Ciencia

Qué es la frustración, por qué aparece y cómo puede ayudar a aprender y superar obstáculos

Esta respuesta emocional surge ante metas bloqueadas o resultados inesperados, pero también cumple una función adaptativa: favorece la revisión de estrategias, fortalece la perseverancia y permite afrontar mejor los contratiempos

Ilustración de un hombre con traje rojo empujando un muro de piedra del que surgen grietas de luz dorada sobre fondo ocre.
La frustración aparece cuando un obstáculo impide alcanzar una meta y puede manifestarse con irritabilidad, tensión, desánimo o enojo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La frustración es una respuesta emocional que aparece cuando una persona encuentra un obstáculo para alcanzar una meta, resolver una situación o lograr el resultado que esperaba. Puede surgir ante problemas pequeños o ante desafíos más profundos, y suele manifestarse con irritabilidad, tensión, desánimo o enojo.

Aunque muchas veces se la interpreta solo como una emoción negativa, distintas investigaciones advierten que también cumple una función en la adaptación, el aprendizaje y la forma en que se procesan los contratiempos.

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Cuando un objetivo se interrumpe o no ofrece la recompensa esperada, el organismo puede responder como ante una amenaza. En ese proceso intervienen mecanismos vinculados al estrés, con cambios en la regulación emocional, mayor irritabilidad y dificultades para sostener el foco o tomar decisiones con calma. De acuerdo con National Geographic, esta reacción también puede funcionar como una forma de retroalimentación que obliga a revisar expectativas, estrategias y tiempos.

La frustración puede convertirse en una señal útil

Si bien se la asocia a una respuesta negativa, también puede cumplir una función adaptativa cuando se la interpreta como una señal de ajuste. La investigadora Ayelet Fishbach, catedrática de ciencias del comportamiento y marketing en la Universidad de Chicago, explicó a National Geographic que esta emoción ofrece una oportunidad para pensar si conviene hacer algo de otra manera.

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Una mujer con suéter tejido escribe en un cuaderno sobre una mesa con papeles arrugados, una taza y un teclado.
La investigadora Ayelet Fishbach afirmó que la frustración puede convertirse en una señal útil para ajustar la manera de actuar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese proceso puede tener efectos concretos sobre el aprendizaje y la persistencia. La revista citó a la profesora de comportamiento organizacional Helena González-Gómez, quien sostuvo que puede empujar a encontrar soluciones más eficientes y favorecer la creatividad.

La evidencia académica también aporta matices sobre cuándo esa experiencia puede sumar o jugar en contra. Un estudio publicado en Journal of Intelligence analizó la relación entre inteligencia emocional, intolerancia a la frustración, agotamiento, compromiso y rendimiento académico.

Los resultados mostraron que la inteligencia emocional predijo de manera positiva el desempeño académico, tanto de forma directa como indirecta, al aumentar el compromiso y reducir el agotamiento.

En cambio, el trabajo encontró que la intolerancia a la frustración tuvo un efecto negativo sobre el rendimiento, al elevar el agotamiento y disminuir el compromiso. El modelo explicó el 24% de la varianza en el rendimiento académico, un dato que los autores interpretaron como prueba de que los factores emocionales no son accesorios en contextos de exigencia, sino parte del proceso que sostiene o debilita la perseverancia.

Según indicaron las autoras Ana María Ruiz-Ortega y María Pilar Berrios-Martos, la paciencia ante la respuesta puede entenderse como un componente relevante para afrontar demandas psicológicas sin caer más rápidamente en la desmotivación.

Mujer con expresión frustrada mira su teléfono en un escritorio desordenado en una oficina moderna y concurrida, con otros empleados trabajando en segundo plano
la frustración puede favorecer el aprendizaje, la persistencia, la creatividad y la búsqueda de soluciones más eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto permite distinguir entre experimentar frustración y no poder tolerarla. La primera puede aparecer incluso en procesos de aprendizaje normales, como describió National Geographic, pero esa incomodidad forma parte del ensayo y del progreso. La segunda, en cambio, se vincula con una respuesta menos flexible frente a la dificultad, con mayor tendencia al abandono o al desgaste.

En términos prácticos, la diferencia no está en evitar por completo la emoción, sino en la capacidad de usarla como información sin quedar atrapado en ella.

La forma de lidiar con la frustración depende de su origen y de cómo se expresa

Este mecanismo puede originarse tanto en factores internos como externos. Según indicó Verywell Mind, la interna aparece cuando una persona se siente bloqueada por aspectos propios, como expectativas, impulsos o dificultades para alcanzar metas. La externa, en cambio, se relaciona con obstáculos del entorno, como esperas, fallas técnicas, conflictos interpersonales o contratiempos cotidianos.

Verywell Mind, a través del profesor de filosofía David Susman, señaló que una baja tolerancia puede reflejarse en procrastinación frecuente, impulsividad, búsqueda de gratificación inmediata, abandono rápido de tareas difíciles e irritabilidad frente a molestias menores. Ciertas condiciones de salud mental, como depresión, ansiedad o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pueden asociarse con menor paciencia. En esos casos, el malestar cotidiano puede sentirse más intenso y más difícil de regular.

Un niño de primaria con suéter azul oscuro se agarra el pelo, visiblemente frustrado, mientras mira un libro de matemáticas abierto en su pupitre.
La frustración puede alterar la dopamina y el cortisol, y que su regulación requiere aceptar el malestar, revisar pensamientos y extraer una lección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el plano físico y cognitivo, National Geographic explicó que cuando un objetivo se ve frustrado intervienen sistemas cerebrales vinculados al estrés y a la recompensa. La ausencia de una retribución y el fracaso en alcanzar una meta pueden asociarse con una disminución de la dopamina y con niveles elevados de cortisol. Esa combinación puede favorecer inquietud, desmotivación y agresividad, y si los episodios son repetidos, contribuir a problemas de sueño, fatiga, debilitamiento del sistema inmunitario y mayor riesgo de agotamiento o depresión.

Otra investigación amplió esta mirada en un contexto específico. Un estudio publicado en Scientific Reports, basado en situaciones de conducción, identificó cuatro grupos principales de desencadenantes al volante: experiencias impredecibles, obstáculos para el logro, distracciones externas y desencadenantes de angustia. También detectó cuatro dimensiones emocionales asociadas a esas situaciones: irritación, ansiedad, aburrimiento y vergüenza. Los autores observaron que la segunda estuvo presente en todos los grupos, mientras que otras respuestas variaron según el tipo de obstáculo.

Esa variedad ayuda a entender por qué lidiar con la frustración no equivale solo a “calmarse”. Según Verywell Mind, algunas estrategias consisten en aceptar que ciertas dificultades forman parte del proceso, revisar pensamientos exagerados, usar técnicas de regulación fisiológica como respiración profunda o relajación muscular, y hablar con alguien de confianza para poner la situación en perspectiva.

National Geographic añadió otra clave: después de bajar la activación inicial, conviene analizar qué señal aporta esa experiencia, porque apartarse del malestar sin extraer una lección puede aliviar en el corto plazo pero dejar intacto el problema.

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