urbanas densamente pobladas, donde las filtraciones, las grietas, el desgaste de columnas y los problemas en techos pueden agravarse con las lluvias.

Datos oficiales de 2025 indican que 1.4 millones de viviendas en Cuba estaban en estado regular o malo y que el déficit habitacional alcanzaba 805,583 viviendas. REUTERS/Norlys Pérez

En barrios como Lawton, las viviendas de larga data conviven con reparaciones parciales y estructuras sometidas durante décadas a la humedad y a la falta de mantenimiento. En esos casos, el riesgo no se limita a derrumbes totales: también puede presentarse en portales, balcones, muros, cubiertas y elementos que forman parte de fachadas envejecidas.

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Hasta ahora no se informó si las autoridades locales dispusieron inspecciones en las viviendas cercanas ni qué medidas se adoptarán respecto de la casa afectada.